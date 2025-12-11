CARTA ABIERTA AL INTENDENTE DE CONCORDIA

Nos dirigimos a usted ante la profunda preocupación generada en las instituciones de formación docente de nuestra provincia, que se encuentran en alerta ante la posibilidad del cierre de carreras. Esta medida significaría no sólo una merma en las oportunidades de estudio y formación superior, sino también la pérdida de los múltiples beneficios que estas carreras brindan a las ciudades que alojan a los institutos.

Concordia, al contar con siete Institutos de Formación Docente y Técnico-Profesional, se vería severamente afectada por estas decisiones. Una reducción de la oferta académica implica la disminución de estudiantes provenientes de otras localidades, con el impacto económico que de ello se deriva en términos de circulación y consumo de bienes y servicios.

Reproducimos a continuación fragmentos de la “Carta abierta de las Instituciones de Nivel Superior”, dirigida a la comunidad de Concordia y a las autoridades municipales y provinciales:

“El día martes 2/12 las autoridades del Consejo General de Educación, representadas por el Director de Educación Superior Prof. Eugenio Medrano y los vocales Prof. Elsa Chapuis y Lic. Santiago Laumann, informaron a los rectores de los Institutos de Formación Docente que los estudiantes preinscritos a las carreras de planta temporaria no tienen asegurada la posibilidad de iniciar el cursado. Es decir, esas carreras no tendrán continuidad en el ciclo lectivo 2026.

Esta decisión afecta a casi 10 carreras de formación docente y otras de formación técnico-profesional, que se encuentran en riesgo de cierre definitivo en nuestra ciudad, lo que implica que cientos de estudiantes no podrán iniciar su educación superior en Concordia. También informaron que la totalidad de las carreras de formación docente de planta permanente en instituciones públicas tendrán continuidad por una cohorte en 2026, sin brindar precisiones sobre su futuro. De este modo se pone en duda la formación docente en nuestra ciudad y la provincia, finalizando con una tradición centenaria que comienza con las fundaciones de la Escuela Normal de Paraná y la de Concepción del Uruguay desde fines del siglo XIX.

Las autoridades del CGE argumentaron que muchas de estas carreras producen docentes en ‘superávit’ y que en otras hay ‘déficit’ de egresados. ¿Podemos pensar la educación superior en Entre Ríos en términos de saldo contable? ¿Pueden nuestras autoridades educativas provinciales etiquetar a nuestros estudiantes y egresados como “sobrantes”? ¿No son acaso personas con trayectorias, sueños y proyectos de vida?

El impacto negativo de este cierre masivo de carreras no solo radica en la eliminación de puestos laborales docentes y no docentes, sino también en el perjuicio para cientos de estudiantes de Concordia y la región que egresan de la escuela secundaria y no encontrarán posibilidades de continuar estudios superiores. Lesionar la educación superior es provocar una herida mortal a la educación pública, gratuita y laica que desde 1884 supimos conseguir”.

Cerrar carreras es negar derechos.

Recordamos que el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a “enseñar y aprender”. El derecho a enseñar involucra, en primer lugar, el de crear institutos de estudio de cualquier nivel. Asimismo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina reconoce expresamente la protección contra el despido arbitrario para los trabajadores en general, y también establece la estabilidad del empleado público.

La reforma constitucional de 1994, en el artículo 75 inciso 19, consagra la responsabilidad indelegable del Estado de asegurar el servicio educativo en todos los niveles y modalidades mediante escuelas propias.

Por su parte, la Ley de Educación Provincial Nº 9890 establece en su artículo 3 que “el Estado provincial tiene la responsabilidad principal, imprescriptible, intransferible e indelegable de garantizar una educación de carácter pública, estatal, gratuita y laica en todos los niveles y establecer la política educativa y los fines y objetivos de la educación en el marco de la Ley de Educación Nacional 26.026. En el artículo 7, afirma que “el Estado provincial asegura la creación, el funcionamiento y sostenimiento de instituciones educativas públicas de gestión estatal en todos los niveles y modalidades”.

El artículo 13, incisos g) y h), garantiza el acceso, permanencia, movilidad, reingreso y egreso sin discriminación, así como la gratuidad en los servicios educativos públicos de gestión estatal.

A todo lo anterior deseamos agregar un recordatorio necesario: tanto usted como concejales de su espacio político visitaron nuestra sede institucional en tiempos de campaña y períodos preelectorales. En esas ocasiones conocieron de primera mano nuestra realidad, nuestras necesidades y la responsabilidad sostenida con la formación docente inicial. Escuchamos palabras de compromiso, acompañamiento, fortalecimiento y futuro desarrollo de la educación superior en Concordia. Hoy, varios de nuestros egresados forman parte de equipos de trabajo municipal que usted conduce, lo cual evidencia el valor estratégico de nuestras carreras para el funcionamiento del Estado local y para la formación de profesionales que aportan al progreso de la ciudad.

Por todo lo expuesto, Sr. Intendente, y en defensa de estos derechos, de docentes y estudiantes, y de los beneficios que la educación superior aporta a nuestra ciudad, instamos su intervención y acompañamiento en la defensa de las instituciones y de las carreras de formación docente y técnico-profesional de Concordia.

Convocamos a la comunidad a solidarizarse y apoyar a los institutos en esta lucha, porque lo que está en riesgo es el presente y el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.

Reiteramos la importancia de su intervención para garantizar la continuidad de nuestras instituciones y carreras, pilares fundamentales de la educación pública en nuestra ciudad.

Saludamos atentamente,

Profesorado Superior de Ciencias Sociales





