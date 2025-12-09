COMUNICADO OFICIAL para la comunidad

Caputo apuntó contra los gobernadores e intendentes por suba de impuestos
Volvió a atacar al intendente de Pilar Federico Achával por la nueva tasa sobre las compras en el municipio.
PREGONANDO PREGONANDO
Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.Concordia09/12/2025pregonando
El personal de CODESAL intervino de inmediato, resguardó el área y convocó al servicio de emergencias 107 y a Bomberos Voluntarios. El procedimiento se desarrolló conforme a los protocolos establecidos, siguiendo las indicaciones de los profesionales hasta la llegada de los equipos especializados.
La menor fue asistida, liberada sin complicaciones mayores y trasladada al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación más completa. Los profesionales del nosocomio confirmaron que no presentaba lesiones óseas ni daños en tejidos o partes blandas, siendo posteriormente dada de alta con pautas de control.
Agradecemos el rápido accionar del personal de salud y de las fuerzas intervinientes, así como la colaboración de los visitantes presentes. Reiteramos que el complejo cuenta con medidas y protocolos de seguridad activos en todas sus instalaciones, y recordamos la importancia de respetar las indicaciones y señalización para prevenir situaciones de riesgo.
Afortunadamente, la menor se encuentra en buen estado y no hubo consecuencias graves.
Asimismo, agradecemos especialmente a los medios de prensa que se comunicaron con nuestra institución para consultar y constatar la veracidad de lo ocurrido, priorizando una información responsable y precisa.
Lamentamos que existan medios y páginas que difundieron versiones incorrectas o imprecisas, generando preocupación innecesaria y desmereciendo el trabajo que venimos realizando y mejorando con gran esfuerzo, dedicación y responsabilidad. Valoramos profundamente a quienes, con profesionalismo, verificaron los datos antes de publicar la información.
Volvió a atacar al intendente de Pilar Federico Achával por la nueva tasa sobre las compras en el municipio.
Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.
Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.
En 1945 Juan Domingo Perón crea la Secretaría de Aeronáutica y se unifican las líneas estatales L.A.S.O., L.A.N.E. y S.A.D.E. bajo la denominación de L.A.D.E. (Líneas Aéreas del Estado).
Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.
En horas de la mañana de este jueves en la ciudad de Concordia ATE seccional Concordia, La Mesa Coordinadora de Jubilados y SURGE MOVIMIENTO NACIONAL ENTRE RIOS nos movilizamos en repudio del despido de un centenar de trabajadores del municipio dispuesto por el Intendente de Concordia.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) acompañó las actividades del encuentro “Concordia 2025: Redefiniendo el Turismo de Reuniones”, que reunió a operadores y referentes del sector turístico y corporativo de distintas provincias.
Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro absoluto y enérgico repudio al decreto del intendente Francisco Azcué, mediante el cual se pretende imponer un aumento brutal e injustificado de impuestos y tasas municipales.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa la modalidad de prestación del servicio de recolección de residuos correspondiente al día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.
El Bloque de Concejales Justicialistas de Concordia manifestó su preocupación ante la falta de ingreso al Concejo Deliberante del proyecto de Ordenanza Tributaria 2026, un instrumento central para evaluar el esquema impositivo del próximo año.
Este viernes finalizó el Curso de Armado de Muebles con Tableros, una instancia de capacitación impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, en articulación con el Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CeDeFI) y con la colaboración en materiales de la empresa EGGER.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.
La Maratón de Reyes calienta motores y este año es de deñstacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.
El auge global del pistacho impulsa nuevas inversiones y acelera la expansión del cultivo en San Juan y otras provincias; productores y empresas buscan aprovechar un mercado en pleno crecimiento
En horas de la mañana de este jueves en la ciudad de Concordia ATE seccional Concordia, La Mesa Coordinadora de Jubilados y SURGE MOVIMIENTO NACIONAL ENTRE RIOS nos movilizamos en repudio del despido de un centenar de trabajadores del municipio dispuesto por el Intendente de Concordia.
El viernes 5 de diciembre se vivió una noche espectacular en el Club La Bianca, el TRI COLOR.