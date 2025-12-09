Comunicado movilización 10 de diciembre en Plaza 25 de Mayo

Caputo apuntó contra los gobernadores e intendentes por suba de impuestos
Volvió a atacar al intendente de Pilar Federico Achával por la nueva tasa sobre las compras en el municipio.
PREGONANDO PREGONANDO
Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.Concordia09/12/2025pregonando
Hoy más que nunca afirmamos que el futuro pertenece a quienes nunca dejan de aprender, y que nunca es tarde para construir un mundo mejor.
La ofensiva actual interpela a toda la estructura educativa: docentes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la educación, organizaciones gremiales y a la comunidad educativa en su conjunto. Frente a esto, nuestra posición es clara y contundente: no aceptaremos la destrucción de la educación disfrazada de “eficiencia” u “optimización de recursos”.
Repudiamos además el modelo educativo que se nos pretende imponer desde el municipio, reducido a la simple enseñanza de leer y escribir, un retroceso que desconoce la integralidad de la educación pública y que la condena a un rol mínimo, empobrecido y funcional a la desigualdad. La educación no puede ser limitada a lo básico: es un derecho que debe formar pensamiento crítico, ciudadanía y dignidad.
Estamos convencidos de que la unidad en la lucha y la presencia en las calles son el único camino. Si no salimos a defender nuestros derechos, ellos se quedan con todo. La movilización es un bastión de dignidad, organización y resistencia. No le tememos a los enemigos del pueblo; no nos arrodillamos para hacerlos gigantes.
El modelo que impulsan Milei, Frigerio y Azcue conduce directamente a la miseria. Desde nuestro lugar elegimos vivir con dignidad antes que callar ante la injusticia que cae sobre nuestras familias. No seremos cómplices ni nos convertiremos en estructuras burocráticas, tibias, funcionales al poder o desconectadas de la realidad. Ya vemos a quienes están más preocupados por conservar sus cargos que por defender la educación. Sería ingenuo creer que este gobierno provincial pretende un modelo educativo que permita al pueblo comprender críticamente las injusticias que lo atraviesan.
Como cada miércoles, nos encontraremos en la plaza para acompañar y rechazar el nefasto proyecto educativo que propone el gobierno provincial con Frigerio a la cabeza.
No vamos a quedarnos en silencio. La calle exige presencia, y allí estaremos. Cada miércoles, y cada vez que haga falta.
ATE SECCIONAL CONCORDIA CENTRO DE JUBILADOS DE ATE CONCORDIA
MOVIMIENTO NACIONAL SURGE MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CONCORDIA
GESTARA ENTRE RIOS
PEDRO PEREZ 13.575.187 SUSANA SANCHEZ 6668568
JORGE LOPEZ 11255601 RAMON CABRERA 12426654 HORACIO LANDA 8114406
FACUNDO PIZZINI 31365254 LUIS MIGUEL ROMAN 8422796 RITA GABRIELA SEGOVIA 27812676
JUAN DOMINGO MONTERO DNI 24233291 CLAUDIO VERON 27.125.267
MARIANO GIAMPAOLO 21697728 AMALIA CHAMORRO 17552684
BULENS ETELVINA ANDREA 24696520 DOMINGO HUMBERTO SANCHEZ 26 974545
Volvió a atacar al intendente de Pilar Federico Achával por la nueva tasa sobre las compras en el municipio.
Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.
Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.
En 1945 Juan Domingo Perón crea la Secretaría de Aeronáutica y se unifican las líneas estatales L.A.S.O., L.A.N.E. y S.A.D.E. bajo la denominación de L.A.D.E. (Líneas Aéreas del Estado).
Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.
En horas de la mañana de este jueves en la ciudad de Concordia ATE seccional Concordia, La Mesa Coordinadora de Jubilados y SURGE MOVIMIENTO NACIONAL ENTRE RIOS nos movilizamos en repudio del despido de un centenar de trabajadores del municipio dispuesto por el Intendente de Concordia.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) acompañó las actividades del encuentro “Concordia 2025: Redefiniendo el Turismo de Reuniones”, que reunió a operadores y referentes del sector turístico y corporativo de distintas provincias.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro absoluto y enérgico repudio al decreto del intendente Francisco Azcué, mediante el cual se pretende imponer un aumento brutal e injustificado de impuestos y tasas municipales.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa la modalidad de prestación del servicio de recolección de residuos correspondiente al día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
El Bloque de Concejales Justicialistas de Concordia manifestó su preocupación ante la falta de ingreso al Concejo Deliberante del proyecto de Ordenanza Tributaria 2026, un instrumento central para evaluar el esquema impositivo del próximo año.
Este viernes finalizó el Curso de Armado de Muebles con Tableros, una instancia de capacitación impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, en articulación con el Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CeDeFI) y con la colaboración en materiales de la empresa EGGER.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.
La Maratón de Reyes calienta motores y este año es de deñstacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.
El auge global del pistacho impulsa nuevas inversiones y acelera la expansión del cultivo en San Juan y otras provincias; productores y empresas buscan aprovechar un mercado en pleno crecimiento
En horas de la mañana de este jueves en la ciudad de Concordia ATE seccional Concordia, La Mesa Coordinadora de Jubilados y SURGE MOVIMIENTO NACIONAL ENTRE RIOS nos movilizamos en repudio del despido de un centenar de trabajadores del municipio dispuesto por el Intendente de Concordia.
El viernes 5 de diciembre se vivió una noche espectacular en el Club La Bianca, el TRI COLOR.