Mercado Libre: en 5 años subsidiado con u$d. 373 millones.

Los datos del fantástico beneficio estatal surgen del Formulario 10-Q, que hace poco presentó Mercado Libre, ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador estadounidense para las empresas que cotizan en Wall Street.

Recordemos que el equilibrio fiscal, en la Gestión Milei, parece impedirle cumplir con las leyes de financiamiento universitario, o de emergencia pediátrica; aunque resulta flexible y resigna recaudación, vía excepción de cargas tributarias, a mega empresas que no necesitan del auxilio público.

El caso de Mercado Libre, surge de sus propias declaraciones, ante organismos de control bursátil de USA, indicando que se benefició, sólo en los primeros nueve meses de este año, con un 50% más de ‘perdones impositivos’, respecto de los acumulados en todo 2024.

La empresa del multimillonario Marcos Galperin, dejó de pagar en los últimos cinco años, u$d 373 millones en concepto de: “impuesto a las ganancias” y “cargas sociales”.

En igual período, ése monto no ingresó a las arcas del Estado, porque se benefició con un régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, pensado para sostener empresas emergentes hasta que se consoliden; obviamente, no sería el caso de MELI, nombre con el que Mercado Libre cotiza en Wall Street.

El fantástico beneficio estatal surge del Formulario que hace poco presentó Mercado Libre, ante el regulador estadounidense para empresas que cotizan en Wall Street, y allí explicita, que el período julio-septiembre es el 27º trimestre consecutivo con crecimiento interanual superior al 30 %; dicho formulario amplía el reporte trimestral, donde Mercado Libre informa ingresos netos por u$d 7.400 millones durante el 3er. trimestre del año. Es un incremento interanual del 39%, con una ganancia neta del período de u$d 421 millones.

En síntesis, la empresa de Galperín reconoce que, en los primeros nueve meses de este año, dejó de pagar u$d 50 millones en concepto de Ganancias, y 17 millones por aportes a la seguridad social; significando un 52% más, comparado con igual período de 2024.

En conclusión, en 2024 Mercado Libre tuvo beneficios del Estado por u$d57 millones, y en los últimos cinco años, por u$d373 millones.-



José Couceiro