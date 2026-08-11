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ATE advirtió que el 87% de los estatales está endeudado para cubrir gastos básicos

El gremio realizó un relevamiento nacional que reveló que el 87% de los trabajadores estatales está endeudado y el 40% apela al crédito para cubrir necesidades básicas. Frente a este panorama, ATE Entre Ríos exigió una recomposición salarial urgente e instó al gobierno provincial y a los municipales a abrir una paritaria seria.
Entre Rios11/08/2026 ate

El endeudamiento de las familias trabajadoras dejó de ser una situación excepcional para convertirse en una estrategia de supervivencia. Así lo indicó un relevamiento nacional difundido por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el cual señaló que el 87% de los empleados estatales mantiene deudas vigentes y un 40% recurre al crédito para afrontar gastos esenciales como alquiler, salud, educación y alimentación. A su vez, el 73% de los encuestados reportó deudas con más de una entidad financiera.

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Desde ATE Entre Ríos advirtieron que este escenario refleja una realidad que impacta directamente en los hogares provinciales y municipales: ante la pérdida del poder adquisitivo, el recurso al endeudamiento mediante tarjetas, préstamos personales o financiamiento cruzado se volvió cotidiano. A nivel local, estadísticas de la entidad señalan que el 84% de los hogares entrerrianos registra deudas utilizadas como mecanismo de subsistencia.

Efectos en la salud y pluriempleo

El informe detalló que el deterioro de los ingresos provocó que más del 55% de los consultados recurra al pluriempleo para complementar sus haberes. Asimismo, la presión económica generó un impacto directo en la salud mental y emocional de los trabajadores, asociando el contexto con cuadros de ansiedad, cansancio y angustia.

En paralelo, se registró un incremento en la mora del sistema financiero. En mayo de 2026, la irregularidad en el pago de las familias alcanzó el 15,5%, concentrándose un 73% del saldo irregular bancario en tarjetas de crédito y préstamos personales. En el caso de las billeteras virtuales, el nivel de morosidad trepó al 29,6%.

Reclamo de paritarias y recomposición salarial

Frente a esta coyuntura, la seccional entrerriana de ATE solicitó al Ejecutivo provincial, nacional y a los municipios una recomposición salarial urgente por encima de la inflación, estabilidad laboral y el inicio de paritarias que permitan frenar la pérdida del poder de compra.

Desde la conducción sindical sostuvieron que el ajuste fiscal se trasladó de las arcas públicas a los hogares de los trabajadores, e insistieron en que la problemática del endeudamiento familiar requiere respuestas estructurales mediante salarios acordes al costo de la canasta básica. (APFDigital)

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