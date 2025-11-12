Macron y Abás anuncian "un comité conjunto" para redactar la Constitución del Estado de Palestina

CAÍDOS EN UN POZO o tropezando las veredas, porque Concordia es Turismo Todo el Año
De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
Emmanuel Macron recibió el martes en París a Mahmud Abás. Según un comunicado del Palacio del Elíseo, la visita del presidente de la Autoridad Palestina "se inscribe en el marco del reconocimiento del Estado palestino".Mundo12/11/2025pregonando
"Juntos, nos preparamos para el día después, cuando dos Estados, Israel y Palestina, convivan en paz y seguridad", escribió el presidente de la República en X en su mensaje de bienvenida.
Las conversaciones entre ambos hombres se centraron en la "estabilización de Gaza" y la "consolidación del Estado de Palestina" con"reformas esenciales". En una declaración conjunta tras su reunión con Mahmud Abás, Emmanuel Macron pidió el "rápido regreso de la Autoridad Palestina" al enclave palestino devastado por la guerra.
Para el presidente francés, las reformas son"condiciones 'sine qua non' para la constitución de un Estado palestino viable, democrático y soberano junto a Israel". Refiriéndose a Cisjordania, Emmanuel Macron deploró "la violencia de los colonos y la aceleración de los proyectos de colonización".
Por su parte, Mahmud Abás reafirmó su"compromiso" de llevar a cabo reformas en el seno de la Autoridad Palestina, incluida la rápida celebración de elecciones. Los dos dirigentes anunciaron "un comité conjunto" para redactar la Constitución palestina."Abás manipula a Francia"
La invitación provocó la ira del Estado hebreo. En un comunicado publicado en X, la Embajada israelí en Francia afirma que Mahmud Abás "manipula a Francia" y califica al presidente de la Autoridad Palestina de "negacionista del Holocausto" cuyo índice de popularidad es "inferior al 15%" y que se aferra al poder "desde hace 20 años".
El comunicado de prensa también afirma que la Autoridad Palestina utiliza parte de los fondos asignados por Francia y otros países europeos para "financiar el fastuoso estilo de vida de Abás (...) y pagar a terroristas a base de "pagar por matar"".
Pagar por referirse al "Fondo de los Mártires", un mecanismo para ayudar a las familias de detenidos y/o palestinos muertos en actos de violencia contra israelíes, que la Autoridad Palestina suprimió oficialmente en febrero, pero que según Israel, sigue funcionando.
Visita a la Asamblea Nacional
Al día siguiente de su encuentro con Emmanuel Macron, Mahmud Abás será recibido en la Asamblea Nacional por el presidente Yaël Braun-Pivet. Este encuentro "será la ocasión de debatir sobre la situación en Oriente Próximo y, en particular, sobre la aplicación del plan de paz para Gaza adoptado en la cumbre de Sharm el-Sheikh", según un comunicado.
"También será la ocasión de debatir sobre la contribución y la ayuda de Francia en este esfuerzo por lograr una paz duradera basada en la solución de los dos Estados", añade el comunicado.
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, dijo que “si quieren discutir discutamos el reparto de ganancias”
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
Fue torturado, golpeado y sodomizado
El gobierno de Putin respondió de esa manera a un nuevo paquete de sanciones impuestas por el bloque.
Las FDI lanzaron el domingo múltiples ataques en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, tras recibir informes de escaramuzas armadas entre combatientes de Hamás y soldados israelíes.
Los negociadores de Israel y Hamas en El Cairo, Egipto, sólo alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump. Aún restan varios puntos conflictivos que demandarán un diálogo mucho más difícil.
El Ejército israelí interceptó una nueva flotilla con destino a Gaza, pocos días después de la detención de activistas como Ada Colau y Greta Thunberg en otra embarcación, hecho que provocó protestas en Europa.
Al parecer, Hamás ha pedido a Israel que libere a varios comandantes encarcelados mientras se desarrollan las negociaciones de paz en Egipto. ¿Quiénes son las personas de la lista y por qué para Israel se trata de "una línea roja que el equipo negociador no cruzará"?
La diputada electa del Frente de Izquierda permanece detenida. El FIT y la Liga Internacional Socialista y diferentes organizaciones y personalidades exigen su liberación inmediata y denuncian la acción como una violación del derecho internacional.
Por favor utilicen el carnet de socio, de la entidad, que sigue incorporando nuevos servicios, para los asociados con descuentos directos, a convenir según modalidad a utilizar en el momento del uso y el establecimiento adherido.
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
