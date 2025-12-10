La región del Lago Salto Grande pasó un fin de semana lleno de actividades y entretenimiento.

Desde el viernes 5, en Termas y Camping de Punta Viracho se desarrolló el 4° Encuentro Rodantero, que reunió a más de 100 equipos provenientes de distintos puntos del país y de países vecinos. Durante las jornadas, los participantes disfrutaron de la naturaleza, la tranquilidad del predio y diversas actividades recreativas. En este marco uno de los visitantes destacó: “El personal del camping nos atendió muy bien. Están preocupados porque no nos pase nada, que no nos falte nada. Muy lindo, lo hemos pasado muy bien”. El evento se extendió hasta el lunes 8, consolidándose como una de los eventos más convocantes del fin de semana.

El sábado por la noche, en Termas de Punta Viracho, tuvo lugar el show en vivo de Cumbia Parrandera, que convocó a todos los presentes quienes se acercaron a disfrutar y bailar en un entorno natural inigualable.

El domingo, la actividad comenzó temprano en Termas del Ayuí con la Coronación de la Copa XXVIII del XCO Entrerriano, organizada junto a la Asociación Entrerriana de Ciclismo de Montaña. En el mismo marco y en el mismo predio, también se llevó adelante la carrera de MTB “Turbi Niños”, que reunió a pequeños ciclistas en una propuesta deportiva y recreativa pensada especialmente para las infancias.

En paralelo, Termas de Punta Viracho recibió una gran cantidad de familias que presenciaron la propuesta de artistas circenses y payasos, generando momentos de entretenimiento y disfrute para todas las edades.

El cierre del domingo estuvo a cargo de La Sonic Band, que brindó un show en vivo en Termas de Punta Viracho y completó una jornada marcada por el movimiento turístico y la diversidad de actividades.

CODESAL valora profundamente la participación del público y continúa trabajando para potenciar cada uno de sus espacios. Con el compromiso de sumar nuevos atractivos y mejorar la atención en cada servicio, la Corporación reafirma su objetivo de ofrecer experiencias de calidad que fortalezcan el turismo, el deporte y la recreación en toda la Región de Salto Grande.