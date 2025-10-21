Atento, River: así quedó la tabla anual rumbo a la Libertadores 2026 tras la victoria de Riestra ante Instituto

La tabla de posiciones anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 muestra un escenario sumamente compactado a tres jornadas del final de la fase regular del Torneo Clausura. Este lunes, Deportivo Riestra se volvió a meter en la discusión tras vencer por 1-0 como local a Instituto, resultado que lo depositó a solo un punto de River.

Luego de su triunfo ante Talleres en Córdoba, el Más Grande se subió al segundo puesto con 52 puntos. De esta manera, todo parece indicar que el equipo de Marcelo Gallardo luchará por defender ese lugar ante Argentinos Juniors (3°), el Malevo (4°), ambos con 51, y Boca, que está 5° con 50 unidades pero con un partido menos.

El único que consiguió despegarse fue Rosario Central, que venció por 1-0 a Platense en el Gigante de Arroyito y escaló hasta los 59 puntos con medio partido pendiente, ya que aún debe completar 45 minutos como visitante de Sarmiento de Junín producto de la suspensión de ese partido por lluvia. Cabe destacar que, de momento, los dos primeros de esta tabla se clasificarán a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, mientras que el tercero irá al repechaje y los siguientes seis a Sudamericana.



River se ubica en el segundo lugar con 52 puntos, a uno de Argentinos Juniors y Riestra, y a dos de Boca. (Getty Images)

Por otro lado, River se mantiene en la quinta posición de la Zona B del Clausura con 21 puntos. Si bien está entre los ocho que se clasificarán a los octavos de final, necesitará finalizar en una mejor posición para contar con mayores posibilidades de jugar las instancias de eliminación directa como local, con excepción de la final que es a partido único.



Es importante mencionar que el campeón de este torneo también obtendrá un cupo a la Copa Libertadores independientemente de su posición en la tabla anual, en la cual no se suman los puntos obtenidos en las fases de play-off.

La otra vía que posee River para clasificarse a la Copa Argentina

River posee, además, una vía adicional para clasificarse a la Libertadores 2026. Se trata de la Copa Argentina, competencia que le da un boleto a su ganador y en la cual el Millonario jugará este viernes ante Independiente Rivadavia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por una de las semifinales.

La tabla de posiciones anual rumbo a la Libertadores 2026

Quarta y Girotti tuvieron un cruce caliente y se dijeron de todo