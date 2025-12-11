La Cooperativa Electrica de Concordia Informa COTE DE ENERGIA

PREGONANDO PREGONANDO

(11/12) POR REALIZACIÓN DE OBRAS EN RED DE BAJA TENSIÓN CORTE DE ENERGÍA A LAS 13:00

HORARIO: 13.00: a 13:30
ZONA AFECTADA:
Norte: Guatemala
Sur: Dr. Fagalde
Este: San Cayetano
Oeste: Juan XXIII

