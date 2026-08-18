8 países se alinean con la UE en sus nuevas sanciones contra Bielorrusia

Las medidas endurecen las restricciones al comercio y la tecnología que podrían respaldar las capacidades militares e industriales de Bielorrusia.

Ocho países no pertenecientes a la Unión Europea han acordado alinearse con las últimas sanciones de la UE contra Bielorrusia debido al apoyo de Minsk a la guerra de Rusia en Ucrania. Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega y Ucrania se asegurarán de que sus políticas nacionales se ajusten a las medidas adoptadas por el Consejo de la UE el 23 de julio, según anunció el bloque el martes. La UE celebró esta decisión. Las sanciones amplían las restricciones sobre bienes y tecnología que podrían reforzar las capacidades militares, tecnológicas, de defensa o de seguridad de Bielorrusia. Además, imponen nuevas limitaciones a las importaciones de bienes que podrían ofrecer a Bielorrusia fuentes alternativas de ingresos. Las medidas también amplían las restricciones a la participación de Bielorrusia en empresas de criptoactivos radicadas en la UE, al tiempo que prevén excepciones para garantizar que los bienes y servicios esenciales para mantener la infraestructura pública de internet puedan seguir llegando a Bielorrusia.

cho países no pertenecientes a la Unión Europea han acordado alinearse con las últimas sanciones de la UE contra Bielorrusia debido al apoyo de Minsk a la guerra de Rusia en Ucrania.

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Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega y Ucrania se asegurarán de que sus políticas nacionales se ajusten a las medidas adoptadas por el Consejo de la UE el 23 de julio, según anunció el bloque el martes.

La UE celebró esta decisión. Las sanciones amplían las restricciones sobre bienes y tecnología que podrían reforzar las capacidades militares, tecnológicas, de defensa o de seguridad de Bielorrusia. Además, imponen nuevas limitaciones a las importaciones de bienes que podrían ofrecer a Bielorrusia fuentes alternativas de ingresos.

Las medidas también amplían las restricciones a la participación de Bielorrusia en empresas de criptoactivos radicadas en la UE, al tiempo que prevén excepciones para garantizar que los bienes y servicios esenciales para mantener la infraestructura pública de internet puedan seguir llegando a Bielorrusia.