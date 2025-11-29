Mercado Libre: en 5 años subsidiado con u$d. 373 millones.
El beneficio del Subsidio Estatal le significó, a Mercado Libre -este año- recibir un 50% más de exenciones impositivas, según lo publicado recientemente por Tiempo Argentino y El Ciudadano.
La aparición de canas suele estar relacionada con el paso de los años y el envejecimiento de las personas, pero no siempre se deben a esto y pueden aparecer en la juventud.Curiosidades29/11/2025 Marie Claire
Los expertos de Harvard trabajaron sobre los folículos capilares y descubrieron las causas de su aparición. Si bien en la actualidad existe un empoderamiento de llevar el pelo al natural, se puede evitar que aparezcan las fibras blancas.
La clave está en el paso del tiempo, pero no de la persona sino de los folículos, donde se genera el crecimiento del pelo. Estos cumplen ciclos y ante estímulos exteriores como la decoloración, tintura o caída del pelo deben completar su ciclo natural y pueden perder la melanina que le aporta color a la fibra capilar.
cabello con canas
La clave de la aparición de las canas está en los folículos pilosos
Según Robert H. Shmerling, médico del Centro Médico Beth Israel y miembro de la Facultad de Medicina de Harvard, las canas aparecen a medida que envejecen los folículos pilosos, que son los encargados del crecimiento y la pigmentación. Cuando estos llegan a su vejez, el pelo pierde progresivamente la intensidad en su color.
El estrés es uno de los grandes responsables de que se aceleren los ciclos de caída y regeneración del pelo, por lo que si se mantienen altos niveles puede producirse una aparición de canas a edades más tempranas. “Es el culpable de que cuando nace un nuevo pelo salga con un tono más grisáceo. Ya hemos visto que el estrés puede hacer que se nos caiga más rápido el pelo y, al regenerarse, aumente la probabilidad de que difiera de nuestro tono original”, señala Shmerling.
Por qué aparecen las canas: Harvard descubre que la causa no es la vejez
Por eso, los especialistas de Harvard recomiendan reducir los niveles de agotamiento y burn out, para evitar la pérdida de pelo y con ello mantener un ciclo más prolongado de crecimiento que no repercuta en la pérdida de melanina.
Otro factor que puede provocar la aparición de canas es la existencia de ciertas enfermedades como deficiencia de vitamina B12, la neurofibromatosis, las afecciones hereditarias como la esclerosis tuberosa, desequilibrio en la glándula tiroides, el vitíligo y la alopecia areata.
A esto, el experto de Harvard le suma la posibilidad de que existan genes heredados, los que nos pueden dar una pauta del momento en el que van a comenzar a aparecer las canas en tu pelo
Lo positivo en esta época es que existe un menos estigma social sobre las canas, especialmente en mujeres, y una tendencia a lucir con orgullo los pelos blancos o grises. Siempre tenés la opción de tomar ese camino, cubrirlas o evitarlas, pero nunca sentir vergüenza por algo tan natural como la coloración de tu pelo.
Hace cinco años decidieron compartir el corazón de sus cabañas, ofreciendo productos que nunca salían a la venta. Hoy, desde la Argentina, Brasil y Uruguay cuentan cómo diseñaron un biotipo animal y forjaron un clúster regional con una cultura ganadera en común. “La genética agrega valor”, afirma Diego Grané, líder del programa.
Una importante cantidad de equipos del ascenso apoyaron al presidente de la AFA en el medio de las tensiones con Estudiantes. Sin embargo, la Subcomisión de Filiales salió al cruce.
El senador bonaerense y ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, intervino en la discusión por la designación de Carlos Presti al frente del Ministerio de Defensa y salió a respaldar su llegada al Gabinete.
- La joven artista concordiense Dianela Pastorini, de 12 años, fue seleccionada como una de las tres alumnas de Orange Jazz elegidas como finalistas en los Martín Fierro Nacional de la Danza 2025, uno de los reconocimientos más destacados del país para bailarines en formación.
Si estás pensando en cambiar de look para la temporada de primavera verano, podés encontrar tu próximo estilo entre estas opciones que son tendencia.
De accesorio funcional a pieza clave del look, el cinturón recupera protagonismo esta temporada. Un detalle capaz de transformar la silueta y devolver el poder de los gestos simples.
Por qué Milei invita a funcionarios y periodistas a escuchar ópera, los convoca a ver películas y les canta canciones de rock desde el escenario. La gala fallida con el tenor italiano en la Rosada.
Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 2025
Los voceros de la Gestión Milei intentan explicar que: “…La reforma laboral busca modernizar las relaciones del trabajo, y facilitar la creación de empleo…”.
En esta jornada histórica, significativa y trascendente para el presente y el futuro de nuestra Nación Argentina, honramos a los héroes protagonistas de la gran batalla de La Vuelta de Obligado allá por 1845 cuando los destinos de nuestra Patria eran guiados por el General Don Juan Manuel de Rosas.
El Consejo Provincial del PJ separó de sus cargos partidarios a Carolina Gaillard y Carina Domínguez. Ambas habían participado en las últimas elecciones nacionales «por fuera» del PJ Entre Ríos. Se reunió el Consejo Provincial del PJ Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en… LNd Nov 2025 4–6 minutos Gaillard, peronismo, pj, UPC
Este domingo 30 de noviembre en Colón el equipo de Libertad va a visitar al Depro, Deportivo Pronunciamiento, e irá en busca de la clasificación de esta Zona 5 Litoral Sur del Torneo Regional Federal Amateur.
La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) informa el llamado a licitación pública para los siguientes espacios:
Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un encuentro en el que participaron 14 de sus miembros.