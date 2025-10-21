PREGONANDO PREGONANDO

Atento, River: así quedó la tabla anual rumbo a la Libertadores 2026 tras la victoria de Riestra ante Instituto

La tabla de posiciones anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 muestra un escenario sumamente compactado a tres jornadas del final de la fase regular del Torneo Clausura.

La tabla de posiciones anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 muestra un escenario sumamente compactado a tres jornadas del final de la fase regular del Torneo Clausura. Este lunes, Deportivo Riestra se volvió a meter en la discusión tras vencer por 1-0 como local a Instituto, resultado que lo depositó a solo un punto de River.

Luego de su triunfo ante Talleres en Córdoba, el Más Grande se subió al segundo puesto con 52 puntos. De esta manera, todo parece indicar que el equipo de Marcelo Gallardo luchará por defender ese lugar ante Argentinos Juniors (3°), el Malevo (4°), ambos con 51, y Boca, que está 5° con 50 unidades pero con un partido menos.

El único que consiguió despegarse fue Rosario Central, que venció por 1-0 a Platense en el Gigante de Arroyito y escaló hasta los 59 puntos con medio partido pendiente, ya que aún debe completar 45 minutos como visitante de Sarmiento de Junín producto de la suspensión de ese partido por lluvia. Cabe destacar que, de momento, los dos primeros de esta tabla se clasificarán a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, mientras que el tercero irá al repechaje y los siguientes seis a Sudamericana.

 
 River se ubica en el segundo lugar con 52 puntos, a uno de Argentinos Juniors y Riestra, y a dos de Boca. (Getty Images)
Por otro lado, River se mantiene en la quinta posición de la Zona B del Clausura con 21 puntos. Si bien está entre los ocho que se clasificarán a los octavos de final, necesitará finalizar en una mejor posición para contar con mayores posibilidades de jugar las instancias de eliminación directa como local, con excepción de la final que es a partido único.

  
Es importante mencionar que el campeón de este torneo también obtendrá un cupo a la Copa Libertadores independientemente de su posición en la tabla anual, en la cual no se suman los puntos obtenidos en las fases de play-off.

La otra vía que posee River para clasificarse a la Copa Argentina
River posee, además, una vía adicional para clasificarse a la Libertadores 2026. Se trata de la Copa Argentina, competencia que le da un boleto a su ganador y en la cual el Millonario jugará este viernes ante Independiente Rivadavia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por una de las semifinales.

La tabla de posiciones anual rumbo a la Libertadores 2026
Quarta y Girotti tuvieron un cruce caliente y se dijeron de todo

maraton reyes

Circuito AL FINAL, REYES NO CAMBIA

Edgardo Perafan
deportes21/10/2025

Finalmente, hace unos días, el organizador de la Maratón Internacional de Reyes, Marcelo Flores, dio marcha atrás con el circuito y terminó ratificando el que ya se venía usando en la mayoría de las ediciones. Esto es largar en San Lorenzo y Sarmiento y llegar en el Corsódromo de nuestra ciudad.

Sara Liponezky

Cuando las ideas coinciden en una fecha

Sara Liponezky
Entre Rios21/10/2025

El sábado pasado, el más gravitante gobernador peronista desde la recuperación democrática y quien recibió mayores bendiciones de nuestro pueblo siendo votado para todas las funciones electivas, a nivel municipal (en su Concordia natal) provinciales y nacionales, hubiera celebrado su cumpleaños. Jorge Busti, un líder genuinamente entrerriano, peronista apasionado con enorme vocación   de consensos, un ejercicio de construcción en la diversidad, coherente con su militancia por la Democracia, en sentido político y social.

el lobo futbol

Torneo Regional BUEN ARRANQUE DEL LOBO

Edgardo Perafan/Despertar Etrerriano
deportes20/10/2025

Comenzó el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos de Concordia, que justamente se enfrentaron este domingo pasado. En la cancha sintética de Nebel, Libertad le dio vuelta el resultado al local y terminó imponiéndose por 3 a 1 para cosechar los primeros tres puntos en la competencia nacional.

san lorenso concordia

9 de Julio Promoción DE VILLA ADELA SALIÓ EL CAMPEÓN

Edgardo Perafan
deportes20/10/2025

San Lorenzo de Villa Adela gritó Campeón del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense. Llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo y no falló, ya que le ganó a Victoria (ya descendido) por 2 a 0 y de esta manera llegó sin problemas a la consagración, al júbilo de todo un barrio que se volcó a la cancha para festejar haciendo un domingo distinto que se sostuvo en el festejo hasta la noche.

codesal deportes

CODESAL presentó la agenda de actividades deportivas para lo que resta del año

CODESAL
deportes15/10/2025

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, presentó ante medios y periodistas la agenda de eventos deportivos y recreativos que se llevarán a cabo en el Lago de Salto Grande durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, consolidando a este espacio como un polo de referencia para el turismo, el deporte y la integración regional.

Mountain Bike

Mountain Bike LABRIOLA Y CABRERA CAMPEONES

pregonando
deportes13/10/2025

En las instalaciones del Camping de Siatrasag, en el Lago de Salto Grande (curva camino a Las Palmeras) tuvo lugar la disputa de la última fecha de la temporada del Campeonato de Mountain Bike, que organiza Amigos del MTB.

control

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial  INFORMA

Policia de Entre Rios
Policiales20/10/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

el lobo futbol

Torneo Regional BUEN ARRANQUE DEL LOBO

Edgardo Perafan/Despertar Etrerriano
deportes20/10/2025

Comenzó el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos de Concordia, que justamente se enfrentaron este domingo pasado. En la cancha sintética de Nebel, Libertad le dio vuelta el resultado al local y terminó imponiéndose por 3 a 1 para cosechar los primeros tres puntos en la competencia nacional.