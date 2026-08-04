Diálogo institucional entre el Frente Entrerriano Federal y la Diócesis de Concordia

La reunión se enmarca en una serie de acercamientos que el FEF sostiene con instituciones intermedias de la provincia, entendiendo que la política partidaria no puede pensarse de espaldas a los actores sociales, religiosos y comunitarios que conocen de primera mano las urgencias del territorio.

Durante el encuentro se abordaron preocupaciones que atraviesan la realidad de Concordia y de la provincia en su conjunto: el avance del narcotráfico en los barrios, la creciente deserción escolar, la precarización laboral y la ludopatía digital, fenómenos que golpean con particular dureza a los sectores más vulnerables y que exigen respuestas coordinadas entre el Estado, la sociedad civil y las instituciones religiosas.

Se dedicó además un espacio central a la situación hidrológica de la región: la importante crecida que se anticipa para el río Uruguay como consecuencia del fenómeno El Niño, y la necesidad de que los organismos competentes actúen con prevención, planificación y responsabilidad ante un escenario que puede afectar a numerosas familias concordienses.

En ese contexto, desde el FEF se destacó el invaluable trabajo que la Iglesia realiza a través de la Diócesis de Concordia, en sintonía con el rol que cumplen otras instituciones intermedias de la ciudad —como los clubes de barrio—, verdaderos sostenes de la trama social entrerriana y espacios irremplazables de contención comunitaria. En esa línea, se puso en valor el principio de subsidiariedad como criterio rector: la convicción de que el Estado debe acompañar, potenciar y no reemplazar el trabajo que estas organizaciones desarrollan desde la cercanía cotidiana con la gente, respetando su autonomía y su capacidad de dar respuestas allí donde el Estado, muchas veces, llega tarde.

El diálogo retomó también los conceptos centrales de la encíclica “Magnifica Humanitas”, del Papa León XIV. En ese marco, Monseñor Zurbriggen remarcó la importancia de impulsar un humanismo integral como horizonte común frente a los desafíos de nuestro tiempo, en consonancia con el legado pastoral y social del Papa Francisco. Desde el Frente Entrerriano Federal se coincidió en esa mirada, subrayando que los grandes problemas sociales de la provincia requieren respuestas que pongan a la persona humana en el centro, articuladas siempre desde la subsidiariedad y la corresponsabilidad entre el Estado y las organizaciones de la sociedad.

Al cierre del encuentro, ambas partes coincidieron en la necesidad de sostener un diálogo permanente y seguir profundizando este vínculo institucional, entendiendo que la articulación entre política y comunidad de fe es una herramienta central para enfrentar los desafíos que atraviesa Concordia y toda Entre Ríos.

Participaron del encuentro el ex presidente partidario, Claudio Ava Aispuru; los vicepresidentes Florencia Busti y Daniel Cedro; el presidente del Congreso Provincial, Jorge Móndolo; la vocal partidaria, Olga Ríos; el referente barrial de la Zona Sur, Matías Miño; y el padre Néstor Toler, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Valle.