Un Río en llamas, redes que blanquean y un atajo que llega a la Argentina

Edgardo Perafandeportes31/10/2025
Este sábado por la noche el boxeador de Concordia Leandro "Musculito" Blanc pelea por el Título Sudamericano Mosca. La cita es en la Federación Argentina de Box, en Castro Barros 75 y el rival del concordiense será Joel Contreras.
pregonandoCuriosidades02/11/2025
Juanita Tinelli está en el centro de los medios de comunicación tras conocerse la noticia de que denunció amenazas de muerte y recibió un botón antipánico.
CODESALConcordia02/11/2025
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), presidida por Exequiel Donda, firmaron un convenio de colaboración que permitirá avanzar en obras fundamentales para la puesta en valor del Camping Las Palmeras.
El Presidente Municipal de la ciudad de Federación Ricardo Bravo, recibió en su despacho, esta semana a Carina Collazzo y Lorenzo Cosi, integrantes del Grupo Scout 99 San Antonio de Padua.
pregonandoArgentina02/11/2025
Los abajo firmantes, ante los resultados electorales del 26 de octubre de 2025 y las manifestaciones de distintos sectores internos, considerando la necesidad de reflexión serena, el vencimiento del mandato de la conducción bonaerense, el principio peronista "La Única Verdad es la Realidad",