La región del Lago Salto Grande pasó un fin de semana lleno de actividades y entretenimiento.

Este fin de semana largo que pasó, los complejos termales administrados por la Corporación de Desarrollo de Salto Grande, presidida por Eduardo Cristina y que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, recibieron a una gran cantidad de visitantes y ofrecieron una variada agenda de actividades para todas las edades.

Concordia10/12/2025 CODESAL
Desde el viernes 5, en Termas y Camping de Punta Viracho se desarrolló el 4° Encuentro Rodantero, que reunió a más de 100 equipos provenientes de distintos puntos del país y de países vecinos. Durante las jornadas, los participantes disfrutaron de la naturaleza, la tranquilidad del predio y diversas actividades recreativas. En este marco uno de los visitantes destacó: “El personal del camping nos atendió muy bien. Están preocupados porque no nos pase nada, que no nos falte nada. Muy lindo, lo hemos pasado muy bien”. El evento se extendió hasta el lunes 8, consolidándose como una de los eventos más convocantes del fin de semana.

El sábado por la noche, en Termas de Punta Viracho, tuvo lugar el show en vivo de Cumbia Parrandera, que convocó a todos los presentes quienes se acercaron a disfrutar y bailar en un entorno natural inigualable.CODESAL MTB

El domingo, la actividad comenzó temprano en Termas del Ayuí con la Coronación de la Copa XXVIII del XCO Entrerriano, organizada junto a la Asociación Entrerriana de Ciclismo de Montaña. En el mismo marco y en el mismo predio, también se llevó adelante la carrera de MTB “Turbi Niños”, que reunió a pequeños ciclistas en una propuesta deportiva y recreativa pensada especialmente para las infancias.

En paralelo, Termas de Punta Viracho recibió una gran cantidad de familias que presenciaron la propuesta de artistas circenses y payasos, generando momentos de entretenimiento y disfrute para todas las edades.infobynenllinea.caster.fm

El cierre del domingo estuvo a cargo de La Sonic Band, que brindó un show en vivo en Termas de Punta Viracho y completó una jornada marcada por el movimiento turístico y la diversidad de actividades.

CODESAL valora profundamente la participación del público y continúa trabajando para potenciar cada uno de sus espacios. Con el compromiso de sumar nuevos atractivos y mejorar la atención en cada servicio, la Corporación reafirma su objetivo de ofrecer experiencias de calidad que fortalezcan el turismo, el deporte y la recreación en toda la Región de Salto Grande.CODESAL BIK

escuela

“Sin educación pública de calidad no hay futuro”

PJ
Entre Rios11/12/2025

El Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó enérgicamente la posibilidad de cierre de carreras en Institutos de Formación Docente y advirtió que esta medida tendrá graves consecuencias para el desarrollo del interior provincial y el futuro de los jóvenes entrerrianos. “Cerrar aulas es cerrarles la puerta en la cara”, señalaron.

mini reyes

LA MINI REYES TAMBIÉN SE PREPARA

Edgardo Perafan
deportes10/12/2025

Las inscripciones para Mini Reyes y el respectivo retiro de kits se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de diciembre en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19.00 a 22.00hs.

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia10/12/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Asselborn, Juan, propietario del inmueble ubicado en calle Mario H. Gatto N° 681 y 659 - Manzana 228 - Parcela Nº 6 y 1- Partida Municipal Nº 80216/79606, y/ responsable del mismo, por trámites de su interés.

termas del Ayui

COMUNICADO OFICIAL para la comunidad

pregonando
Concordia09/12/2025

Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.

secuestro droga

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial INFORMA

Policia de Entre Rios
Policiales10/12/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia...