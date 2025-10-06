Trump celebra 250° aniversario de la Marina en medio de cierre del gobierno

El portaaviones USS George H.W. Bush en el océano Atlántico frente a las costas de Norfolk, Virginia, el 4 de octubre del 2025. (AP foto/Alex Brandon, Pool)

Trump pronunció comentarios que, él mismo admitió que hicieron que el evento luciera como un acto de campaña, generando algunos aplausos entre la multitud antes de cerrar con una grabación de la canción "YMCA " de Village People .

"Seamos realistas, esto es un mitin", dijo Trump a los cerca de 10.000 marinos uniformados de blanco entre la multitud.

Aviones de la Marina sobrevolaron el lugar mientras el presidente comenzaba su discurso, energizando a la multitud.

El presidente habló desde un muelle entre dos imponentes buques de la Marina, un portaaviones y un buque de asalto anfibio. A bordo del portaaviones había una aeronave con la leyenda"Presidente Donald J. Trump '45-47'" impresa en el fuselaje, justo debajo de la ventana de la cabina.

El republicano criticó a sus oponentes políticos y atacó a los legisladores demócratas luego de cinco días de un cierre de gobierno que ha provocado que el personal militar trabaje sin goce de sueldo hasta la reapertura del gobierno.

"Quiero que sepan que a pesar del actual cierre por culpa de los demócratas, les conseguiremos a nuestros miembros de las fuerzas armadas hasta el último centavo. No se preocupen por eso", declaró Trump entre una ovación de la multitud.

El cierre del gobierno que comenzó el miércoles ha desatado un intercambio de acusaciones partidistas mientras varios miles de empleados federales permanecen suspendidos y se han pausado proyectos clave de infraestructura y energía en zonas bajo gobiernos demócratas, como Nueva York y Chicago.

Los demócratas del Senado rechazaron los esfuerzos para mantener al gobierno en operaciones al inicio del nuevo ejercicio fiscal. Mencionaron la interrupción en los subsidios que podría causar que los costos del seguro de salud aumenten rápidamente para las personas que obtienen cobertura a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010. Los demócratas también han buscado revertir los recortes a Medicaid que promulgó Trump .

Los demócratas se oponen a las gestiones de Trump para impedir que el gobierno gaste dinero que ya aprobado por el Congreso, diciendo que socava el proceso presupuestario, entre otras preocupaciones. Mientras tanto, Trump ha sopesado la posibilidad de despedir a empleados federales de lo que llama "agencias demócratas".

Entre los que se unieron a Trump para las festividades estaban la primera dama Melania Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de la Marina John Phelan, el secretario de Asuntos de Veteranos Doug Collins y el representante republicano por Texas Ronny Jackson, un ex contralmirante de la Marina que fue médico de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.

Después de llegar a Norfolk, Trump fue al USS George H.W. Bush y habló con los marinos.

Los Trump observaron una demostración militar mientras permanecieron de pie en la cubierta del portaaviones. Destructores de la Marina lanzaron misiles y dispararon proyectiles hacia el Océano Atlántico, Navy SEALs descendieron de helicópteros y aviones de combate despegaron.

El presidente ha buscado aprovechar cada vez más el apoyo dentro de las fuerzas armadas mientras incrementa su papel dentro de la sociedad estadounidense, pidiendo a los soldados que patrullen las calles de ciudades como Los Ángeles, Washington, Chicago, Memphis, Baltimore y Portland, Oregón.



El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que Trump busca enviar a la Guardia Nacional de su estado a Portland después de que los tribunales bloquearon los intentos previos de la Casa Blanca por desplegar a tropas de la Guardia Nacional de Oregón.

En su discurso de junio por el 250 aniversario del Ejército, Trump también se salió de las normas presidenciales al llamar "animales" y "un enemigo extranjero" a los manifestantes en Los Ángeles, afirmaciones que dejó incómodos a algunos miembros de la audiencia.

El domingo los marinos se mostraron mucho más comprometidos y receptivos a las bromas y comentarios políticos del presidente en comparación con los altos mandos militares durante una reunión el martes en una base en Quantico, Virginia, a la que fueron convocados abruptamente por Hegseth desde distintas partes del mundo.

En su discurso a los generales, Trump propuso usar a ciudades de Estados Unidos como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas y habló de la necesidad de usar el poder militar para combatir lo que llamó la "invasión desde dentro". Hegseth declaró el fin de la cultura "woke" y anunció nuevas directrices para las tropas que incluyen estándares "neutros en cuanto al género" o "nivel masculino" para la aptitud física.



El gobierno busca remodelar la cultura del Pentágono y usar recursos militares para las prioridades del presidente, incluyendo sofocar disturbios domésticos y el crimen violento.

Trump también ha involucrado a los militares en un conflicto armado con los carteles de la droga, lo que ha resultado en cuatro ataques a barcos en el Caribe que Washington asegura que estaban involucrados en el narcotráfico.