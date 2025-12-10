Dirección General de Prevención y Seguridad Vial INFORMA

; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

02/12/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO DE DIVISAS): En la fecha, siendo las 11:00 horas y en circunstancias en las que el personal policial, desarrollaba controles de vehículos y personas, se logró detener la marcha de un vehículo MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, conducido por el masculino de 44 años de edad, oriundo de POSADAS – MISIONES. Una vez controlada la documentación del rodado y de su conductor, se amplió el control sobre el vehículo y se pudo observar una anomalía en la parte trasera de la carrocería más precisamente entre el paragolpes de plástico y el parachoques metálico, observando así un "cajón" de fabricación casera. Seguidamente se informa esta situación al Juzgado Federal de la localidad de Concordia a cargo de la Dra. Analía Romponi; quien dispone que se proceda de conformidad a lo establecido en el Art. 230 bis del C.P.P.A. con la presencia de dos testigos civiles. Avanzando con el procedimiento se pudo determinar la existencia en la zona del baúl con un cajón tipo doble fondo y en su interior fajos de dinero, envueltos en nylon de color transparente con bandas elásticas, logrando extraer una totalidad de 32 fajos de dinero, los cuales al ser contabilizados, confirmaron la existencia de $ 243.782.000 (pesos argentinos). Informada esta novedad al Juzgado Federal de Concordia, se ordenó el formal Secuestro de la totalidad del dinero y la correcta identificación del conductor del vehículo, continuando la causa en trámite hasta tanto se logre determinar el origen del dinero.

02/12/2025 - Puesto de Control Vial Concordia (Secuestro vehicular): En la fecha, siendo las 11:35 horas y en circunstancias que el personal desarrollaba un operativo de control de vehículos y personas sobre la RN 14, se logró detener la marcha de un vehículo marca Fiat, modelo Cronos, que circulaba de sur a Norte, conducido por un masculino de 41 años, oriundo de Posadas, provincia de Misiones. Una vez controlada la documentación y el dominio a través de las plataformas informáticas, se constata que el mismo registra un pedido de Secuestro activo de fecha 25/09/2023 que se tramita por el Juzgado de Primera Instancia de Familia N⁰ 1. Por tal motivo se pone en conocimiento a la U.F.I de Concordia a cargo del Dr. Nuñez Martin, quien dispuso que se labren las actualizaciones correspondientes, procediendo además al formal secuestro del vehículo y posterior entrega en carácter depositario y en cuanto al conductor sea identificado en el lugar, continuando la causa en trámite.

04/12/25 - Puesto Control Vial Brazo Largo (PROCEDIMIENTO POR INFRACCIÓN A LA LEY DE PESCA N° 4892 y modificaciones en Vigencia): En la fecha, siendo las 03:05 hs., mientras se realizaba "Control Vehicular y de Personas" sobre Ruta Nacional N° 12, Km. 119, se procede a detener la marcha de un vehículo tipo Furgón, marca Fiat, modelo Nuevo Fiorino, conducido por un masculino de 41 años quien se movilizaba acompañado de otro masculino de 22 años. Luego de controlar la documentación del vehículo y de las personas, se pudo constatar que los mismos transportaban la totalidad de 500 kg de Pescado de la especie SÁBALO, cubierto con hielo molido y sin sistema de refrigeración. Observando como infracciones que no poseía ningún tipo de documentación, guía o habilitación del vehículo para dicho traslado. Seguidamente se le dio intervención al personal de DGPDR - BRIGADA ISLAS DEL IBICUY, quienes formalizaron las Actas y el procedimiento correspondiente por infracción a la Ley de PESCA N° 4892 y modificaciones en Vigencia.

04/12/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL SAN JAIME (MASCULINO CON SOLICITUD DE PARADERO): En la fecha, siendo las 05:17 hs. se logró detener la marcha de un vehículo que circulaba en sentido Sur Norte, con destino Misiones Prov. de Corrientes, siendo Ford Ecosport, conducido por un masculino de nombre RAMÓN oriundo de la Provincia de Mendoza. Luego de controlar la documentación del rodado y del conductor, a través de la páginas MinSeg y SIFCOP, surge como resultado una Solicitud de Paradero por Comparendo, Solicitado por Depto. de Entrada Única de trámites de la Defensorías Oficial de Posadas Misiones. Seguidamente se informa la situación a la magistratura solicitante, quien ordena que se lo notifique al causante quien deberá comparecer ante dichas autoridades judiciales en un plazo no mayor a 48 horas.

07/12/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (DETENCIÓN DE MASCULINO): En la fecha, siendo las 01:00 hs. aproximadamente, mientras el personal policial, realizaba control vehicular y de personas, sobre el carril NORTE-SUR de ingreso a la provincia, se logró detener la marcha de un vehículo marca Toyota, modelo Hilux 4x2, el cual circulaba desde la ciudad de Posada (Misiones) hacia la ciudad de Chajarí, Departamento Federación (Entre Ríos), conducido por un masculino mayor de edad, quien iba acompañado de otro masculino de nombre Ramón de 25 años de edad, oriundo de la ciudad de Posada, Provincia de Misiones. Una vez controlada la documentación del vehículo y de los ocupantes, a través de las páginas de interconsultas MINSEG y SIFCOP, surge como novedad que el masculino de nombre RAMÓN que se movilizaba como acompañante, posee un Pedido de Detención/Captura Vigente de fecha 27/10/2025 relacionado a una Causa por S/INFRACCIÓN LEY 23.737 (ART.5 INC.C) solicitado por el Juzgado Federal de Oberá de Misiones. Seguidamente se pone en conocimiento al Juzgado de Garantías de la localidad de Chajarí y con la Magistratura Judicial de la ciudad de Oberá, quienes confirman la vigencia del requerimiento, ordenando la Detención del masculino.

07/12/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 01:30 hs aproximadamente, personal de esta dependencia mientras realiza control vehicular frente a la misma en el carril NORTE-SUR de la provincia, procede a detener la marcha de un vehículo MARCA FIAT, MODELO PALIO ATTRACTIVE, conducido por un masculino de 44 años de edad, oriundo de CAÑUELAS, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Una vez controlada la documentación del rodado y su conductor a través del sistema MINSEG y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO DE FECHA 15/02/2022 SOLICITADO POR EL JUZGADO N° 14 DE LOMAS DE ZAMORA S/ ACCIÓN DE SECUESTRO ART 39 LEY 12.962. Informada la situación a la UFI de Chajarí, se ordenó el formal Secuestro del rodado y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

07/12/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO DE PLANTAS CON INTERVENCIÓN DE SENASA): En la fecha, siendo las 12:50 horas aproximadamente, se logró detener para control un Vehículo, Tipo Pickup, marca Fiat, modelo Toro, conducido por un masculino de mayor de edad, oriundo de la ciudad de Esteban de Echeverría, Provincia de Buenos Aires. Luego de controlar la documentación del rodado y del vehículo, se pudo constatar el transporte de (50) cincuenta plantas de palta en la caja del rodado, sin ningún tipo de documentación de respaldo y sin el certificado de DTV (Documento Tránsito Vegetal). Seguidamente se dio intervención al personal de SENASA, quienes formalizaron las actuaciones correspondientes.

07/12/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL PASO CERRITO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 19:20 hs. mientras se desarrollaba operativo de control vehicular y de personas, se logró detener para control un vehículo MARCA CHEVROLET, MODELO PRISMA JOY, el cual, era conducido por un masculino de 53 años de edad, oriundo de la LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Una vez controlada la documentación del rodado y del conductor, a través de los sistema informático MINSEG Y SIFCOP, surge como novedad un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR ACTIVO DE FECHA 06/04/2022 - SOLICITADO POR EL JUZGADO DE PAZ DE LA CIUDAD DE PILAR, PCIA DE BUENOS AIRES. Informada la situación a la UFI de Chajarí, se ordenó el formal Secuestro del Vehículo y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

08/12/2025 – PUESTO DE CONTROL VIAL BRAZO LARGO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 15:45 hs. mientras el personal policial, desarrollaba un operativo de control, se logró detener la marcha un Automóvil marca VOLKSWAGEN, modelo GOL, color GRIS, conducido por un masculino de 39 años, oriundo de PASO DE LOS LIBRES – CORRIENTES, el cual, se movilizaba acompañado de su hijo de 14 años de edad. Una vez controlada la documentación del rodado y del conductor, a través de la plataforma SIFCOP y DNRPA, no surgen novedades. No obstante ello, ampliando la pesquisa, se inspeccionan las numeraciones de Chasis y Motor, constatando una clara adulteración sobre las mesadas de los mismos. Ante esta novedad, se informa la situación a la Unidad Fiscal de Villa Paranacito, quien dispone el formal Secuestro del automóvil y la correcta identificación de su conductor, continuando la causa en trámite.

09/12/2025 - PUESTO DE CONTROL VIAL BRAZO LARGO (SECUESTRO VEHICULAR): En la fecha, siendo las 15:50 horas, mientras se desarrollaba operativo de control, se logró detener la marcha de un vehículo que ingresa a la provincia desde el sur por el corredor de la Autovía RN 14, siendo este un Sedan 5 Ptas, marca RENAULT, modelo SCENIC 1.9 DTI, el cual era conducido por un masculino de 44 años de edad, oriundo de la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires, el que se movilizaba acompañado de una femenina. Seguidamente se controla la documentación del rodado y de sus ocupantes a través de los sistemas informáticos, no encontrando novedades de relevancia. No obstante ello, el funcionario policial, logra visualizar que la Cédula de Identificación de Automotor presenta signos evidentes de ser apócrifa, (ausencia de micro letras y sellos de agua) y por último tampoco reacciona a la luz de Wood (Ultravioleta). Ante esta novedad, se informa la situación al Juzgado Federal de la ciudad de Gualeguaychú, quien dispuso el formal Secuestro del rodado, la documentación presentada y la correcta identificación del conductor, continuando la causa en trámite.

Además, se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 3.302 controles, durante el fin de semana de los cuales (18) dieciocho, resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHOLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 490 (cuatrocientos noventa) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 43 (Cuarenta y tres) armas de fuego secuestradas y 87 (ochenta y siete) detenidos.

Desde el día viernes 04/12/25 hasta el 08/12/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 38.598 vehículos y un egreso estimado de 40.865 de vehículos.

“Continuamos trabajando con el firme propósito de hacer de nuestra provincia un lugar más seguro. Estamos para cuidarte…”.

