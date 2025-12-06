El Pueblo y sus Organizaciones comienzan a movilizarse, y "GUAY" con los opresores de turno

Edgardo Perafan04/12/2025
A 38 días de la gran cita, la Maratón Internacional de Reyes; que se correrá el sábado 10 de enero de 2026 se consolida como la prueba más esperada del calendario deportivo.
Ing. Agr. Liliana Rosenstein Edit de Valor Carnecampo06/12/2025
Por primera vez una red de cabañas usuarias de la misma genética, en distintos ambientes, subastan hembras Brangus, Braford y Brahman superiores. “Con fertilización in vitro, cada una puede dar cuarenta crías en el año logrando alta calidad en menos tiempo”, afirman. La experiencia de un criador de Paraguay.
pregonandoCuriosidades06/12/2025
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, con la finalidad de preservar la salud de la población, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos para evitar el síndrome urémico hemolítico.
pregonandoConcordia06/12/2025
En horas de la mañana de este jueves en la ciudad de Concordia ATE seccional Concordia, La Mesa Coordinadora de Jubilados y SURGE MOVIMIENTO NACIONAL ENTRE RIOS nos movilizamos en repudio del despido de un centenar de trabajadores del municipio dispuesto por el Intendente de Concordia.