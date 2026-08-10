«Si buscamos bien, en algún lugar están» Los 4 billones de pesos desaparecidos del Banco Central y la explicación de Bausili:
El fruto del último roleo de deuda no apareció en la cuenta que el Tesoro tiene en la autoridad monetaria. A eso se suman movimientos opacos en dólares. La pregunta directa de un corresponsal de la Agencia Bloomberg, el jueves pasado, mereció una respuesta irónica del presidente del BCRA que renovó las dudas
El intendente Daniel Rossi y el intendente de Colón, José Luis Walser, firmaron un Convenio de Cooperación Turística para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión en la sala de audiencias del Municipio local.
El fruto del último roleo de deuda no apareció en la cuenta que el Tesoro tiene en la autoridad monetaria. A eso se suman movimientos opacos en dólares. La pregunta directa de un corresponsal de la Agencia Bloomberg, el jueves pasado, mereció una respuesta irónica del presidente del BCRA que renovó las dudas
Según una investigación periodística, el fideicomiso creado para financiar la red vial ejecutó apenas el 26,2% de los recursos recaudados. A fines de mayo, otro resto permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos.
La empresa de Marcos Galperin presentó su balance. En los primeros seis meses de 2026 se ahorró de pagar 43.5 mil millones de impuesto a las ganancias y otros 19,5 mil millones de pesos en contribuciones sociales.
La Soberanía no se declama: se ejerce. El gobierno libertario intenta el remate de nuestro sagrado territorio al capital extranjero, lo que significa lisa y llanamente la desaparición de nuestra Patria.
El fruto del último roleo de deuda no apareció en la cuenta que el Tesoro tiene en la autoridad monetaria. A eso se suman movimientos opacos en dólares. La pregunta directa de un corresponsal de la Agencia Bloomberg, el jueves pasado, mereció una respuesta irónica del presidente del BCRA que renovó las dudas
El intendente Daniel Rossi y el intendente de Colón, José Luis Walser, firmaron un Convenio de Cooperación Turística para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas de gestión en la sala de audiencias del Municipio local.