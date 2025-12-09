RECORDANDO AL MAS GRANDE DE LOS PRESIDENTES: 𝐄𝐋 𝐃𝐄 7 𝐃𝐈𝐂𝐈𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝐃𝐄 1950 𝐉𝐔𝐀𝐍 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐎𝐍 𝐂𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐒 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀𝐒

Caputo apuntó contra los gobernadores e intendentes por suba de impuestos
Volvió a atacar al intendente de Pilar Federico Achával por la nueva tasa sobre las compras en el municipio.
En 1945 Juan Domingo Perón crea la Secretaría de Aeronáutica y se unifican las líneas estatales L.A.S.O., L.A.N.E. y S.A.D.E. bajo la denominación de L.A.D.E. (Líneas Aéreas del Estado).Curiosidades09/12/2025pregonando
7 de diciembre de 1950 Juan Domingo Peron crea oficialmente Aerolíneas Argentinas Empresa del Estado, por intermedio del Ministerio de Transporte argentino.
Mediante el Decreto No 9.358/45, esta Secretaría establece la primera Política Aérea Nacional que fija como parámetro central que las rutas de cabotaje deberán ser realizadas con preferencia por el Estado o por medio de empresas mixtas nacionales creadas al efecto, con domicilio en el país, socios argentinos nativos y acciones nominativas, poseyendo el Estado Nacional el 20 % de las mismas, pero a su vez garantizando una rentabilidad asegurada del 5 % anual al capital privado restante. De esta manera, El Estado Nacional y los socios del sector privado crean las “Sociedades Mixtas”:
la antigua Aeroposta Argentina SA pasa a ser Sociedad Mixta y se re-equipa con modernos Douglas DC-3 en las rutas al sur del país.
A.L.F.A.- Aviación del Litoral Fluvial Argentino, reemplaza a la La Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos, S.A. prestando servicios a Montevideo, el litoral y llegando hasta Asunción del Paraguay.
FAMA – Flota Aérea Mercante Argentina, establece los primeros servicios aéreos nacionales en las rutas a Europa y Estados Unidos compartiendo, en un 50%, el mercado con las empresas extranjeras. El aviador Andrés Pedraza es su primer piloto contratado.
Z.O.N.D.A.- Zonas Oeste y Norte de Aerolíneas Argentinas, reemplaza a Panagra – Pan American Grace Airways en las rutas de cabotaje.
Las Sociedades Mixtas: Aeroposta Argentina, A.L.F.A., FAMA y Z.O.N.D.A., pasaron a formar parte del patrimonio del Estado, mediante el Decreto No 10459 sancionado por el Poder Ejecutivo, comenzando a operar el 14 de mayo de 1949, aunque no fue sino hasta el 7 de diciembre de 1950 en que es oficialmente creada como Aerolíneas Argentinas Empresa del Estado, por intermedio del Ministerio de Transporte argentino.
A grandes rasgos, Aerolíneas hereda los hidroaviones Short S25 Sandringham de A.L.F.A., con los que realiza los servicios sobre el Río de la Plata hasta Montevideo y sobre el litoral hasta Asunción. Los Douglas DC-3 de Aeroposta y Z.O.N.D.A., que permitieron volar a destinos de cabotaje que eran inaccesibles hasta entonces, así como mantener las rutas internacionales de FAMA, empresa de la cual recibe los Douglas DC-4, con los que inaugura servicios a Santiago de Chile, Lima, Santa Cruz de la Sierra y São Paulo y los Douglas DC-6, que le permitieron, por primera vez, la realización de vuelos nocturnos que llevaron el nombre de Aerolíneas Argentinas a destinos como Nueva York, La Habana, Lisboa, Dakar y Río de Janeiro. También de FAMA recibe por último los Convair 240 que se incorporan en julio de 1951.
Para este tiempo Argentina no contaba todavía con ningún aeropuerto de proporciones, por lo que el gobierno de Juan Domingo Perón construyó el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para satisfacer esa necesidad. Fueron clave para el crecimiento de Aerolíneas los nombres de Alfonso Aliaga García y Dirk Wessel Van Layden, quien había sido piloto de la línea aérea francesa Aéropostale y tuvo gran influencia en la mejora de la calidad de los vuelos.
En diciembre de 1951, después de tan solo un año de de operaciones la Sociedad Interamericana de Prensa la designó como la mejor empresa aerocomercial del mundo, por su eficiente organización y la calidad de sus servicios.
Boeing 747 SP de Aerolíneas Argentinas luciendo el esquema que utilizó hasta antes de su privatización.
Tras el derrocamiento del Presidente Perón, en 1955, el Estado Nacional decidió abrir el transporte aerocomercial, nacional e internacional, a la libre competencia y pronto surgieron empresas privadas como: Transcontinental, ALA, Austral, Transatlántica Argentina y AeroChaco, entre otras
Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.
Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.
La esposa del presidente francés, Brigitte Macron, calificó de "zorras estúpidas" a activistas feministas que interrumpieron el espectáculo de un humorista que había sido acusado de violación, una expresión con la que, según su equipo, quiso criticar este "método radical" de protesta.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, con la finalidad de preservar la salud de la población, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos para evitar el síndrome urémico hemolítico.
Una Polonia abierta al mundo, impulsando cooperación, ciencia, industria y desarrollo. Polonia quiere trabajar, y por eso acciona.
La antropóloga Isabel Bueno, con el apoyo de un equipo especializado de la UNAM, ha datado el documento resguardado por el Museo de Antropología, que se creía era un mapa del siglo XVI
La artista mexicana quiso deshacerse en 1939 de ‘El sueño (la cama)’, la obra que pasó de venderse por 400 dólares a superar los 54 millones, cuando Nickolas Muray le anunció que iba a casarse
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
La aparición de canas suele estar relacionada con el paso de los años y el envejecimiento de las personas, pero no siempre se deben a esto y pueden aparecer en la juventud.
- La joven artista concordiense Dianela Pastorini, de 12 años, fue seleccionada como una de las tres alumnas de Orange Jazz elegidas como finalistas en los Martín Fierro Nacional de la Danza 2025, uno de los reconocimientos más destacados del país para bailarines en formación.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.
La Maratón de Reyes calienta motores y este año es de deñstacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.
El auge global del pistacho impulsa nuevas inversiones y acelera la expansión del cultivo en San Juan y otras provincias; productores y empresas buscan aprovechar un mercado en pleno crecimiento
En horas de la mañana de este jueves en la ciudad de Concordia ATE seccional Concordia, La Mesa Coordinadora de Jubilados y SURGE MOVIMIENTO NACIONAL ENTRE RIOS nos movilizamos en repudio del despido de un centenar de trabajadores del municipio dispuesto por el Intendente de Concordia.
El viernes 5 de diciembre se vivió una noche espectacular en el Club La Bianca, el TRI COLOR.