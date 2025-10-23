Petit Torneo COMU Y EL LOBO FINALISTAS

Básquetbol VIERNES CON MÁS ACCIÓN
Este viernes se juega la fecha 13 de la Liga Provincial de Mayores de Básquetbol, y s
Comunicaciones y Libertad van a definir el Petit Torneo de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse este miércoles las semifinales del mismo en el Estadio de Concordia.deportes23/10/2025 Edgardp Perafan
A primera hora, Comunicaciones hizo uso de la ventaja deportiva (por haber terminado mejor posicionado en la tabla) y con el empate cero a cero ante Constitución logró el pase a la final del mini torneo.
Por su parte, a segunda hora, Libertad perdía con Santa María uno a cero y logró dar vuelta el resultado para imponerse 2-1 y de esta manera también situarse en la final. Enzo Galarza y Leandro Langenheim fueron los autores de los goles del Lobo.
Ahora, resta saber cuándo se jugará este partido. Una teoría dice que podría jugarse el sábado, constituyendo así un día cargado porque también se define el Torneo de Primera División B con Salto Grande a un empate de ser Campeón y ascender. El partido del líder de la B ya está programado en su cancha, pese a ser visitante, para enfrentar a Ancel en la última fecha. Esto indica que la Final del Petit Torneo podría jugarse quizá tipo 19 horas en el Estadio de Concordia, o sea a pocos metros del Club Salto Grande. Pero veremos qué finalmente decide la Liga, aunque en cuestión de horas debe saberse con exactitud.
Recordemos que el ganador del Petit Torneo de la A jugará el Torneo Regional Federal Amateur 2026/27 para el que ya está clasificado San Lorenzo de Villa Adela por ser el campeón. Cabe recordar que Libertad ya está jugando la actual edición compartiendo zona con Defensores de Nebel (al que ya le ganó en la primera fecha) y el Depro, del Departamento Colón.
En la imagen: Una formación de Libertad, uno de los finalistas.
El fútbol prácticamente no para y la Liga Concordiense sigue programando los partidos, a fin de poder terminar en tiempo y forma con los torneos de la A y de la B. Para ello, ya esta misma noche de miércoles 22 de octubre se juegan los partidos decisivos del Petit Torneo del Torneo Clausura de Primera División A, denominado Enzo Goya.
Finalmente, hace unos días, el organizador de la Maratón Internacional de Reyes, Marcelo Flores, dio marcha atrás con el circuito y terminó ratificando el que ya se venía usando en la mayoría de las ediciones. Esto es largar en San Lorenzo y Sarmiento y llegar en el Corsódromo de nuestra ciudad.
La tabla de posiciones anual rumbo a la Copa Libertadores 2026 muestra un escenario sumamente compactado a tres jornadas del final de la fase regular del Torneo Clausura.
Comenzó el Torneo Regional Federal Amateur para los equipos de Concordia, que justamente se enfrentaron este domingo pasado. En la cancha sintética de Nebel, Libertad le dio vuelta el resultado al local y terminó imponiéndose por 3 a 1 para cosechar los primeros tres puntos en la competencia nacional.
San Lorenzo de Villa Adela gritó Campeón del Torneo Clausura “Enzo Goya” de la Liga Concordiense. Llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo y no falló, ya que le ganó a Victoria (ya descendido) por 2 a 0 y de esta manera llegó sin problemas a la consagración, al júbilo de todo un barrio que se volcó a la cancha para festejar haciendo un domingo distinto que se sostuvo en el festejo hasta la noche.
Nuevamente en el “Gigante Verde” se pudieron observar las peleas de los jóvenes deportistas amateurs, que dan todo en cada golpe de puño.
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, presentó ante medios y periodistas la agenda de eventos deportivos y recreativos que se llevarán a cabo en el Lago de Salto Grande durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, consolidando a este espacio como un polo de referencia para el turismo, el deporte y la integración regional.
Marcelo Flores, Director de Los Galgos y organizador de la Maratón Internacional de Reyes 2026, le dio todas las precisiones a la prensa ayer en una reunión que tuvo lugar en el Gimnasio Municipal.
La Asociación Forestal Argentina (AFoA) Regional Entre Ríos llevó a cabo dos importantes acciones institucionales que refuerzan su compromiso con el desarrollo y la proyección del sector foresto-industrial en la provincia
Lo acusa —según la denuncia— de anular por la fuerza mecanismos de control constitucionales, con métodos propios de las prácticas autoritarias de los ’70
El presidente del Partido Justicialista de Entre Ríos se refirió a las elecciones del próximo domingo. Llamó a realizar “un voto útil y eficiente” y destacó la campaña del frente Fuerza Entre Ríos. “Hace unos meses parecía que se comían los chicos crudos”, dijo en referencia a la lista del oficialismo en la provincia.
