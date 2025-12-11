EL PARQUE INDUSTRIAL PROYECTA UN 2026 CON OBRAS Y SERVICIOS QUE FAVOREZCAN LA RADICACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

Parte de las acciones proyectadas representan una continuidad de lo alcanzado en este año donde se comenzó a implementar el nuevo reglamento del Parque Industrial y la Ordenanza de Promoción Industrial; se avanzó en un nuevo parcelamiento ampliando la superficie disponible para la venta; se reactivó la Planta de Tratamiento de Efluentes con una inversión que superó los 52 millones de pesos y se ejecutaron obras complementarias que permitieron mejoras en la infraestructura.

Azcué recordó que uno de los ejes de gobierno es el desarrollo productivo donde el sector privado juega un rol fundamental para el crecimiento de la ciudad: “ustedes son los verdaderos protagonistas porque son los que planifican, sueñan, invierten y generan fuentes de empleo genuino”.

“Cómo Estado debemos ser facilitadores y estamos trabajando para que cada vez haya mejores condiciones. Este año avanzamos con muchas medidas que se consolidarán y profundizarán durante el 2026. Queremos que este Parque Industrial sea uno de los mejores y podemos hacerlo porque tenemos potencial” destacó Azcué.

RESULTADOS

Por su parte, el presidente del EMAPI, Luis Kolarik subrayó que “en estos dos años hemos trabajado incansablemente con la Secretaría de Desarrollo Productivo, sorteando numerosas dificultades heredadas. Gracias al acompañamiento económico de la actual gestión municipal, que al asumir adeudaba 14 meses, logramos mejorar la infraestructura del parque”.

En ese sentido agregó que se logró poner “en óptimas condiciones de funcionamiento el tanque de almacenamiento de provisión de agua de 500.000 litros; se finalizó la obra de pavimentación y se repuso más de 250 metros de alambrado perimetral faltante. También hemos alcanzado un equilibrio administrativo sólido, sin deudas internas, ni con los proveedores, ni con el resto de los prestadores de servicios”, resaltó Kolarik.

El titular del EMAPI señaló que “en paralelo, el Concejo Deliberante aprobó el nuevo reglamento del parque y una nueva ordenanza de Promoción Industrial, por lo que hemos ganado visibilidad, competitividad y prestigio, ofreciendo servicios a la altura de otros polos industriales en el país, respaldado por una ubicación geopolítica estratégica e inmejorable”.

OBJETIVOS

Entre los objetivos propuestos para el primer semestre del 2026, Kolaric señaló que se establecieron “la continuidad de obras de servicios faltantes y mejoramientos en la infraestructura del parque para que las empresas radicadas produzcan más y mejor pero a la vez, continuar con las acciones de visibilización de nuestra área industrial con el propósito de atraer nuevas inversiones”.

Durante este año el EMAPI participó de distintos eventos como “Somos Industria 2025” la cual se desarrolló en el marco de la primera Expo de Parques Industriales y el primer Congreso Nacional de Parques Industriales, organizado por la Red Parques de la República Argentina y “Concordia Produce 2025”.

RECONOCIMIENTOS

En la oportunidad se hizo entrega de reconocimientos a las empresas que están radicadas desde los inicios del parque:

Aserradero Granton, quien lleva 31 años fomentando la producción y la generación de puestos de trabajo.

SIE S.R.L., por su ininterrumpida labor desde el año 1995, promoviendo el desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad.

VECCHIO S.R.L. por sus 29 años de labor generando riqueza y fuentes de empleo.

Estuvieron presentes la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; el Secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer; integrantes del directorio del EMAPI como también representantes de distintas empresas radicadas en el área.