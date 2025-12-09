Comunicado movilización 10 de diciembre en Plaza 25 de Mayo

Hoy más que nunca afirmamos que el futuro pertenece a quienes nunca dejan de aprender, y que nunca es tarde para construir un mundo mejor.

La ofensiva actual interpela a toda la estructura educativa: docentes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras de la educación, organizaciones gremiales y a la comunidad educativa en su conjunto. Frente a esto, nuestra posición es clara y contundente: no aceptaremos la destrucción de la educación disfrazada de “eficiencia” u “optimización de recursos”.

Repudiamos además el modelo educativo que se nos pretende imponer desde el municipio, reducido a la simple enseñanza de leer y escribir, un retroceso que desconoce la integralidad de la educación pública y que la condena a un rol mínimo, empobrecido y funcional a la desigualdad. La educación no puede ser limitada a lo básico: es un derecho que debe formar pensamiento crítico, ciudadanía y dignidad.

Estamos convencidos de que la unidad en la lucha y la presencia en las calles son el único camino. Si no salimos a defender nuestros derechos, ellos se quedan con todo. La movilización es un bastión de dignidad, organización y resistencia. No le tememos a los enemigos del pueblo; no nos arrodillamos para hacerlos gigantes.

El modelo que impulsan Milei, Frigerio y Azcue conduce directamente a la miseria. Desde nuestro lugar elegimos vivir con dignidad antes que callar ante la injusticia que cae sobre nuestras familias. No seremos cómplices ni nos convertiremos en estructuras burocráticas, tibias, funcionales al poder o desconectadas de la realidad. Ya vemos a quienes están más preocupados por conservar sus cargos que por defender la educación. Sería ingenuo creer que este gobierno provincial pretende un modelo educativo que permita al pueblo comprender críticamente las injusticias que lo atraviesan.

Como cada miércoles, nos encontraremos en la plaza para acompañar y rechazar el nefasto proyecto educativo que propone el gobierno provincial con Frigerio a la cabeza.

No vamos a quedarnos en silencio. La calle exige presencia, y allí estaremos. Cada miércoles, y cada vez que haga falta.

ATE SECCIONAL CONCORDIA CENTRO DE JUBILADOS DE ATE CONCORDIA

MOVIMIENTO NACIONAL SURGE MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CONCORDIA

GESTARA ENTRE RIOS

PEDRO PEREZ 13.575.187 SUSANA SANCHEZ 6668568

JORGE LOPEZ 11255601 RAMON CABRERA 12426654 HORACIO LANDA 8114406

FACUNDO PIZZINI 31365254 LUIS MIGUEL ROMAN 8422796 RITA GABRIELA SEGOVIA 27812676

JUAN DOMINGO MONTERO DNI 24233291 CLAUDIO VERON 27.125.267

MARIANO GIAMPAOLO 21697728 AMALIA CHAMORRO 17552684

BULENS ETELVINA ANDREA 24696520 DOMINGO HUMBERTO SANCHEZ 26 974545