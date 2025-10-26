Hay más de una internación diaria de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida en Capital Federal

Hay más de una internación diaria de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida en Capital FederalCuriosidades26/10/2025pregonando
Un informe del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires, que se publicó en el marco por el Mes de la Salud Mental, alerta de que hay más de una internación diaria de niñas, niños y adolescentes por riesgo suicida y frente a esta grave situación, expresan la necesidad de fortalecer estrategias de prevención y cuidado.
El documento fue presentado por el MPT en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley, la Secretaria General de Gestión Pilar Molina y los principales investigadores Andrés Tate, Patricia Gómez y el Equipo de Salud Mental de dicho organismo.
Los expertos advirtieron un “aumento en la proporción de las notificaciones de hospitalizaciones por riesgo suicida sobre el total de internaciones por salud mental de personas menores de 18 años”, según supo la agencia Noticias Argentinas.
Por ello, a través de un convenio con el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental del Ministerio Público de la Defensa (ORN) y el MPT, se realizó el estudio que busca caracterizar a la población e identificar patrones frecuentes en las internaciones de niñas, niños y adolescentes asociadas al riesgo suicida durante el año 2023.
El mismo se desarrolló a partir del análisis descriptivo y cuantitativo de 596 notificaciones de internaciones, remitidas por centros hospitalarios al MPT y al ORN.
"La Organización Mundial de la Salud estima que por cada suicidio ocurren entre 10 y 20 intentos. Un dato que nos interpela como sociedad y nos convoca a fortalecer las redes de cuidado y acompañamiento. Desde el Ministerio consideramos fundamental producir evidencia empírica que permita visibilizar esta problemática, y ofrecer una base sólida para la formulación y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la prevención y el abordaje integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes", dijo Stanley.
Se entiende por riesgo suicida “la presencia de ideación autolítica persistente con o sin plan de muerte, así como conductas autolesivas con potencial riesgo de fallecimiento. Mientras que por intento de suicidio se entienden los actos con la finalidad explícita de morir”.
Tate explicó que el análisis fue motivado “por el aumento relativo en la cantidad de notificaciones recibidas en el MPT” y remarcó que los datos registrados hasta la actualidad, indican que “la tendencia se sostiene”.
Análisis de datos
En el 2023 se recibieron 596 notificaciones de internaciones por riesgo suicida en la Ciudad de Buenos Aires, lo que revela que cada día hay más de una hospitalización. A su vez, se expuso que el 55% tiene menos de 15 años.
“En cuanto a los tramos de edad de las internaciones asociadas al riesgo suicida, la mitad (48,3) corresponde a la franja etaria de 13 a 15 años y el 43,6% a la de 16 y 17. La franja de menores de 12 años registra un 6,6%”, destacaron.
Respecto al género, el 77,2% corresponde a mujeres y el 20,6% a varones, mientras que el 1,5% trans o no binario.
Sobre los centros hospitalarios informantes, el 60,9% de las internaciones se realizaron en instituciones médicas públicas y el 39,1% en el sector privado de salud.
“Casi el 90% de los casos se explican por ideación suicida o intento de suicidio, con un predominio de la sobreingesta medicamentosa como modalidad prevalente. Llama la atención que en los chicos de 12 años y menos, las tentativas adoptan con mayor frecuencia métodos de alta letalidad, lo que constituye una señal de alarma para la detección temprana e intervención urgente en ámbitos educativos y comunitarios”, informaron.
Líneas de asistencia
La línea Salud Mental Responde del GCBA 4863-8888 / 4861-5586 funciona las 24 horas, al igual que el 107.
Salud Mental Responde es el único sistema de acceso a la justicia preparado para que niñas, niños y adolescentes, así como también usuarios de los servicios de salud mental, puedan comunicarse de manera directa.
