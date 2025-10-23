PREGONANDO PREGONANDO

Petit Torneo COMU Y EL LOBO FINALISTAS

Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.

A primera hora, Comunicaciones hizo uso de la ventaja deportiva (por haber terminado mejor posicionado en la tabla) y con el empate cero a cero ante Constitución logró el pase a la final del mini torneo.
Por su parte, a segunda hora, Libertad perdía con Santa María uno a cero y logró dar vuelta el resultado para imponerse 2-1 y de esta manera también situarse en la final. Enzo Galarza y Leandro Langenheim fueron los autores de los goles del Lobo.
Ahora, resta saber cuándo se jugará este partido. Una teoría dice que podría jugarse el sábado, constituyendo así un día cargado porque también se define el Torneo de Primera División B con Salto Grande a un empate de ser Campeón y ascender. El partido del líder de la B ya está programado en su cancha, pese a ser visitante, para enfrentar a Ancel en la última fecha. Esto indica que la Final del Petit Torneo podría jugarse quizá tipo 19 horas en el Estadio de Concordia, o sea a pocos metros del Club Salto Grande. Pero veremos qué finalmente decide la Liga, aunque en cuestión de horas debe saberse con exactitud.
Recordemos que el ganador del Petit Torneo de la A jugará el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 para el que ya está clasificado San Lorenzo de Villa Adela por ser el campeón. Cabe recordar que Libertad ya está jugando la actual edición compartiendo zona con Defensores de Nebel (al que ya le ganó en la primera fecha) y el Depro, del Departamento Colón.
En la imagen: Una formación de Libertad, uno de los finalistas.

