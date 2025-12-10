PREGONANDO PREGONANDO

Convenio para fortalecer la lucha contra la Violencia de Género y LGBTQ+ en Victoria

En un paso significativo hacia el fortalecimiento de la red local de protección de derechos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y la municipalidad de Victoria formalizaron  un convenio marco de colaboración centrado en la intervención y prevención de la violencia familiar, de género y hacia personas del colectivo LGBTQ+.

SIC-STJER convenio
SIC-STJER convenio

 El documento firmado en Paraná por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, vocal Leonardo Portela, y la presidenta municipal de Victoria, Mirta Isa Castagnino Xavier, establece una plataforma de trabajo conjunto con una vigencia inicial de dos años.infobynenllinea.caster.fm

 Ejes centrales del acuerdo

 El convenio busca articular acciones entre ambas instituciones bajo los estándares internacionales de derechos humanos, con los siguientes objetivos principales:

 1. Capacitación Especializada: La Oficina de la Mujer (OM) del Poder Judicial dictará cursos especializados en perspectiva de Género, Violencia Doméstica y Debida Diligencia al personal municipal de Victoria, utilizando el Campus Virtual del Instituto Alberdi y la plataforma Moodle de la OM.

 2. Acceso a Justicia Digital: Se promoverá la adopción y difusión del formulario de “denuncias online” del Poder Judicial por parte del Municipio, facilitando a los ciudadanos de Victoria el acceso a este recurso.

 3. Fortalecimiento de Redes: Desde el Centro de Género del STJER, se impulsará la creación de mesas interinstitucionales locales en Victoria, integrando a organismos judiciales, la Municipalidad, fuerzas de seguridad y organizaciones sociales para analizar casos complejos y asegurar una protección integral.

 4. Producción de Datos: Se coordinará la integración de información estadística, combinando los datos del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV) y el Registro de Femicidios (OM) del Poder Judicial, con la experiencia y datos recopilados por el Municipio. El objetivo es generar informes que permitan identificar patrones y evaluar la efectividad de las políticas.

 María Fernanda Baima, Directora de la Oficina de la Mujer y Subrogante de la Oficina de Violencia de Género del STJER, será la responsable de gestionar y coordinar las actas-acuerdo complementarias que permitan la implementación específica de cada proyecto.

