El Pueblo y sus Organizaciones comienzan a movilizarse, y "GUAY" con los opresores de turno

Dentro de este marco de unidad en la movilización también se sumaron los reclamos por mejoras salariales no solo en lo local sino también en lo provincial y nacional que hace casi un año que no reciben un aumento aplastando los salarios de tal manera que la mayoría ronda los limites de la pobreza e indigencia.

No solo en lo que hace los trabajadores en actividad sino también a los jubilados/das, y por su puesto en lo atinente a lo social que ya no solo sufren el desprecio de los gobiernos de turnos con cierre de comedores, ante la falta d alimentos apropiados por el gobierno local, provincial y nacional, que de esta manera impulsan la aceleración de miles de familias hacia la indigencia total con todo lo que eso implica una ciudad con mas pobres e indigentes en nuetro país.

A eso también se hizo incapie en el cierre compulsivo de los CDI que contenían un numero importante de niños que no solo servían de ayuda a las familias que tenían un resguardo por unas horas para aquellas mamas que concurrían a los lugares de trabajo, y que además podían desayunar merendar entre otras actividades.

No solo eso sino un numero importante de trabajadores que cesan en sus funciones y que destroza el futuro laboral. Y como si fuera poco una nueva nube llena de oscuridad en el anuncio del gobierno provincial en el cierre de carreras terciarias no solo perjudica a los trabajadores de la educación, maestranza, ordenanzas, personal administrativo sino que afecta a miles de estudiantes que veian en forma promisoria una carrera con Salida laboral. En pocas palabras nada bueno en el fututro.

A través de este articulo destaco a los compañeros jubilados/das, pensionados/das de la Mesa Coordinadora de Concordia que no solo los miércoles se movilizan sino que además junto a SURGE MOVIMIENTO NACIONAL entendieron la unidad en la lucha por los reclamos que se llevan adelante y que se hace posible esta unidad en la calle en diferentes movilizaciones.

Destacar a compañeros que están presente los miércoles y en cada movilización.

MOVIMIENTO NACIONAL SURGE MESA COORDINADORA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CONCORDIA

JORGE LOPEZ 11255601 RAMON CABRERA 12426654 HORACIO LANDA 8114406

LUIS MIGUEL ROMAN 8422796 RITA GABRIELA SEGOVIA DNI 27812676

JUAN DOMINGO MONTERO DNI 24233291 CLAUDIO VERON 27.125.267

MARIANO GIAMPAOLO 21697728 AMALIA CHAMORRO 17552684

BULENS ETELVINA ANDREA 24696520 DOMINGO HUMBERTO SANCHEZ 26 974545

FACUNDO PIZZINI 31365254