P. Diddy sufrió un intento de asesinato en prisión: lo atacaron con un cuchillo en su celda
El rapero Sean “Diddy” Combs, recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, fue víctima de un ataque mientras dormíaCuriosidades26/10/2025pregonando
Sean “Diddy” Combs volvió a ser protagonista de un episodio estremecedor, al ser víctima de un intento de asesinato dentro de su celda en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, donde cumple una condena federal.
Según reveló su amigo Charlucci Finney al Daily Mail. “Despertó con un cuchillo presionado contra su garganta, a solo segundos de perder la vida”, relató Finney, quien describió el ataque como “tan rápido como aterrador”.
De acuerdo con su testimonio, el agresor irrumpió en la celda del artista mientras dormía y colocó una cuchilla de fabricación casera sobre su cuello.“Si el tipo hubiera querido lastimarlo, lo habría hecho. Bastaba un solo movimiento”, añadió el amigo del músico, quien expresó profunda preocupación por la seguridad de Diddy dentro del penal.
El ataque y la reacción de las autoridades
Aunque las autoridades del MDC no confirmaron oficialmente el incidente, fuentes cercanas al caso indicaron a TMZ que el hecho sí ocurrió y que un guardia intervino a tiempo para evitar una tragedia. El agresor, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado a confinamiento solitario, mientras que Diddy sufrió heridas leves y fue atendido por el personal médico del penal, sin necesidad de hospitalización.
Durante la audiencia de sentencia, el abogado del rapero, Brian Steel, mencionó por primera vez el suceso y aseguró que fue la rápida acción de un guardia lo que evitó un desenlace fatal.
Actualmente, Diddy permanece en una unidad de vigilancia especial, donde se monitorean sus movimientos las 24 horas, mientras su equipo legal solicitó una revisión urgente de las medidas de seguridad, argumentando que su vida “corre un riesgo real”.
La condena de P. Diddy
Sean Combs, de 55 años, conocido también como Puff Daddy o P. Diddy, fue condenado en julio a 50 meses de prisión federal tras declararse culpable de violar la Ley Mann, que prohíbe el transporte de personas con fines de prostitución.
Aunque fue absuelto de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado, el tribunal lo señaló por liderar una red de explotación bajo la fachada de sus negocios de entretenimiento y moda.
Durante el juicio, el Departamento de Justicia presentó transferencias bancarias, grabaciones y testimonios de víctimas, entre ellas la exmodelo y cantante Cassie Ventura, quien lo acusó de abuso físico y psicológico.
Antes de escuchar su sentencia, Diddy pidió disculpas públicas y aseguró estar “profundamente arrepentido” y en busca de “tratamiento y redención”.
El pasado 20 de octubre, su defensa, encabezada por la abogada Alexandra A.E. Shapiro, presentó una apelación para reducir la condena o lograr su libertad condicional.
