El Concejo Deliberante de Concordia fue convocado a Sesión Extraordinaria este viernes 12.

El Departamento Ejecutivo Municipal ha convocado al Concejo Deliberante de Concordia a una Sesión Extraordinaria fundamental para abordar temas de vital importancia para la gestión y la comunidad local.

Concordia10/12/2025 Mónica Saavedra

La sesión, presidida por la viceintendente y presidente del Cuerpo, Lic. Magdalena Reta de Urquiza, se llevará a cabo este viernes 12 de diciembre, a las 11:00 horas, en el recinto “Federico Zorraquín”.

Agenda Parlamentaria

infobynenllinea.caster.fmLos ediles darán tratamiento a una serie de proyectos de ordenanza que marcarán la hoja de ruta de la Administración Pública Municipal y el desarrollo económico de la ciudad:

Expte. N° 28.914: Proyecto de Ordenanza “Ordenanza Tributaria 2026”
Expte. N° 28.915: Proyecto de Ordenanza “Domicilio Electrónico Municipal”
Expte. N° 28.916: Proyecto de Ordenanza “Creación del Centro Comercial a Cielo Abierto Concordia”
Expte. N° 28.917: Proyecto de Ordenanza “Reordenamiento del Estacionamiento Concordia”
Seguimiento en Vivo

Se invita a la ciudadanía y a los medios de comunicación a seguir el debate de manera directa. La sesión será transmitida en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del Concejo Deliberante:

YouTube: Canal Concejo Deliberante Concordia (@concejodeliberanteconcordi6517)
Facebook: Concejo Deliberante Concordia (@concejodeliberantecdia)

