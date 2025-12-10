Desde este miércoles COMIENZA LA DEFINICIÓN DEL INFANTO

pregonandoCuriosidades06/12/2025
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, con la finalidad de preservar la salud de la población, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos para evitar el síndrome urémico hemolítico.
pregonandoConcordia09/12/2025
Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.
CODESALConcordia10/12/2025
Este fin de semana largo que pasó, los complejos termales administrados por la Corporación de Desarrollo de Salto Grande, presidida por Eduardo Cristina y que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, recibieron a una gran cantidad de visitantes y ofrecieron una variada agenda de actividades para todas las edades.
pregonandoConcordia10/12/2025
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Asselborn, Juan, propietario del inmueble ubicado en calle Mario H. Gatto N° 681 y 659 - Manzana 228 - Parcela Nº 6 y 1- Partida Municipal Nº 80216/79606, y/ responsable del mismo, por trámites de su interés.
Policia de Entre RiosPoliciales10/12/2025
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia...