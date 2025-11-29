PREGONANDO PREGONANDO

Por qué aparecen las canas: Harvard descubre que la causa no es la vejez

La aparición de canas suele estar relacionada con el paso de los años y el envejecimiento de las personas, pero no siempre se deben a esto y pueden aparecer en la juventud.

Curiosidades29/11/2025 Marie Claire

Los expertos de Harvard trabajaron sobre los folículos capilares y descubrieron las causas de su aparición. Si bien en la actualidad existe un empoderamiento de llevar el pelo al natural, se puede evitar que aparezcan las fibras blancas.

 La clave está en el paso del tiempo, pero no de la persona sino de los folículos, donde se genera el crecimiento del pelo. Estos cumplen ciclos y ante estímulos exteriores como la decoloración, tintura o caída del pelo deben completar su ciclo natural y pueden perder la melanina que le aporta color a la fibra capilar. 

 infobynenllinea.caster.fm
 cabello con canas
La clave de la aparición de las canas está en los folículos pilosos
Según Robert H. Shmerling, médico del Centro Médico Beth Israel y miembro de la Facultad de Medicina de Harvard, las canas aparecen a medida que envejecen los folículos pilosos, que son los encargados del crecimiento y la pigmentación. Cuando estos llegan a su vejez, el pelo pierde progresivamente la intensidad en su color. 

 El estrés es uno de los grandes responsables de que se aceleren los ciclos de caída y regeneración del pelo, por lo que si se mantienen altos niveles puede producirse una aparición de canas a edades más tempranas.  “Es el culpable de que cuando nace un nuevo pelo salga con un tono más grisáceo. Ya hemos visto que el estrés puede hacer que se nos caiga más rápido el pelo y, al regenerarse, aumente la probabilidad de que difiera de nuestro tono original”, señala Shmerling.

 
 Por qué aparecen las canas: Harvard descubre que la causa no es la vejez
Por eso, los especialistas de Harvard recomiendan reducir los niveles de agotamiento y burn out, para evitar la pérdida de pelo y con ello mantener un ciclo más prolongado de crecimiento que no repercuta en la pérdida de melanina. 

Otro factor que puede provocar la aparición de canas es la existencia de ciertas enfermedades como deficiencia de vitamina B12, la neurofibromatosis, las  afecciones hereditarias como la esclerosis tuberosa, desequilibrio en la glándula tiroides, el vitíligo y la alopecia areata.

infobynenllinea.caster.fm 
A esto, el experto de Harvard le suma la posibilidad de que existan genes heredados, los que nos pueden dar una pauta del momento en el que van a comenzar a aparecer las canas en tu pelo

Lo positivo en esta época es que existe un menos estigma social sobre las canas, especialmente en mujeres, y una tendencia a lucir con orgullo los pelos blancos o grises. Siempre tenés la opción de tomar ese camino, cubrirlas o evitarlas, pero nunca sentir vergüenza por algo tan natural como la coloración de tu pelo.

