El Ejército israelí intercepta otra flotilla de ayuda humanitaria de camino a Gaza

El Ejército israelí interceptó una nueva flotilla con destino a Gaza, pocos días después de la detención de activistas como Ada Colau y Greta Thunberg en otra embarcación, hecho que provocó protestas en Europa.

Mundo08/10/2025 Euronews
palestino
palestino

El Ejército israelí interceptó el miércoles una nueva flotilla que navegaba con destino a Gaza, días después de que la detención de cientos de activistas que viajaban en otra flotilla, algunos de ellos de alto nivel, desatara grandes protestas en Europa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí confirmó que al menos 145 activistas fueron llevados a tierra para ser procesados y se espera que sean deportados en breve. Entre ellos había médicos, políticos y tres legisladores turcos.niños palestinos

"Otro intento inútil de romper el bloqueo naval legal y entrar en una zona de combate terminó en nada", escribió el Ministerio de Exteriores en X. La Coalición de la Flotilla de la Libertad, formada por nueve barcos, dijo que "no supone ninguna amenaza" y que "el Ejército israelí no tiene jurisdicción legal sobre aguas internacionales".

"Tres barcos (Gaza Sunbirds, Alaa al Najjar y Anas al Sharif) han sido atacados e interceptados ilegalmente por el Ejército israelí" el miércoles por la mañana, a unos 220 km de la costa de Gaza, publicaron los organizadores en X.

 

Según el grupo, los barcos fueron interceptados a unas 120 millas náuticas de la costa de Gaza. En las imágenes de las interceptaciones, los barcos de la flotilla son abordados por naves rápidas y después por tropas israelíes. No hubo 
España, Italia y Portugal, descontentos por el trato que reciben los activistas de la Flotilla en Is
Greta Thunberg deportada de Israel tras unirse a flotilla de ayuda a Gaza
450 activistas fueron detenidos
La Coalición de la Flotilla de la Libertad es una red de grupos propalestinos cuyo objetivo es poner fin al bloqueo israelí de la ayuda a Gaza. La interceptación de esta flotilla se produce después de que Israel interceptara la Flotilla Global Sumud, lo que desencadenó protestas generalizadas en varios países europeos y una huelga general en Italia.

Al menos 450 activistas fueron detenidos, entre ellos la defensora del clima Greta Thunberg. Israel declaró que había ofrecido a todos los activistas la deportación voluntaria. Los que se nieguen se someterán a un proceso legal de deportación.

Varios activistas han denunciado haber sufrido malos tratos, una afirmación que Israel ha calificado de "mentira descarada".

Israel mantendrá retenida a Reyes Rigo, la última española de la Flotilla, hasta el día 10
El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado que Rigo seguirá por el momento en prisión y será sometida a juicio. Un tribunal israelí en la ciudad sureña de Beersheva extendió este miércoles el arresto de la activista, que está acusada de morder a una funcionaria de la prisión, hasta el próximo viernes.

El político socialista también ha asegurado que el cónsul de España en Tel Aviv ha podido estar en contacto con la detenida, y que se mantienen alerta ante la nueva flotilla interceptada esta madrugada, para repatriar a los españoles que se encuentren a bordo.

Seis integrantes de la anterior flotilla, la Global Sumud, continúan retenidos este martes en la prisión israelí de Ketziot, entre ellos Rigo. Es el centro de detención más grande de Israel en términos de superficie, ya que abarca 40 hectáreas, y se encuentra en pleno desierto de Néguev, junto a la frontera con el Sinaí egipcio.genocida

Últimos artículos
tinta verde

En este mes VUELVE “TINTA VERDE”

Edgardo Perafan
Curiosidades08/10/2025

En este mes de octubre vuelve a Concordia “Tinta Verde”, un espectáculo con lo mejor de la poesía y la música que casi podríamos decir que se ha transformado en un clásico. En este caso se van a presentar en Espacio Cultural Arandú, sito en La Rioja 468, el viernes 17 de octubre desde las 22 horas.

arandu

El Negro Andante trae la Fábrica de Jingles a Concordia

Juan Pablo Portugau
Curiosidades08/10/2025

El músico y artista “Negro Andante” llega a Concordia para ser parte de los festejos por los 12 años del Espacio Cultural Arandú. El “Secretario General de la Fábrica de Jingles” de Gelatina presentará su unipersonal musical de humor a base de jingles, el miércoles 15 de octubre.

convenio stj s luna

Violencia familiar y contra la mujer: El STJ firmó un convenio con Municipalidad de Sauce Luna

STJ
Policiales08/10/2025

Con el fin de desarrollar un trabajo conjunto para la intervención en situaciones de violencia familiar y contra la mujer, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) y la Municipalidad de Sauce de Luna firmaron  un convenio marco de cooperación para fortalecer la red local, asegurando el principio de inmediatez que ha de garantizarse a las personas en situación de violencia en el marco de la normativa internacional, que impone a los diversos poderes del Estado intervenir cada uno desde el rol que detenta.

peaje

“ENTRE RIOS ENTRE PEAJES”.

José Couceiro
Entre Rios08/10/2025

El acto de abrir los sobres, para concesionar 741 kilometros de rutas de la “Etapa 1”, de la Red Federal de Concesiones, integrada por el Tramo Oriental y el Tramo Conexión, se trata de un proceso que definirá los operadores privados, para hacerse cargo del mantenimiento y explotación, en un tramo importante de rutas nacionales.