Diputados Peronistas piden la suspensión de la adjudicación de alimentación escolar a la empresa Teknofood

La bancada opositora impulsó un Proyecto de Comunicación por el cual la Cámara de Diputados declare su preocupación por el mecanismo implementado por el gobernador Rogelio Frigerio, atendiendo a los múltiples cuestionamientos formulados por el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, la Asociación Entrerriana de Nutricionistas (AEN), la Asociación de Nutricionistas en Alimentación Escolar de Concepción del Uruguay (Alencu), los gremios docentes, centros comerciales, equipos directivos de establecimientos educativos, docentes y familias entrerrianas.

El proyecto de Laura Stratta fue acompañado por las firmas de todos los integrantes del bloque, quienes consideran necesaria la conformación “urgente” de una mesa intersectorial que incluya al Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, el Consejo General de Educación (CGE), los gremios docentes, las cámaras de comercio y representantes de proveedores y productores locales, a fin de revisar de manera participativa el diseño e implementación del nuevo sistema de provisión alimentaria escolar.

Del mismo modo, requieren al Poder Ejecutivo Provincial que informe de manera inmediata los fundamentos técnicos, económicos y administrativos que motivaron “que el monto final adjudicado a la empresa Teknofood S.A. resultara sustancialmente superior al presupuesto oficial previsto para la licitación, así como las razones por las cuales dicha adjudicación no fue publicada oportunamente en el Boletín Oficial de la Provincia”.

Igualmente exhortaron al gobierno provincial a evaluar los antecedentes de la empresa en otras provincias, en particular las observaciones vinculadas a sobreprecios, contrataciones directas e incumplimientos contractuales denunciadas en San Juan, Santiago del Estero y Corrientes.

Finalmente instan al gobierno provincial a priorizar, en el marco del nuevo sistema de provisión alimentaria escolar, la incorporación progresiva de alimentos frescos y de producción entrerriana, así como la participación de productores, cooperativas, agricultores familiares y pequeñas y medianas empresas radicadas, en articulación con lo requerido en el Pedido de Informes oportunamente presentado sobre la misma temática.

En el mensaje que acompaña el proyecto, los legisladores señalan que la licitación se convocó por un presupuesto oficial cercano a los $42.000 millones, pero se adjudicó por $101.000 millones, por un plazo de un año y medio (más del doble de lo previsto). Y además no fue publicada en el Boletín Oficial ni en portales gubernamentales.

También se alude al rechazo manifestado por colegios profesionales respecto al retroceso nutricional que significa reemplazar alimentos frescos por productos industrializados y ultraprocesados con sellos de advertencia. En el mismo orden de ideas, se reflejan las posturas manifestadas por los sindicatos docentes y directivos escolares que rechazan la tercerización y centralización, advirtiendo sobre los riesgos logísticos para la distribución.

También se refieren las posturas contrarias al nuevo método expresadas por entidades como el Centro de Comercio de Concordia y la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), las cuales alertaron que la medida desplaza a comerciantes, pymes y productores locales, e implica la fuga de más de $100.000 millones en recursos públicos hacia una firma radicada fuera de la provincia. (APFDigital)