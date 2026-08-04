El Lago de Salto Grande se consolidó como uno de los destinos termales más elegidos durante las vacaciones de invierno

El informe elaborado por CODESAL refleja un importante movimiento turístico a lo largo de julio, impulsado por el calendario escalonado del receso invernal de las provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay, lo que permitió sostener un flujo constante de visitantes durante todo el mes.



En cuanto a la procedencia de los turistas nacionales, la provincia de Buenos Aires encabezó el ranking con el 56,5 por ciento de los registros, seguida por Córdoba (14,1 por ciento), Santa Fe (9,2 por ciento) y Misiones (5,2 por ciento). Además, llegaron visitantes desde Mendoza, Neuquén, Corrientes, Formosa, San Luis, Chaco, Chubut, Río Negro, Tucumán y Tierra del Fuego.



A nivel internacional, Uruguay se consolidó como el principal mercado emisor, representando el 79,1 por ciento de los visitantes extranjeros. También se registró el ingreso de turistas provenientes de Brasil, Paraguay, China, Suiza, España y Sudáfrica, reafirmando el posicionamiento regional e internacional del destino.



Si bien el informe muestra una leve disminución en los ingresos respecto de la temporada 2025, la diferencia fue de poco más de un punto porcentual: el 48,92 por ciento de los ingresos corresponde a 2026 frente al 51,08 por ciento registrado el año anterior. En un contexto complejo para la actividad turística, el corredor administrado por CODESAL logró sostener un importante nivel de visitantes, resultado del trabajo permanente en infraestructura, servicios y promoción del destino.



Además del turismo de larga distancia, el Lago de Salto Grande y las Termas del Ayuí fueron elegidos como una experiencia complementaria por quienes vacacionaron en otros destinos de Entre Ríos y de la costa uruguaya. Las termas continúan destacándose por sus aguas 100 por ciento termales del Acuífero Guaraní, el entorno natural, la calidad de los servicios, la limpieza de las instalaciones y las condiciones de seguridad para disfrutar en familia.



El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que "el turismo es una actividad estratégica para el desarrollo de Entre Ríos porque genera empleo, impulsa las economías regionales y pone en valor nuestros recursos naturales. Que el Lago de Salto Grande mantenga un nivel de visitantes tan importante, incluso en un contexto desafiante para el sector, demuestra que las inversiones en infraestructura, la mejora de los servicios y la promoción sostenida dan resultados”.



Por su parte el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó que "estos indicadores reflejan que el Lago de Salto Grande continúa siendo un destino elegido por visitantes de distintos puntos del país y del exterior. Nuestro compromiso es seguir mejorando la infraestructura, los servicios y cada uno de los espacios que administramos para ofrecer una experiencia de calidad, consolidando a Concordia como un destino turístico competitivo durante todo el año".



Desde CODESAL, organismo dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, se continúa trabajando en políticas públicas orientadas a fortalecer el turismo, promover el desarrollo regional y potenciar los atractivos naturales, recreativos y termales del Lago de Salto Grande como uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos