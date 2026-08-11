Frigerio: "En Entre Ríos estamos haciendo reformas que durante décadas se prometieron y nunca se concretaron"

Frigerio se refirió puntualmente a las reformas que impulsó en el Estado entrerriano: el RINI, la reducción de impuestos en general y la reforma del sistema previsional, entre otras. En ese marco, sostuvo que las provincias "pueden y están haciendo mucho para aportar a construir una Argentina más competitiva" y precisó que Entre Ríos está encarando reformas que llevaban mucho tiempo prometidas, pero nunca concretadas. "Entre Ríos pierde un millón de dólares por día en el déficit de la Caja de Jubilaciones, y hace pocos días se votó una reforma del sistema previsional que en el tiempo ordenará esta situación que drena un montón de recursos que podrían ir a mejorar también la competitividad", subrayó.

Luego de casi tres décadas de diagnósticos postergados, la provincia implementó una reforma clave en su sistema previsional para asegurar la sostenibilidad financiera en beneficio de las próximas generaciones, protegiendo el 82 por ciento móvil y sin vulnerar los derechos adquiridos de las y los jubilados. Asimismo, se logró un acuerdo histórico con la ANSES para recibir un anticipo de 120.000 millones de pesos destinado a cubrir parte del déficit previsional de 2026, una cifra que supera en un 62 por ciento a los montos combinados de 2024 y 2025.

El mandatario habló también del control de gastos que lleva adelante en la provincia. "Los gobernadores estamos arriba de cada peso que se gasta, controlando que no se expanda el gasto público improductivo. Yo pago 120.000 sueldos todos los meses y más unas casi 80.000 jubilaciones. Estoy haciendo un plan para que en el tiempo eso se vaya achicando, poder de nuevo también bajar los impuestos más rápido y dedicar más recursos a cambiarle la vida a la gente para mejor", precisó.

Consultado sobre la necesidad de realizar acuerdos políticos que garanticen el respeto de ciertas cuestiones en la Argentina, el gobernador sostuvo que "siempre es bueno acordar cosas que en otros países son obviedades, pero que claramente por nuestra historia acá todavía no lo son". Habló de un cambio cultural al decir que "la gente nos está demandando otras cosas y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios. Hoy el gobernante en las provincias, sobre todo en los municipios, tiene que tener la mayor parte de su agenda dedicada a facilitarle la vida al sector privado que es el único que puede generar riqueza".

Recordó que Entre Ríos fue la primera provincia que adhirió al RIGI, "pero inmediatamente y en la misma ley nosotros pusimos el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones. En Entre Ríos no se cobran impuestos por 15 años, ni provinciales ni municipales, porque creo que el impuesto más costoso es la inversión que no se hace. Yo priorizo la generación de empleo ante cualquier otra cuestión", remarcó poco antes de precisar que son 156 empresas las que adhirieron al RINI y 3.000 los nuevos empleos comprometidos, sobre todo en el área industrial.

Además del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), "Entre Ríos redujo significativamente las alícuotas de Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos para la industria, los productores primarios, el transporte de carga y las obras de infraestructura, sumado a la eliminación de más de 100 tasas provinciales", remarcaron desde Provincia.

"El Estado en esta transición tan difícil de modelos, en donde yo claramente comparto el rumbo del actual, tiene un trabajo muy importante de acompañar, facilitar, bajar impuestos y consensuar con el gobierno nacional. Para eso tenemos que trabajar en conjunto y acordar la posibilidad de tener un nuevo consenso fiscal para el que va a invertir", señaló Frigerio.

Frigerio participó del ciclo junto a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Córdoba, Martín Llaryora; y el jefe del gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, en el bloque titulado Políticas públicas para la inversión y la competitividad. Se trata de la segunda edición de este ciclo en 2026, donde se abordó la agenda pública en la que se debaten las reformas para potenciar la inversión, las acciones ya realizadas y los temas pendientes, y el rol del sector público para forjar una hoja de ruta para el corto, mediano y largo plazo. (APFDigital)