Básquetbol VIERNES CON MÁS ACCIÓN

Se acerca la etapa de definiciones porque luego de la misma quedará sólo una fecha por jugarse en la fase regular.

En esta jornada, Estudiantes estará recibiendo a La Armonía, de Colón, en el Gigante Verde este mismo viernes desde las 21.30 horas. Mientras tanto, el puntero de esta Zona 3, Santa Rosa de Chajarí, recibirá en su gimnasio a Ferrocarril de Concordia, que viene haciendo una muy irregular campaña en este torneo. Por su parte, Capuchinos también será local, en este caso de Social Federación.

Recordemos que el ganador de esta zona ya accede directamente a los octavos de final, mientras que del puesto 2 al 7 juegan el Play-in, que justamente clasificará para dichos octavos. Y hasta ahora se estaría dando un nuevo enfrentamiento entre Estudiantes y Ferrocarril, ya que precisamente están 2° y 7° respectivamente. San José estaría quedándose fuera de todo, al ser el último de la zona.

FECHA 13

Social San José vs. Vélez de Chajarí.

Estudiantes vs. La Armonía.

Capuchinos vs. Social Federación.

Santa Rosa de Chajarí vs. Ferrocarril.

Posiciones: Santa Rosa 22, Estudiantes 21, La Armonía 19, Social Federación y Vélez 18, Capuchinos y Ferrocarrl 16, San José 14.

Foto: Sitio oficial de la Federación Entrerriana.