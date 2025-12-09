Comunicado movilización 10 de diciembre en Plaza 25 de Mayo

PREGONANDO PREGONANDO

Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.

 Hoy más que nunca afirmamos que el futuro pertenece a quienes nunca dejan de aprender, y que nunca es tarde para construir un mundo mejor.
La ofensiva actual interpela a toda la estructura educativa: docentes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la educación, organizaciones gremiales y a la comunidad educativa en su conjunto. Frente a esto, nuestra posición es clara y contundente: no aceptaremos la destrucción de la educación disfrazada de “eficiencia” u “optimización de recursos”.
Repudiamos además el modelo educativo que se nos pretende imponer desde el municipio, reducido a la simple enseñanza de leer y escribir, un retroceso que desconoce la integralidad de la educación pública y que la condena a un rol mínimo, empobrecido y funcional a la desigualdad. La educación no puede ser limitada a lo básico: es un derecho que debe formar pensamiento crítico, ciudadanía y dignidad.
Estamos convencidos de que la unidad en la lucha y la presencia en las calles son el único camino. Si no salimos a defender nuestros derechos, ellos se quedan con todo. La movilización es un bastión de dignidad, organización y resistencia. No le tememos a los enemigos del pueblo; no nos arrodillamos para hacerlos gigantes.
El modelo que impulsan Milei, Frigerio y Azcue conduce directamente a la miseria. Desde nuestro lugar elegimos vivir con dignidad antes que callar ante la injusticia que cae sobre nuestras familias. No seremos cómplices ni nos convertiremos en estructuras burocráticas, tibias, funcionales al poder o desconectadas de la realidad. Ya vemos a quienes están más preocupados por conservar sus cargos que por defender la educación. Sería ingenuo creer que este gobierno provincial pretende un modelo educativo que permita al pueblo comprender críticamente las injusticias que lo atraviesan.
Como cada miércoles, nos encontraremos en la plaza para acompañar y rechazar el nefasto proyecto educativo que propone el gobierno provincial con Frigerio a la cabeza.
No vamos a quedarnos en silencio. La calle exige presencia, y allí estaremos. Cada miércoles, y cada vez que haga falta.

COMUNICADO OFICIAL para la comunidad

Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.

RECORDANDO AL MAS GRANDE DE LOS PRESIDENTES: 𝐄𝐋 𝐃𝐄 7 𝐃𝐈𝐂𝐈𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝐃𝐄 1950 𝐉𝐔𝐀𝐍 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐎𝐍 𝐂𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐒 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀𝐒

En 1945 Juan Domingo Perón crea la Secretaría de Aeronáutica y se unifican las líneas estatales L.A.S.O., L.A.N.E. y S.A.D.E. bajo la denominación de L.A.D.E. (Líneas Aéreas del Estado).

COMUNICADO URGENTE A LA CIUDADANÍA DE CONCORDIA

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro absoluto y enérgico repudio al decreto del intendente Francisco Azcué, mediante el cual se pretende imponer un aumento brutal e injustificado de impuestos y tasas municipales.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO DEL 8 DE DICIEMBRE

La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa la modalidad de prestación del servicio de recolección de residuos correspondiente al día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.

