Ronda de Negocios de la Expo Concordia Produce: último día de inscripción

La Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC) renuevan la invitación a participar de la Ronda Multisectorial de Negocios de “Concordia Produce: la Primera Expo Productiva Multisectorial de Concordia y la Región” y recuerdan que las inscripciones se encuentran habilitadas hasta hoy lunes 6 de octubre inclusive.

Se tratará de un encuentro estratégico y una oportunidad única para visibilizar la oferta de productores, emprendedores, empresas comerciales, industriales y de servicios, generar nuevos contactos, tener un “mano a mano” con potenciales clientes y explorar nuevos negocios.

La instancia de intercambio, que facilitará reuniones cara a cara entre oferentes y demandantes de diferentes sectores, en encuentros previamente coordinados, se encuentra principalmente dirigida a empresas y emprendimientos productivos, comercios, establecimientos industriales, prestadores de servicios, proveedores de bienes, organizaciones sectoriales, instituciones, cámaras, cooperativas, distribuidores y profesionales, iniciará formalmente a las 09:30 hs (media hora después de las acreditaciones fijadas para las 09 hs) del día viernes 17 de octubre.

Desde la organización de la ronda indicaron que quienes deseen participar de esta formidable instancia de intercambio deberán inscribirse a través del formulario online disponible en la sección "Ronda de Negocios" del sitio oficial de la expo: www.concordia.gob.ar/concordia-produce

Por consultas e información adicional, los interesados pueden escribir a los correos electrónicos [email protected] o [email protected]; o bien tomar contacto con el 421 1551 o las líneas móviles 345 4133757 / 345 4746866.