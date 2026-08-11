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Docentes universitarios entrerrianos se suman al paro de este miércoles

Las federaciones Conadu y Conadu Histórica definieron nuevas medidas de fuerza para agosto, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial. AGDU y Sitradu, los gremios que representan a los docentes universitarios entrerrianos, anticiparon su participación en las jornadas nacionales.
Entre Rios11/08/2026 afpd
docentes universitarios
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Los gremios docentes universitarios profundizarán durante agosto el plan de lucha en defensa de la universidad pública, los salarios y el financiamiento del sistema, ante el incumplimiento del Gobierno nacional de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Entre Ríos, las medidas alcanzarán a los docentes representados por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), sindicato de base de Conadu, y por el Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), que integra Conadu Histórica.

Desde Conadu, en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales realizado este lunes, se resolvió realizar una jornada nacional de paro y visibilización el 12 de agosto, reinstalar las “Carpas por la Universidad y la Soberanía” entre el 18 y el 21 de agosto y concretar un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de agosto.

La federación señaló que las medidas responden a la continuidad del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace casi 300 días, y a la falta de respuestas a las demandas salariales y presupuestarias del sector.

La jornada del 12 de agosto incluirá acciones de visibilización en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología, con actividades previstas en el Obelisco y distintos puntos del país. En tanto, las carpas universitarias volverán a instalarse frente al Palacio Pizzurno, con réplicas en diferentes lugares del territorio nacional.

Por su parte, Conadu Histórica también convocó al paro del 12 de agosto y anunció un paro de una semana a partir del 18, en coordinación con las federaciones universitarias.

Desde la federación denunciaron que los salarios docentes acumulan una pérdida del 28%, además de reclamar el reconocimiento de la pérdida salarial de 2023. También cuestionaron el incremento de las becas estudiantiles y advirtieron que las universidades todavía no recibieron el 20% de aumento presupuestario destinado al funcionamiento, situación que, según señalaron, profundiza el desfinanciamiento de la investigación y la extensión.

Conadu Histórica también expresó su preocupación por los despidos en el Conicet y por lo que definió como un ataque contra la ciencia y la tecnología nacional.

Continuidad del conflicto

Conadu anticipó que su Plenario volverá a reunirse luego de la próxima paritaria universitaria, convocada para el 1° de septiembre, con el objetivo de evaluar la situación y definir nuevas acciones.

Las organizaciones sindicales advirtieron que, si persiste el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y no aparecen respuestas a los reclamos salariales y presupuestarios, las medidas de fuerza podrían profundizarse. (APFDigital)

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