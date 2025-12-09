PREGONANDO PREGONANDO

COMUNICADO OFICIAL para la comunidad

Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.

El personal de CODESAL intervino de inmediato, resguardó el área y convocó al servicio de emergencias 107 y a Bomberos Voluntarios. El procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos, siguiendo las indicaciones de los profesionales hasta la llegada de los equipos especializados.

La menor fue asistida, liberada sin complicaciones mayores y trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación más completa. Los profesionales del nosocomio confirmaron que no presentaba lesiones óseas ni daños en tejidos o partes blandas, siendo posteriormente dada de alta con pautas de control.

Agradecemos el rápido accionar del personal de salud y de las fuerzas intervinientes, así como la colaboración de los visitantes presentes. Reiteramos que el complejo cuenta con medidas y protocolos de seguridad activos en todas sus instalaciones, y recordamos la importancia de respetar las indicaciones y señalización para prevenir situaciones de riesgo.

Afortunadamente, la menor se encuentra en buen estado y no hubo consecuencias graves.infobynenllinea.caster.fm

Asimismo, agradecemos especialmente a los medios de prensa que se comunicaron con nuestra institución para consultar y constatar la veracidad de lo ocurrido, priorizando una información responsable y precisa.

Lamentamos que existan medios y páginas que difundieron versiones incorrectas o imprecisas, generando preocupación innecesaria y desmereciendo el trabajo que venimos realizando y mejorando con gran esfuerzo, dedicación y responsabilidad. Valoramos profundamente a quienes, con profesionalismo, verificaron los datos antes de publicar la información.

RECORDANDO AL MAS GRANDE DE LOS PRESIDENTES: 𝐄𝐋 𝐃𝐄 7 𝐃𝐈𝐂𝐈𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝐃𝐄 1950 𝐉𝐔𝐀𝐍 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐎 𝐏𝐄𝐑𝐎𝐍 𝐂𝐑𝐄𝐀 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐀𝐄𝐑𝐎𝐋𝐈𝐍𝐄𝐀𝐒 𝐀𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓𝐈𝐍𝐀𝐒

En 1945 Juan Domingo Perón crea la Secretaría de Aeronáutica y se unifican las líneas estatales L.A.S.O., L.A.N.E. y S.A.D.E. bajo la denominación de L.A.D.E. (Líneas Aéreas del Estado).

COMUNICADO URGENTE A LA CIUDADANÍA DE CONCORDIA

Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro absoluto y enérgico repudio al decreto del intendente Francisco Azcué, mediante el cual se pretende imponer un aumento brutal e injustificado de impuestos y tasas municipales.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL FERIADO DEL 8 DE DICIEMBRE

La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa la modalidad de prestación del servicio de recolección de residuos correspondiente al día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.

