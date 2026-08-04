Comedores: rectores de escuelas secundarias rechazaron el nuevo sistema y apuntaron al “retroceso nutricional”

En un texto conjunto que lleva como fecha 3 de agosto, 28 rectores decidieron difundir a la población su rechazo, y puntualizaron por qué refutan la implementación del nuevo sistema:

“Falta de información clara y fidedigna, ya que no hemos recibido formalmente y por las vías jerárquicas correspondientes resoluciones y circulares que nos permitan saber lo que está pasando y cómo debemos proceder.

Retroceso nutricional en el ámbito escolar: para lograr aprendizajes significativos y de calidad es indispensable un óptimo estado de salud integral. Sustituir la comida fresca comprada en la comunidad por productos industriales de góndola y ultraprocesados empaquetados (Línea Abanderado de la empresa Teknofood) daña la soberanía alimentaria de las escuelas y reduce la dieta a productos diseñados para durar meses en estanterías.

Violación de derechos normativos: el nuevo esquema incumple el artículo 11 de la Ley Nacional N° 27.642 (Etiquetado Frontal), que prohíbe alimentos con sellos de advertencia en los colegios, además de colisionar con la Ley Provincial N° 10.594 de seguridad alimentaria escolar y la Ley Nacional N° 27.118 de Agricultura Familiar, prioriza a los pequeños productores territoriales, frente a corporaciones monopólicas.

alimento chatarra

Daño sociocomunitario: al centralizar las compras en una corporación que no es entrerriana mediante un contrato multimillonario, el Estado destruye el circuito económico local de cercanía y perjudica a proveedores entrerrianos históricos, a los que aún se les adeudan cifras millonarias.

Incapacidad edilicia y riesgo operativo: las escuelas no son lugares de acopio. Carecemos de espacio físico adecuado y de infraestructura segura. Existen establecimientos con presencia permanente de murciélagos,

con fumigación vencida desde marzo de 2026 o sin fumigar; sin matafuegos recargados por el Estado y sin cocina o gas natural. El uso de garrafas no es seguro para el manejo masivo de estos productos.

Defensa de la labor directiva: expresamos nuestro repudio absoluto ante los intentos oficiales de criminalizar u objetar la honorabilidad de los directivos, bajo discursos de funcionarios provinciales que simulan "transparencia". Las deficiencias del sistema han sido causadas por las trabas burocráticas del propio Estado y las irregularidades históricas de la Dirección de Comedores Central, organismo que acumula presuntas denuncias ante el poder judicial. No aceptamos que se use a nuestras comunidades escolares como chivos expiatorios de fallas de control ajenas. La alimentación escolar no puede tratarse como un negocio de logística financiera para corporaciones cuyo objetivo es la máxima rentabilidad al menor costo posible.

Fracaso del modelo centralizado Teknofood: el caso de San Juan es testigo, donde el contrato debió ser rescindido ante el rechazo social a los alimentos industriales y un prolongado escándalo por marcados sobreprecios en el costo de las raciones. Esta inviabilidad logística y operativa se replicó en Corrientes, donde el deficiente despliegue de la empresa provocó sistemáticas demoras en las entregas que dejaron a miles de alumnos sin su ración básica, derivando en un drástico desabastecimiento y el reparto de sustitutos proteicos de bajísima calidad. Finalmente, en Chaco, el desembarco de este esquema disparó múltiples objeciones administrativas por manejos de fondos que forzaron la intervención urgente del Tribunal de Cuentas y las Fiscalías de Estado".

Los rectores advirtieron que “la evidencia empírica demuestra que el modelo de esta firma sólo ha cosechado precarización del servicio, desamparo nutricional e investigaciones por falta de transparencia pública allí donde se instaló”.

“Consideramos que el gobierno provincial debe revisar esta decisión, y reconsiderar los modos de comunicación, evaluación y manejo de la Dirección de Comedores hacia los directivos (CGE) que ad honorem gestionamos las tarjetas, administramos fondos y hacemos ‘malabares’ para que estos alcancen y darles lo

mejor a nuestros Estudiantes”, recordaron.

Por último, plantearon que aguardan “que la justicia haga lugar al amparo colectivo presentado, interviniendo en favor de las comunidades educativas y defendiendo el derecho de nuestros estudiantes a una alimentación sana, fresca y local”, publicó Análisis.

Adhesiones

El documento lleva los siguientes avales:

Lic. Mariana Bodean – Rectora de la Escuela Secundaria N° 23 “República Oriental del Uruguay”- Concordia

Prof. Lorena Ascargorta- Rectora de Escuela Secundaria N°9 José Gervasio Artigas- Federal

Mg. Julio Gallardo - Rector: Escuela Secundaria N° 31 ‘Benito Juárez’- Estación Yuquerí - Dto. Concordia

Prof. Vanina Siarra - Rectora de la Escuela Secundaria N°19 “Generala Juana Azurduy “

- Dto. Concordia

Lic. Liliana Rueda - Rectora Esc. Sec. N°14 “Alejandro Carbó” – Concordia

Prof. Silvana Elgart - Rectora Esc. Sec N° 37 “Ernesto CHE Guevara”- Concordia

Profesora Patricia Fernanda Peña - Rectora E. E. Técnica N° 2 ‘Independencia”- Concordia

Prof. Alejandro Marcone - Rector Escuela Secundaria N 20 “Simón Bolívar" Concordia

Prof. Eduardo Ibarrola - Rector Escuela Secundaria N°4 “Damián Pedro Garat” Villa Adela, Concordia.

Prof. Marina Sanchez- Rectora Escuela Secundaria N° 22 “Mariano Moreno”- Concordia

Prof. Fernanda Sanzberro - Rectora Escuela Secundaria N° 7 “Mariano Moreno”- Victoria

Prof. Soto Marina. Rectora- Escuela Secundaria N° 7. “López Jordán” – Concordia

Lic. María Soledad García. Rectora Esc. Sec. y Sup. “Raúl R. Trucco”- Victoria.

Prof. Carlos Andrade-Rector- Prof Carolina Heis- Vice Rectora- Escuela secundaria 18 “Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas”. Paraná

Prof. Villanueva Fabricio. Escuela Secundaria N°10 “Rep de Entre Ríos. Concordia

Prof. Miguel Angel Ballay - Rector EET N° 2 “C. N. Goiburu”- Colón

Prof. Marcos Protzmann - Rector EET N°23 “Caudillos Federales”. Federal.

Prof. Plana, Pamela- Rectora E.S. N°4 “José Maria Molina”. Ubajay- Colón.

Prof. Luciana Sotelo - Rectora. Lic. Amalia Valiente - Vicerrectora. Prof. Adriana López- Vicerrectora Escuela Secundaria N°2 “José Manuel Estrada “Federal.

Prof. Walter Sirtori -Rector Escuela Secundaria N°8 “Retoños de Chañar”. Federal

Lic. Zufiaurre Elsa - Rectora Esc. Sec. N° 5 ‘La Vizcaína’- Federal

Arq. Joaquín Villanueva Rector CFP N°61 La Criolla – Concordia

Prof. Ruiz Diaz Mirna, Secretaria - Esc.Sec. N° 8 Retoños de Chañar- Federal

Prof. Nadia Calderón- Rectora Escuela Secundaria N°4 “Elsa Capatto de Trucco”-Victoria

Prof. Anahi Repetto-Vicerrectora Escuela Secundaria N°4 “Els

a Capatto de Trucco” –Victoria

Prof. Ana Gabriela Balducci-Prof. Secretaria, Escuela Secundaria N°4 “Elsa Capatto de Trucco”-Victoria

Prof.

Carla Marcone- Secretaria Escuela Secundaria N°5 “La Vizcaína”- Federal. (APFDigital)