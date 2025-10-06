Las cuartas Jornadas de Ciencia y Tecnología 2025 (JorCyTec2025) se desarrollarán del 7 al 9 de octubre en el Aula Magna de la Facultad Regional Concordia de la Universidad Tecnológica Nacional, Salta 277.
Trump celebra 250° aniversario de la Marina en medio de cierre del gobierno
NORFOLK, Virginia, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump no permitió que el cierre del gobierno interfiriera el domingo con su visita a Norfolk, Virginia, para felicitar a la Marina mientras celebra su 250 aniversario, utilizando su discurso para elogiar tanto la labor de la Marina como la suya.Mundo06/10/2025 AP
El portaaviones USS George H.W. Bush en el océano Atlántico frente a las costas de Norfolk, Virginia, el 4 de octubre del 2025. (AP foto/Alex Brandon, Pool)
Trump pronunció comentarios que, él mismo admitió que hicieron que el evento luciera como un acto de campaña, generando algunos aplausos entre la multitud antes de cerrar con una grabación de la canción "YMCA " de Village People .
"Seamos realistas, esto es un mitin", dijo Trump a los cerca de 10.000 marinos uniformados de blanco entre la multitud.
Aviones de la Marina sobrevolaron el lugar mientras el presidente comenzaba su discurso, energizando a la multitud.
El presidente habló desde un muelle entre dos imponentes buques de la Marina, un portaaviones y un buque de asalto anfibio. A bordo del portaaviones había una aeronave con la leyenda"Presidente Donald J. Trump '45-47'" impresa en el fuselaje, justo debajo de la ventana de la cabina.
El republicano criticó a sus oponentes políticos y atacó a los legisladores demócratas luego de cinco días de un cierre de gobierno que ha provocado que el personal militar trabaje sin goce de sueldo hasta la reapertura del gobierno.
"Quiero que sepan que a pesar del actual cierre por culpa de los demócratas, les conseguiremos a nuestros miembros de las fuerzas armadas hasta el último centavo. No se preocupen por eso", declaró Trump entre una ovación de la multitud.
El cierre del gobierno que comenzó el miércoles ha desatado un intercambio de acusaciones partidistas mientras varios miles de empleados federales permanecen suspendidos y se han pausado proyectos clave de infraestructura y energía en zonas bajo gobiernos demócratas, como Nueva York y Chicago.
Los demócratas del Senado rechazaron los esfuerzos para mantener al gobierno en operaciones al inicio del nuevo ejercicio fiscal. Mencionaron la interrupción en los subsidios que podría causar que los costos del seguro de salud aumenten rápidamente para las personas que obtienen cobertura a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible de 2010. Los demócratas también han buscado revertir los recortes a Medicaid que promulgó Trump .
Los demócratas se oponen a las gestiones de Trump para impedir que el gobierno gaste dinero que ya aprobado por el Congreso, diciendo que socava el proceso presupuestario, entre otras preocupaciones. Mientras tanto, Trump ha sopesado la posibilidad de despedir a empleados federales de lo que llama "agencias demócratas".
Entre los que se unieron a Trump para las festividades estaban la primera dama Melania Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de la Marina John Phelan, el secretario de Asuntos de Veteranos Doug Collins y el representante republicano por Texas Ronny Jackson, un ex contralmirante de la Marina que fue médico de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump.
Después de llegar a Norfolk, Trump fue al USS George H.W. Bush y habló con los marinos.
Los Trump observaron una demostración militar mientras permanecieron de pie en la cubierta del portaaviones. Destructores de la Marina lanzaron misiles y dispararon proyectiles hacia el Océano Atlántico, Navy SEALs descendieron de helicópteros y aviones de combate despegaron.
El presidente ha buscado aprovechar cada vez más el apoyo dentro de las fuerzas armadas mientras incrementa su papel dentro de la sociedad estadounidense, pidiendo a los soldados que patrullen las calles de ciudades como Los Ángeles, Washington, Chicago, Memphis, Baltimore y Portland, Oregón.
El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que Trump busca enviar a la Guardia Nacional de su estado a Portland después de que los tribunales bloquearon los intentos previos de la Casa Blanca por desplegar a tropas de la Guardia Nacional de Oregón.
En su discurso de junio por el 250 aniversario del Ejército, Trump también se salió de las normas presidenciales al llamar "animales" y "un enemigo extranjero" a los manifestantes en Los Ángeles, afirmaciones que dejó incómodos a algunos miembros de la audiencia.
El domingo los marinos se mostraron mucho más comprometidos y receptivos a las bromas y comentarios políticos del presidente en comparación con los altos mandos militares durante una reunión el martes en una base en Quantico, Virginia, a la que fueron convocados abruptamente por Hegseth desde distintas partes del mundo.
En su discurso a los generales, Trump propuso usar a ciudades de Estados Unidos como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas y habló de la necesidad de usar el poder militar para combatir lo que llamó la "invasión desde dentro". Hegseth declaró el fin de la cultura "woke" y anunció nuevas directrices para las tropas que incluyen estándares "neutros en cuanto al género" o "nivel masculino" para la aptitud física.
El gobierno busca remodelar la cultura del Pentágono y usar recursos militares para las prioridades del presidente, incluyendo sofocar disturbios domésticos y el crimen violento.
Trump también ha involucrado a los militares en un conflicto armado con los carteles de la droga, lo que ha resultado en cuatro ataques a barcos en el Caribe que Washington asegura que estaban involucrados en el narcotráfico.
Sigue detenida en Israel la diputada electa Celeste Fierro, tras haber participado de la Flotilla Sumud con destino a Gaza
La diputada electa del Frente de Izquierda permanece detenida. El FIT y la Liga Internacional Socialista y diferentes organizaciones y personalidades exigen su liberación inmediata y denuncian la acción como una violación del derecho internacional.
Argentina exportó 40 millones de toneladas de soja y el mercado busca equilibrio entre precios y divisas
La combinación de la presión de cosecha en Estados Unidos, las tensiones comerciales con China y los recientes cambios en las retenciones locales generan un escenario complejo para el agro argentino.
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL VIERNES 10 DE OCTUBRE
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa a la comunidad que durante el feriado del próximo viernes 10 de octubre, correspondiente al domingo 12 de octubre,
El mundo se moviliza por Gaza mientras Israel acaba con el futuro de los palestinos
Cuando se cumplen dos años del genocidio de Israel en la Franja y con el nuevo plan del presidente de EEUU que ofrece poca esperanzas a los gazatíes, la sociedad civil se solidariza más que nunca con la causa palestina.
Trump anunció un alto de bombardeos israelíes en Gaza
NO HAY JUSTIFICATIVOS PARA MATAR INOCENTES, quien mata o manda a matar inosentes es un asesino
Alemania reafirmó ante la ONU su postura a favor de la solución de los dos Estados para la guerra en Gaza
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, brindó ante la ONU un discurso tajante, donde expresó su preocupación por la situación en Gaza, a la que calificó como “un infierno en la Tierra” y una “pesadilla humanitaria”.
En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.
Tras varios días de combates, el Ejército israelí intensificó la ofensiva y confirmó la entrada de tanques en Ciudad de Gaza
La toma de la Ciudad de Gaza, dentro de la llamada ‘Operación Carros de Gedeón II’, avanzó este domingo más profundamente en la capital palestina, intensificando los combates en varios sectores.
Miles de israelíes manifestaron contra Netanyahu: "Basta de guerra. Basta de muerte. Basta de víctimas"
Este sábado 20 de septiembre, miles de personas han salido a las calles de las ciudades más importantes de Israel para quejarse del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien acusan de no querer llegar a un pacto que permita liberar a los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, advirtiendo que esta podría convertirse en su “última noche” por la gran ofensiva militar que tiene como objetivo la ciudad de Gaza.
Venezuela denuncia que un destructor EE.UU. asaltó ilegalmente un barco pesquero
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela acaba de anunciar que un destructor de la flota de EE.UU. arremetió contra un navío donde viajaban trabajadores de la pesca, sin justificación alguna.
Sesión explosiva en Diputados: la oposición busca aprobar la Ley de DNU, sancionar a Espert e interpelar a Karina Milei
No faltó nada. La oposición puso toda la carne al asador en la “mega sesión” que intentará llevar adelante el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, a pocas semanas de las elecciones.
Chau “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”: Javier Milei eliminó el feriado que decretó Cristina Kirchner
El Gobierno revirtió el cambio de nombre del 12 de octubre. A pesar de la controversia, habrá un fin de semana largo, ya que se dispuso un feriado puente.
MotoGP: el campeón Marc Márquez sufrió una aparatosa caída en el GP de Indonesia
El español perdió el control tras un choque y tuvo un duro accidente que podría dejarlo con una fractura.
Fútbol local SANTA MARÍA DIO EL PASO AL FRENTE
Se acerca el final para el Torneo Clausura de Fútbol y a falta de dos fechas hay 8 equipos separados por sólo 3 puntos. Santa María fue el gran ganador de la fecha 9 porque con su triunfo ante Alberdi quedó sólo arriba en la tabla de posiciones con 16 puntos.
