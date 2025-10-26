PREGONANDO PREGONANDO

Mirtha Legrand sorprendió al confesar un miedo particular

La conductora reveló su miedo a salir al escenario y compartió anécdotas de su experiencia como actriz teatral.

Curiosidades26/10/2025pregonandopregonando
Mirtha Legrand
Mirtha Legrand

Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados al confesar que, a pesar de sus años de carrera artística, no le gustaba hacer teatro y que tenía un miedo particular. “No me gustaba hacer teatro, me encanta verlo. Tengo miedo de salir al escenario”, aseguró la diva.

Estas declaraciones generaron asombro entre los actores presentes en su mesa, Roberto Moldavsky, Muriel Santana, Eleonora Wexler y Martín Seefeld. “Tengo miedo de tropezarme, de caerme, de olvidarme la letra. Le tengo respeto, me da miedo”, explicó.

“Es muy difícil el teatro, chicos. En cine cortas, repetís la escena. Es otra historia”, agregó la Chiqui. Por su parte, Wexler intervino en la conversación y confirmó los dichos de la conductora. “A todos nos pasa lo mismo, sentimos todos lo mismo al salir a un escenario. Es un entrenamiento”, comentó la actriz.

Finalmente, Mirtha reveló una anécdota de sus años haciendo temporada en las tablas. “Me fue bien siempre, yo hice una obra que se llamaba 40 kilates y estuvo en cartelera más de un año”, contó, y agregó: “Tenés que gustarle al público, te juzgan directamente si estás gorda, si estás flaca, si estás linda, si estás fea”, concluyó.

Últimos artículos
Te puede interesar
17 oct 2025 cem new (1)

17 de octubre Día de la Lealtad .... a quien???

ByN
Curiosidades18/10/2025

Desde aquel lejano 17 de octubre de 1945 hasta este 17 de 2025 han pasado 80 años, y todavía se lo recuerda con lealtad a Juan Domingo Perón, el por aquel entonces Coronel. Lo que se vivió este 17 de Octubre, -(fecha muy cara para los viejos y los verdaderos peronistas de Perón)- en el Cementerio Nuevo de Concordia, (allí se realizó como todos los años)-.

Lo más visto