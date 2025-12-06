El "oro verde" del campo: hay 25.000 hectáreas, no se cubre la demanda y aseguran que el potencial es de 6,5 millones de hectáreas

En el centro de la cosecha de pistacho, en San Juan crece a paso acelerado la producción de este fruto seco. Un paisaje lleno de árboles cargados de frutos es una señal de como esta región agrícola se esfuerza por aprovechar el clima favorable para sacar provecho de la demanda mundial del fruto seco, que fue impulsada por la popularidad del ‘chocolate Dubai’, relleno de pistacho.

De acuerdo a un artículo de Reuters, en los últimos cinco años, la superficie cultivada con pistachos en el país se quintuplicó hasta alcanzar unas 25.000 hectáreas, según informó la Red Nacional de Estudio de los Pistachos en Argentina, creada por científicos en 2023. La mayoría de los árboles se encuentran en la provincia de San Juan, caracterizada por la minería y la agrícultura.

Los productores afirman que hay margen para una expansión mucho mayor aún. La red identificó 6,5 millones de hectáreas en las provincias de San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa, con temperaturas optimás para el pistacho, que tarda apróximadamente siete años desde su siembra hasta dar frutos significativos y requiere veranos áridos y calurosos e inviernos fríos.

Si bien, los principales productores de pistacho del mundo (Estados Unidos, Irán y Turquía) superan ampliamente a la Argentina, nuestro país es el único productor importante del continente. Los fabricantes comentan que la Argentina tiene el potencial de convertirse en un exportador importante, especialmente cuando el hemisferio norte esta fuera de temporada.

“Sin duda, Argentina puede convertirse en un gran productor” afirmó Alberto Aguilera, quién maneja la la producción de pistachos en San Juan para SolFrut, que con casi 1210 hectáreas se perfila para convertirse en uno de los mayores productores en 2027. “Tienen la tierra, el agua y las condiciones climáticas adecuadas” agregó.

Los productores de pistacho en Argentina utilizan principalmente semillas de portainjertos de California, que cuenta con unas 500.000 hectáreas productoras de pistacho. Según The Wonderful Company, que cultiva entre 15% y el 20% de la cosecha estadounidense, existe una escasez de semillas de pistacho como ingrediente y snack.

“La gente no tiene suficiente”, dijo Stephen Vásquez, director ejecutivo del Comité Administrativo de Pistachos, que regula casi toda la producción en Estados Unidos.

La alta demanda de pistacho incluye a los argentinos. Con la creciente popularidad del famoso ‘chocolate Dubai’ relleno de pistacho, que se viralizó en redes sociales, puntualmente en Tiktok, las empresas comenzaron a diversicarse para producir productos tradicionales con pistacho, como el dulce de leche y los alfajores. Incluso YPF lanzó su propio alfajor de pistacho.



Marcelo Ighani, un inmigrante iraní de 74 años, comentó al la agencia Reuters que la gente lo trató de ‘loco’ cuando comenzó a plantar la primera cosecha de pistachos del país en la década de 1980, en la provincia de San Juan.

En noviembre, en el vivero de su empresa Pisté, seis trabajadoras escuchaban música mientras preparaban portainjertos de pistacho. Desde 2023, Pisté duplicó la producción anual de portainjertos (que utiliza y vende a agricultores), hasta alcanzar las 400.000 plantas previstas para 2025.

“Tenemos mucha demanda insatisfecha que no podemos cubrir”, comentó el hijo de Ighani, Maximiliano, quien ayuda a administrar el negocio.

En un informe de 2024 sobre pistachos, el Consejo Federal de Inversiones de Argentina indicó que el país exporta entre un tercio y la mitad de sus pistachos. La mayoría se destina a Italia, seguida de Rusia, Australia y otros países latinoamericanos.

Los productores declararon a la agencia Reuters que esperan que las exportaciones aumenten a medida que más inversores se sumen al mercado, satisfaciendo la demanda interna, y más pistacheros den fruto. Si bien no existen estimaciones oficiales, los líderes del sector afirman que solo una pequeña fracción de las hectáreas de pistacho del país producen actualmente frutos.

SolFrut comenzó a plantar pistachos en 2019 en terrenos que antes utilizaba para el cultivo de olivos e invierte alrededor de US$ 5.000 por hectárea, según José Chediack, presidente del Grupo Phronesis, que incluye a SolFrut.

Si bien reconoce que el pistacho está en un muy buen momento, se muestra cauteloso sobre la duración de este auge. Añadió que el potencial del pistacho podría verse impulsado si la mejora de las condiciones macroeconómicas bajo el gobierno del presidente Javier Milei da lugar a que los bancos ofrezcan tasas de interés más bajas y más años para devolver los préstamos.

Incluso, ante la caída del consumo mundial de vino, algunos productores sustituyeron los viñedos por pistachos y otros frutos secos.





Previendo el potencial del pistacho incluso antes del auge actual, la provincia de Mendoza, famosa por sus uvas Malbec, publicó un comunicado de prensa en 2020 que se jactaba de su creciente superficie cultivada de pistacho, llamó al fruto seco "oro verde" e incluyó una receta de empanadas de pistacho y queso.

Ramiro Martins, productor de vino de tercera generación en Mendoza, plantó alrededor de 100 hectáreas de pistachos, que espera comenzar a cosechar en 2026. También convirtió sus viñedos para cultivar almendras y nueces.

“Comprendimos que el mercado se encaminaba hacia tendencias más saludables”, dijo. “Realmente depositamos mucha esperanza y suerte en este proyecto”.

En la provincia de San Juan, con una población de aproximadamente 800.000 habitantes, los pistacheros ocupan la tercera superficie más grande de cualquier producto agrícola, después de los viñedos y los olivares.

“El pistacho tendrá un impacto muy fuerte en la economía de San Juan”, afirmó Miguel Moreno, secretario de Agricultura de la provincia. “Esta demanda sostenida sorprendió a todos y creo que es un incentivo para las inversiones a largo plazo”.

La fiebre del pistacho es claramente visible en el país. En la fábrica de alfajores Tres Cumbres, un trabajador unta pasta de pistacho entre dos galletas. Cerca del luegar, la heladería artesanal Habana ofrece tres sabores temáticos: pistacho clásico, pistacho con chocolate blanco y pistacho con chocolate Dubai; estos dos últimos se incorporaron este año.

Pero cuando Graciela Gómez visitó a su nieto recientemente, se había quedado sin pistacho. Se quedó mirando con incredulidad.

"No hay pistacho. ¿Cómo es posible?", preguntó.

Fuente: Reuters