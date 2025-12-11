Los 22 dirigentes que firmaron un documento en apoyo de Chiqui Tapia: “No se gana con operaciones mediáticas”

El fin de semana ARRANCA LA COPA ENTRE RÍOS
La Copa Entre Ríos conoció la conformación de las zonas hace unos días y hace pocas horas ya también los cruces de la primera fecha. El torneo comienza este fin de semana del 13 y 14 de diciembre.
PREGONANDO PREGONANDO
El presidente de AFA y su mano derecha Pablo Toviggino, al frente del Consejo Federal, recibieron un importante respaldo del fútbol federal.deportes11/12/2025 Bolavip
Claudio Tapia está transitando el cierre de año más difícil desde que asumió como presidente de AFA, especialmente por la pérdida de imagen pública que se derivó especialmente de la concesión a Rosario Central del título de “campeón de Liga 2025” por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual y el posterior castigo a Estudiantes de La Plata por boicotear el pasillo que se le había ordenado realizar al Canalla por ese campeonato adjudicado. También por el reciente allanamiento a la sede de calle Viamonte por la Causa Sur Finanzas.
Sin embargo, en las últimas horas el máximo mandatario del fútbol argentino encontró expreso apoyo en dirigentes del fútbol del interior nucleados en el Consejo Federal, quienes tras una reunión en la que se repasaron “los logros alcanzados colectivamente por las Ligas, los clubes y las selecciones de cada rincón del país” firmaron un documento de apoyo a la actual gestión.
“Los Delegados y Asambleístas del Consejo Federal del Fútbol Argentino nos reunimos hoy para reafirmar, una vez más, que el futbol del interior no sólo crece, el interior avanza, compite y conquista espacios que ayer parecían imposibles“, anuncia el documento.
Entre esos logros, se destacó que cada vez hay más clubes federales compitiendo en los torneos nacionales, que fue un año récord de participación en torneos federales juveniles, tanto en la rama masculina como femenina; que se modernizaron los sistemas de registro, que se realizan capacitaciones permanentes y gratuitas para árbitros, dirigentes, entrenadores y personal administrativo, que se han ordenado como nunca antes los calendarios de las competencias federales y que hubo un fortalecimiento institucional de las Ligas del interior del país .
“Estos logros no son casualidad. Son fruto de un modelo que se sostiene porque tiene conducción. Y esa conducción tiene nombre y apellido: Pablo Toviggino. Su liderazgo es inclaudicable, y será respaldado en cada rincón del país”, expresó el comunicado haciendo referencia a la mano derecha que tiene Claudio Tapia en AFA. Y agregó: “Junto a Pablo Toviggino y junto al Presidente de la AFA, Claudio Tapia, el Fútbol Argentino seguirá creciendo de la forma más justa y federal posible, como lo viene haciendo desde que asumió esta gestión”.
Documento compartido por Ascenso del Interior.
En pie de guerra
Poniendo en evidencia la sensación de que recientemente se han realizado maniobras para desestabilizar a las autoridades de AFA y el Consejo Federal, donde el propio presidente de Argentina Javier Milei tomó partido por su enemistad de larga data con Claudio Tapia, los 22 dirigentes que firmaron el documento expresaron también un mensaje combativo.
“Al interior no se le gana con operaciones mediáticas, con presiones, con allanamientos ni con discursos vacíos. Si le quieren ganar al interior, que entrenen, que trabajen y que lo hagan en la cancha. Porque ahí, en el césped, en la tierra, en el barro, en el frio, en el calor, en la nieve y en el viento de todas las regiones del país, es donde se construye la verdad del fútbol. Y ahí el interior se planta, compite y se defiende”.
¿Qué dirigentes firmaron el documento?
Los 22 dirigentes del fútbol del interior del país que firmaron el documento en apoyo a la actual gestión de Chiqui Tapia en AFA y Pablo Toviggino en el Consejo Federal fueron Andrés Alderete, Secretario General de la Federación Sanjuanina de Fútbol; Paola Soto, de la Liga del Valle; Néstor Mignot, presidente de la Liga de Neuquén; Jorge Jofré, presidente de la Liga Formoseña; Claudio Yopolo, presidente de la Liga Deportiva del Oeste; Néstor Beltrame, presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol; Mario Echavarría, presidente de la Federación Sanluiseña de Fútbol; Alfredo Iriart, presidente de la Liga del Partido de la Costa; Jorge Garavano, presidente de la Liga de Salto; Osvaldo Romano, presidente de la Liga de Rosario de la Frontera; Nasif Farías, presidente de la Federación Sanjuanina de Fútbol; Javier Treuque, vicepresidente de AFA; Osvaldo Davies, vicepresidente de la Liga del Valle; Mario Giammaría, presidente de la Liga Rosarina; Darío Zamoratte, presidente de la Liga Tucumana; Gustavo Marcial, presidente de la Liga Santamariana; Gabriel Godoy, presidente de la Liga Riojana; Alfredo Iturri, vicepresidente de la Liga Cultural; Luis Luque, presidente de la Liga Cañadense; Rubén Alderete, vicepresidente de la Federación Jujeña de Fútbol; Héctor Martínez, presidente de la Liga de Fútbol Centro; y David Forconi, vicepresidente de la Liga Deportiva del Oeste.
La Copa Entre Ríos conoció la conformación de las zonas hace unos días y hace pocas horas ya también los cruces de la primera fecha. El torneo comienza este fin de semana del 13 y 14 de diciembre.
Hernán Letcher, economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sostuvo que el país atraviesa un proceso de reconfiguración económica que excluye a amplios sectores sociales y afirmó: "En el país del trigo estamos importando fideos".
El presidente de AFA y su mano derecha Pablo Toviggino, al frente del Consejo Federal, recibieron un importante respaldo del fútbol federal.
Hace seis meses, el estudio Elizalde&Riffel analizó distintos planteos en campo criador y concluyó que incorporar la recría per se no traía beneficios económicos. Ante el nuevo escenario de precios, el dilema actual es si sigue siendo necesario terminar los animales para que los números cierren. Qué cambió con la carne cara.
La Copa Entre Ríos conoció la conformación de las zonas hace unos días y hace pocas horas ya también los cruces de la primera fecha. El torneo comienza este fin de semana del 13 y 14 de diciembre.
A partir de este miércoles 10 y hasta el domingo 14 de diciembre se disputarán todas las finales del Departamento Infanto Juvenil en el Estadio Ciudad de Concordia.
Las inscripciones para Mini Reyes y el respectivo retiro de kits se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de diciembre en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19.00 a 22.00hs.
Con un golazo de Adrián Maravilla Martínez en el segundo tiempo, la Racing le dio el golpe en La Bombonera y ahora espera por Gimnasia o Estudiantes
El viernes 5 de diciembre se vivió una noche espectacular en el Club La Bianca, el TRI COLOR.
La Maratón de Reyes calienta motores y este año es de deñstacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.
Una vez más la A C.P.C., ante las adversidades del clima, logró sacar adelante una prueba y el lago se vistió de fiesta con la segunda fecha del "Circuito Binacional de Triatlón Jeep" que se corrió en dos distancias, estándar y sprint.
En conferencia de prensa, el entrenador de Racing le dejó un mensaje al equipo que dirige Claudio Úbeda.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Asselborn, Juan, propietario del inmueble ubicado en calle Mario H. Gatto N° 681 y 659 - Manzana 228 - Parcela Nº 6 y 1- Partida Municipal Nº 80216/79606, y/ responsable del mismo, por trámites de su interés.
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia...
En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la red local de protección de derechos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y la municipalidad de Victoria formalizaron un convenio marco de colaboración centrado en la intervención y prevención de la violencia familiar, de género y hacia personas del colectivo LGBTQ+.
Las inscripciones para Mini Reyes y el respectivo retiro de kits se llevarán a cabo los días 17, 18 y 19 de diciembre en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad, en el horario de 19.00 a 22.00hs.
A partir de este miércoles 10 y hasta el domingo 14 de diciembre se disputarán todas las finales del Departamento Infanto Juvenil en el Estadio Ciudad de Concordia.