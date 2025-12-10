Desde este miércoles COMIENZA LA DEFINICIÓN DEL INFANTO

Desde la Sub 15 hasta la categoría 2018 tendrán sus respectivas definiciones.

El miércoles comenzarán los partidos decisivos con la categoría Sub 13 Proyección. Allí definirán el título desde las 18.30, Athletic Club, que fue el mejor equipo de la fase regular enfrentando a San Lorenzo que en la semifinal le ganó 2 a 0 a El Olimpo.

Posteriormente desde las 20, se vendrá la final de la Sub 15 Proyección que tendrá a Comunicaciones enfrentando a Libertad. Ambos igualaron en sus semifinales pero se impusieron en los penales. El «canario» le ganó a San Lorenzo y el «lobo» venció a Real Concordia.

El jueves tendrá lugar la categoría más grande del Infanto. La Sub 15 tuvo a San Lorenzo y Comunicaciones victoriosos en las semifinales. El «ciclón» de Villa Adela derrotó 4 a 0 a Unión y «comu» igualó 0 a 0 con El Olimpo pero en los penales el «correo» celebró por 4 a 2 para llegar al cotejo cumbre. 18.30 se jugará el partido por el tercer puesto entre El Olimpo y Unión y 20.30, la gran final entre San Lorenzo y Comunicaciones.

El viernes será el turno para la final de la Sub 13 entre San Lorenzo y Real Concordia. El «azulgrana» viene de vencer 3 a 2 a Defensores de Nebel en un encuentro que lo perdía 2 a 0 y Real llega tras empatar 0 a 0 ante Athletic imponiéndose en los penales por 5 a 4. La «finalísima» iniciará a las 20.30 y 18.30 será el cruce por el tercer puesto entre el Athletic y Nebel.

El sábado se producirá la definición de las categorías 2013, 2017 y 2015 y el domingo las 2018, 2016 y 2014.

CANCHA PRINCIPAL

18:30hs (SUB 13 Proyección) FINAL / ATHLETIC vs SAN LORENZO

20:00hs (SUB 15 Proyección) FINAL / COMUNICACIONES vs LIBERTAD

JUEVES 11 DE DICIEMBRE

CANCHA PRINCIPAL

18:30hs (SUB 15) 3er y 4to Puesto / UNIÓN vs EL OLIMPO

20:30hs (SUB 15) FINAL / SAN LORENZO vs COMUNICACIONES

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

CANCHA PRINCIPAL

18:30hs (SUB 13) 3er y 4to Puesto / ATHLETIC vs NEBEL

20:30hs (SUB 13) FINAL / SAN LORENZO vs REAL CONCORDIA

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

CANCHA PRINCIPAL

09:30hs (Categoría 2013) 3er y 4to Puesto

11:00hs (Categoría 2013) FINAL

CANCHA N°1

18:30hs (Categoría 2017) FINAL

CANCHA N°2

18:30hs (Categoría 2017) 3er y 4to Puesto

CANCHA N°1

20:00hs (Categoría 2015) FINAL

CANCHA N°2

20:00hs (Categoría 2015) 3er y 4to Puesto

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

CANCHA N°1

09:30hs (Categoría 2018) Santa María vs Real Concordia

CANCHA N°2

09:30hs (Categoría 2018) La Bianca vs Libertad

CANCHA N°3

09:30hs (Categoría 2018) San Lorenzo, El Olimpo (negro) y Monseñor Rosch

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

CANCHA N°1

10:30hs (Categoría 2018) FINAL

CANCHA N°2

10:30hs (Categoría 2018) 3er y 4to Puesto

CANCHA N°3

10:30hs (Categoría 2018) Sarmiento vs Victoria

CANCHA N°1

18:30hs (Categoría 2016) FINAL

CANCHA N°2

18:30hs (Categoría 2016) 3er y 4to Puesto

CANCHA N°1

20:00hs (Categoría 2014) FINAL

CANCHA N°2

20:00hs (Categoría 2014) 3er y 4to Puesto