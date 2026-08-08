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CODESAL FIRMÓ UN CONVENIO PARA FORTALECER EL DEPORTE Y EL TURISMO EN EL LAGO DE SALTO GRANDE

El acuerdo con Vale Todo Concordia impulsa la pesca deportiva responsable y el uso recreativo de Punta Viracho
Entre Rios08/08/2026 CODESAL

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) y la organización Vale Todo Concordia  firmaron un convenio marco de colaboración para promover acciones conjuntas vinculadas al desarrollo de actividades deportivas, recreativas, turísticas y ambientales en el Lago de Salto Grande.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, y por Álvaro Barraud, en representación de Vale Todo Concordia.

El convenio establece un marco de cooperación institucional orientado a fortalecer iniciativas que contribuyan al desarrollo deportivo, turístico y económico de la región. Uno de sus ejes centrales es la promoción de la pesca deportiva responsable como herramienta de integración social, promoción turística y puesta en valor de los recursos naturales del lago.image

La primera acción conjunta se desarrollará en Punta Viracho, en el marco de la realización de la Fecha Libre y Prueba de Cancha Vale Todo Concordia 2026, una iniciativa que contará con el acompañamiento de CODESAL.

Para ello, la Corporación puso a disposición el Complejo de Punta Viracho para el desarrollo de la jornada y brindará apoyo en la difusión y organización del evento.

El encuentro de pesca se desarrollará este domingo 9 de agosto, de 9:00 a 12:00 horas en Punta Viracho, y reunirá a pescadores de Concordia y distintos puntos de la región.image

El presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó la importancia del acuerdo y afirmó:

"Con este acuerdo seguimos abriendo las puertas del lago a las instituciones y al deporte. La pesca deportiva mueve familias, genera turismo y cuida el recurso. Desde CODESAL vamos a seguir trabajando para que Punta Viracho y todo el Lago de Salto Grande sea el escenario de más propuestas deportivas y recreativas durante todo el año".

CODESAL, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, continúa articulando acciones con instituciones para fortalecer el desarrollo turístico y deportivo de la región de Salto Grande.

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