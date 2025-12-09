Brigitte Macron califica de "zorras estúpidas" a feministas que interrumpieron espectáculo

Caputo apuntó contra los gobernadores e intendentes por suba de impuestos
Volvió a atacar al intendente de Pilar Federico Achával por la nueva tasa sobre las compras en el municipio.
La esposa del presidente francés, Brigitte Macron, calificó de "zorras estúpidas" a activistas feministas que interrumpieron el espectáculo de un humorista que había sido acusado de violación, una expresión con la que, según su equipo, quiso criticar este "método radical" de protesta.Curiosidades09/12/2025pregonando
Las activistas interrumpieron el sábado el espectáculo de humor del actor Ary Abittan, de 51 años, llevando máscaras con la palabra "violador" y gritando "Abittan violador".
En 2021, una mujer acusó al actor de violación, pero en 2023 los investigadores archivaron el caso por falta de pruebas.
Brigitte Macron acudió el domingo al espectáculo con su hija Tiphaine Auzière y habló con Abittan antes de que este subiera al escenario, según un video publicado el lunes por el medio local Public.
"Tengo miedo", se oye decir a Abittan en el video.
"Si hay algunas zorras estúpidas, las echaremos", se oye responder Brigitte Macron en tono jocoso, utilizando una expresión vulgar en francés.
El grupo feminista responsable de la acción del sábado, #NousToutes ("Todas nosotras", en francés) en redes sociales, convirtió el insulto en un hashtag y muchas publicaciones lo compartieron en señal de apoyo.
El equipo de Brigitte Macron argumentó que sus palabras deben considerarse "una crítica al método radical empleado por quienes interrumpieron el espectáculo".
Francia se ha visto sacudida en los últimos años por una serie de acusaciones de violación y agresión sexual contra figuras culturales de renombre.
El actor Gérard Depardieu fue condenado en mayo por agredir sexualmente a dos mujeres en un plató de rodaje en 2021, algo que él niega.
El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó en 2023 su admiración por Depardieu y afirmó entonces que el actor era objeto de una "caza de brujas" y que él defendía la presunción de inocencia.
Nos alarma y nos indigna el ataque feroz que hoy se desata contra instituciones sagradas como la educación pública, en particular contra los Institutos de Educación Superior.
Desde CODESAL informamos que en la tarde del domingo 7 de diciembre se registró un incidente en el sector de piletas pasivas, donde una menor introdujo accidentalmente su brazo en el desagote del piletón luego de que se rompiera la rejilla plástica que cubre dicho sector.
En 1945 Juan Domingo Perón crea la Secretaría de Aeronáutica y se unifican las líneas estatales L.A.S.O., L.A.N.E. y S.A.D.E. bajo la denominación de L.A.D.E. (Líneas Aéreas del Estado).
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, con la finalidad de preservar la salud de la población, recomienda tener en cuenta los siguientes consejos para evitar el síndrome urémico hemolítico.
Una Polonia abierta al mundo, impulsando cooperación, ciencia, industria y desarrollo. Polonia quiere trabajar, y por eso acciona.
La antropóloga Isabel Bueno, con el apoyo de un equipo especializado de la UNAM, ha datado el documento resguardado por el Museo de Antropología, que se creía era un mapa del siglo XVI
La artista mexicana quiso deshacerse en 1939 de ‘El sueño (la cama)’, la obra que pasó de venderse por 400 dólares a superar los 54 millones, cuando Nickolas Muray le anunció que iba a casarse
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
La aparición de canas suele estar relacionada con el paso de los años y el envejecimiento de las personas, pero no siempre se deben a esto y pueden aparecer en la juventud.
- La joven artista concordiense Dianela Pastorini, de 12 años, fue seleccionada como una de las tres alumnas de Orange Jazz elegidas como finalistas en los Martín Fierro Nacional de la Danza 2025, uno de los reconocimientos más destacados del país para bailarines en formación.
La Municipalidad de Concordia, a través de la dirección de Recolección de Residuos, informa que el día lunes 8 de diciembre, feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María, no habrá recolección de residuos.
La Maratón de Reyes calienta motores y este año es de deñstacar que suma un diferencial estratégico para la comunidad runner: premiación exclusiva para grupos, equipos de running y clubes deportivos.
El auge global del pistacho impulsa nuevas inversiones y acelera la expansión del cultivo en San Juan y otras provincias; productores y empresas buscan aprovechar un mercado en pleno crecimiento
En horas de la mañana de este jueves en la ciudad de Concordia ATE seccional Concordia, La Mesa Coordinadora de Jubilados y SURGE MOVIMIENTO NACIONAL ENTRE RIOS nos movilizamos en repudio del despido de un centenar de trabajadores del municipio dispuesto por el Intendente de Concordia.
El viernes 5 de diciembre se vivió una noche espectacular en el Club La Bianca, el TRI COLOR.