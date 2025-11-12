Macron y Abás anuncian "un comité conjunto" para redactar la Constitución del Estado de Palestina

"Juntos, nos preparamos para el día después, cuando dos Estados, Israel y Palestina, convivan en paz y seguridad", escribió el presidente de la República en X en su mensaje de bienvenida.

Las conversaciones entre ambos hombres se centraron en la "estabilización de Gaza" y la "consolidación del Estado de Palestina" con"reformas esenciales". En una declaración conjunta tras su reunión con Mahmud Abás, Emmanuel Macron pidió el "rápido regreso de la Autoridad Palestina" al enclave palestino devastado por la guerra.

Para el presidente francés, las reformas son"condiciones 'sine qua non' para la constitución de un Estado palestino viable, democrático y soberano junto a Israel". Refiriéndose a Cisjordania, Emmanuel Macron deploró "la violencia de los colonos y la aceleración de los proyectos de colonización".

Por su parte, Mahmud Abás reafirmó su"compromiso" de llevar a cabo reformas en el seno de la Autoridad Palestina, incluida la rápida celebración de elecciones. Los dos dirigentes anunciaron "un comité conjunto" para redactar la Constitución palestina."Abás manipula a Francia"

La invitación provocó la ira del Estado hebreo. En un comunicado publicado en X, la Embajada israelí en Francia afirma que Mahmud Abás "manipula a Francia" y califica al presidente de la Autoridad Palestina de "negacionista del Holocausto" cuyo índice de popularidad es "inferior al 15%" y que se aferra al poder "desde hace 20 años".

El comunicado de prensa también afirma que la Autoridad Palestina utiliza parte de los fondos asignados por Francia y otros países europeos para "financiar el fastuoso estilo de vida de Abás (...) y pagar a terroristas a base de "pagar por matar"".

Pagar por referirse al "Fondo de los Mártires", un mecanismo para ayudar a las familias de detenidos y/o palestinos muertos en actos de violencia contra israelíes, que la Autoridad Palestina suprimió oficialmente en febrero, pero que según Israel, sigue funcionando.

Visita a la Asamblea Nacional

Al día siguiente de su encuentro con Emmanuel Macron, Mahmud Abás será recibido en la Asamblea Nacional por el presidente Yaël Braun-Pivet. Este encuentro "será la ocasión de debatir sobre la situación en Oriente Próximo y, en particular, sobre la aplicación del plan de paz para Gaza adoptado en la cumbre de Sharm el-Sheikh", según un comunicado.

"También será la ocasión de debatir sobre la contribución y la ayuda de Francia en este esfuerzo por lograr una paz duradera basada en la solución de los dos Estados", añade el comunicado.