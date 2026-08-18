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Desalojan la Alhambra tras registrarse un terremoto de 4,8 grados con epicentro en Gójar: hay 3 heridos leves

Las réplicas se han sucedido a lo largo de la semana en una de las zonas con más actividad sísmica del Estado español, mientras las autoridades evacúan la Alhambra y examinan posibles daños.
Mundo18/08/2026 Javier Iniguez De Onzono

imagenEs el temblor más fuerte dentro de la serie sísmica desde el pasado 15 de agosto.

Un punto concéntrico entre Alhedín, Gójar y Otura, junto al río Dilar y fuera de sus principales núcleos urbanos, ha registrado esta mañana el epicentro de un nuevo terremoto de 4,8, según el Instituto Nacional de Gesminología (IGN), que se suma al enjambre sísmico que lleva experimentando la provincia andaluza desde el pasado 14 de agosto. El Instituto registra al menos 348 eventos, casi todos de baja magnitud.

Dicho epicentro se encuentra a pocos kilómetros de la capital granadina, donde han desalojado preventivamente el Palacio de la Alhambra. La Junta de Andalucía ha activado tras los avisos del IGN el protocolo de evacuación en la Alcazaba, el Generalife y los jardines del conjunto monumental, que ha quedado sin turistas en torno a las 11:45. Desde las cinco de la mañana, se han producido en torno a 18 réplicas hasta las 12:48 de la tarde.

El terremoto se ha declarado a las 10:37 de este martes y por el momento, aunque se trata del episodio más fuerte registrado hasta la fecha, no se registran víctimas ni desprendimientos. Es el temblor más fuerte dentro de la serie sísmica desde el pasado 15 de agosto, cuando se produjo otro de 4,8.

El IGN informa de que la localidad ha sufrido justo una hora más tarde, a las 11:37, una nueva réplica de 4,2, también en Alhedín, donde 'El Ideal de Granada' también informa de desperfectos en un edificio social de la localidad que ya se había visto afectado por los recientes temblores.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia del episodio de mayor fuerza.

Según ha informado ante los medios, los tres heridos son de "carácter leve" y una de ellos, menor de edad, ha sido trasladada al hospital. Los bomberos trabajan sobre el terreno para evaluar las grietas y garantizar la seguridad en el centro de la ciudad y en otros municipios afectados de la provincia.

El terremoto principal de 4,8 se ha sentido en más de 500 localidades, principalmente en Andalucía central y oriental, y también en algunas localidades de la Región de Murcia y sur de Castilla La Mancha. Esta serie sísmica se enmarca en la cuenca de Granada, en el sector central de las Béticas Orientales, una de las zonas con mayor actividad y peligrosidad sísmica de la península.

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