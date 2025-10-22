PREGONANDO PREGONANDO

Básquetbol VIERNES CON MÁS ACCIÓN

Este viernes se juega la fecha 13 de la Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, y s

deportes22/10/2025 Edgardo Perafan
basquet estudiantes
basquet estudiantes

Se acerca la etapa de definiciones porque luego de la misma quedará sólo una fecha por jugarse en la fase regular.
En esta jornada, Estudiantes estará recibiendo a La Armonía, de Colón, en el Gigante Verde este mismo viernes desde las 21.30 horas. Mientras tanto, el puntero de esta Zona 3, Santa Rosa de Chajarí, recibirá en su gimnasio a Ferrocarril de Concordia, que viene haciendo una muy irregular campaña en este torneo. Por su parte, Capuchinos también será local, en este caso de Social Federación.
Recordemos que el ganador de esta zona ya accede directamente a los octavos de final, mientras que del puesto 2 al 7 juegan el Play-in, que justamente clasificará para dichos octavos. Y hasta ahora se estaría dando un nuevo enfrentamiento entre Estudiantes y Ferrocarril, ya que precisamente están 2° y 7° respectivamente. San José estaría quedándose fuera de todo, al ser el último de la zona.

infobynenllinea.caster.fmFECHA 13
Social San José vs. Vélez de Chajarí.
Estudiantes vs. La Armonía.
Capuchinos vs. Social Federación.
Santa Rosa de Chajarí vs. Ferrocarril.
Posiciones: Santa Rosa 22, Estudiantes 21, La Armonía 19, Social Federación y Vélez 18, Capuchinos y Ferrocarrl 16, San José 14.
Foto: Sitio oficial de la Federación Entrerriana.

comunicaciones futbol

Entre semana COMIENZA A DEFINIRSE TODO

Edgardo Perafan
deportes22/10/2025

El fútbol prácticamente no para y la Liga Concordiense sigue programando los partidos, a fin de poder terminar en tiempo y forma con los torneos de la A y de la B. Para ello, ya esta misma noche de miércoles 22 de octubre se juegan los partidos decisivos del Petit Torneo del Torneo Clausura de Primera División A, denominado Enzo Goya.

maraton reyes

Circuito AL FINAL, REYES NO CAMBIA

Edgardo Perafan
deportes21/10/2025

Finalmente, hace unos días, el organizador de la Maratón Internacional de Reyes, Marcelo Flores, dio marcha atrás con el circuito y terminó ratificando el que ya se venía usando en la mayoría de las ediciones. Esto es largar en San Lorenzo y Sarmiento y llegar en el Corsódromo de nuestra ciudad.

el lobo futbol

Torneo Regional BUEN ARRANQUE DEL LOBO

Edgardo Perafan/Despertar Etrerriano
deportes20/10/2025

Comenzó el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos de Concordia, que justamente se enfrentaron este domingo pasado. En la cancha sintética de Nebel, Libertad le dio vuelta el resultado al local y terminó imponiéndose por 3 a 1 para cosechar los primeros tres puntos en la competencia nacional.

san lorenso concordia

9 de Julio Promoción DE VILLA ADELA SALIÓ EL CAMPEÓN

Edgardo Perafan
deportes20/10/2025

San Lorenzo de Villa Adela gritó Campeón del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense. Llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo y no falló, ya que le ganó a Victoria (ya descendido) por 2 a 0 y de esta manera llegó sin problemas a la consagración, al júbilo de todo un barrio que se volcó a la cancha para festejar haciendo un domingo distinto que se sostuvo en el festejo hasta la noche.

codesal deportes

CODESAL presentó la agenda de actividades deportivas para lo que resta del año

CODESAL
deportes15/10/2025

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, presentó ante medios y periodistas la agenda de eventos deportivos y recreativos que se llevarán a cabo en el Lago de Salto Grande durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, consolidando a este espacio como un polo de referencia para el turismo, el deporte y la integración regional.

