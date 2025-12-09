Caputo apuntó contra los gobernadores e intendentes por suba de impuestos
Volvió a atacar al intendente de Pilar Federico Achával por la nueva tasa sobre las compras en el municipio.
Buenos Aires, 9 diciembre (NA) – El ministro de Economía, Luis Caputo, embistió este martes nuevamente contra los gobernadores e intendentes que suben impuestos y contrapuso el modelo de reducción tributos que encara el Gobierno nacional.
“Seguimos viendo modalidades en gobernadores e intendentes de tener déficit y financiarlo con suba de impuestos, suba de tasas y deuda. Y cuando eran Gobierno lo hacían con emisión”, atacó Caputo.
El ministro marcó el contrapunto con las últimas decisiones de rebaja de impuestos y reducción de déficit fiscal que implementó el Poder Ejecutivo.
“Lo que los políticos más padecen es la presión popular. No hay que subestimar lo que se puede hacer desde el sector privado”, remarcó el ministro y apuntó al intendente de Pilar, Federico Achával, que aplicó una tasa de 2% en las compras en su municipio.
“El intendente de Pilar es un absoluto irresponsable y está bien que se haya armado el revuelo que se armó porque ahí está el costo argentino”, enfatizó.
En un Evento de la Fundación IEB que siguió Agencia Noticias Argentinas, el ministro reiteró que “no vamos a salir a comprar dólares como locos de un día para el otro” sino contra un aumento genuino de la demanda de pesos.
“Queremos que la acumulación de reservas sea ordenada y barata”, insistió el funcionario e insistió en sus proyecciones de entre US$7.000 y US$21.000 millones.
Por otro lado, volvió a ratificar la continuidad de las bandas y afirmó: “Eso ya está consensuado con el Fondo. Es muy pretencioso pretender flotar en un país con tanta volatilidad política”.
Caputo se lamentó por la escasa credibilidad que aún tiene la Argentina: “A esta altura el Riesgo País debiera estar en los 300 puntos básicos. Dilapidamos credibilidad y no es tan fácil recuperarla. Este es un trabajo que lleva tiempo”.
Sobre el cepo a empresas señaló que cuanto más podamos avanzar en las últimas restricciones mejor, pero no nos apura algo en particular”.
El ministro reivindicó su nuevo rol con mayor presencia en el diseño político: “Fue un error no haberme involucrado antes. Tengo una gran relación con los gobernadores, aunque saben que les cuesta sacarme plata. Pero cuando puedo les doy una mano”.
Caputo afirmó: “La esencia de las leyes que estamos mandando es hacia donde queremos ir. Es el momento para hacerlo”.
“Estamos en un cambio de era. Esta última elección fue una especie de referéndum sobre si este es el camino o no. Hay una revalidación social que da gobernabilidad”, añadió.__IP__
Consultado sobre la inflación indicó: “En el presupuesto estamos trabajando con inflación promedio de 17% para 2026 y 10,1% punta. Con orden en las cuentas fiscales y en el esquema monetario, más temprano que tarde vamos a converger a tasas de inflación internacionales”.
