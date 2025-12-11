La Cooperativa Electrica de Concordia Informa COTE DE ENERGIA

Te puede interesar

EL PARQUE INDUSTRIAL PROYECTA UN 2026 CON OBRAS Y SERVICIOS QUE FAVOREZCAN LA RADICACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS pregonando Concordia 11/12/2025 Durante este martes, el Intendente Francisco Azcué participó de la entrega del informe de gestión del segundo semestre 2025 del Ente Mixto de Administración del Parque Industrial de Concordia (EMAPI) como también la presentación de los principales objetivos de cara a la primera etapa del año próximo.

CARTA ABIERTA AL INTENDENTE DE CONCORDIA pregonando Concordia 11/12/2025 Concordia, 9 de diciembre de 2025 Al Sr. Intendente de Concordia Abog. Francisco Azcué

El Concejo Deliberante de Concordia fue convocado a Sesión Extraordinaria este viernes 12. Mónica Saavedra Concordia 10/12/2025 El Departamento Ejecutivo Municipal ha convocado al Concejo Deliberante de Concordia a una Sesión Extraordinaria fundamental para abordar temas de vital importancia para la gestión y la comunidad local.

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL pregonando Concordia 10/12/2025 La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Asselborn, Juan, propietario del inmueble ubicado en calle Mario H. Gatto N° 681 y 659 - Manzana 228 - Parcela Nº 6 y 1- Partida Municipal Nº 80216/79606, y/ responsable del mismo, por trámites de su interés.

La región del Lago Salto Grande pasó un fin de semana lleno de actividades y entretenimiento. CODESAL Concordia 10/12/2025 Este fin de semana largo que pasó, los complejos termales administrados por la Corporación de Desarrollo de Salto Grande, presidida por Eduardo Cristina y que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, recibieron a una gran cantidad de visitantes y ofrecieron una variada agenda de actividades para todas las edades.

Comunicado movilización 10 de diciembre en Plaza 25 de Mayo pregonando Concordia 09/12/2025 Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.

COMUNICADO OFICIAL para la comunidad pregonando Concordia 09/12/2025 Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.