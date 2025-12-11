La Cooperativa Electrica de Concordia Informa COTE DE ENERGIA

CODESALConcordia10/12/2025
Este fin de semana largo que pasó, los complejos termales administrados por la Corporación de Desarrollo de Salto Grande, presidida por Eduardo Cristina y que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, recibieron a una gran cantidad de visitantes y ofrecieron una variada agenda de actividades para todas las edades.
pregonandoConcordia10/12/2025
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Asselborn, Juan, propietario del inmueble ubicado en calle Mario H. Gatto N° 681 y 659 - Manzana 228 - Parcela Nº 6 y 1- Partida Municipal Nº 80216/79606, y/ responsable del mismo, por trámites de su interés.
Policia de Entre RiosPoliciales10/12/2025
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia...
Edgardo Perafandeportes10/12/2025
Las inscripciones para Mini Reyes y el respectivo retiro de kits se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de diciembre en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19.00 a 22.00hs.
El Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó enérgicamente la posibilidad de cierre de carreras en Institutos de Formación Docente y advirtió que esta medida tendrá graves consecuencias para el desarrollo del interior provincial y el futuro de los jóvenes entrerrianos. “Cerrar aulas es cerrarles la puerta en la cara”, señalaron.