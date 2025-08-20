Duatlon y 5K LA ACPC COPA EL AUTÓDROMO

En Corrientes ADRIANA ZABALA OBTUVO LA PIEZA MAYOR
La Barra Pesquera Dolce Vita de Corrientes obtuvo la Pieza Mayor y se consolida como referente femenino en la pesca deportiva sudamericana.
Para este sábado 23 de agosto la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas propone una gran fiesta deportiva en el Autódromo de Concordia. Por un lado se disputará la 5ª Fecha del Circuito de Duatlón y además se le agrega una competencia pedestre de 5 kilómetros, todo dentro del circuito de nuestra ciudad.deportes20/08/2025 Edgardo Perafan
La cita es desde las 15 horas de este sábado donde los que disputen el Duatlón harán 5 kilómetros de Pedestrismo, 20 de Ciclismo y cierran con otros 2,5 kilómetros de Pedestrismo para completar la prueba. Para el Ciclismo, obviamente, se utilizará el trazado del autódromo que está en excelentes condiciones. Además de que se corre seguro dentro de la pista, la gente puede apreciar la carrera en gran parte tal como ocurre generalmente en una competencia automovilística.
Además, la gente de la ACPC tendrá otro encuentro con los más chiquitos que volverán a estar presentes para recrearse haciendo deporte y serán agasajados como es costumbre.
Respecto a la carrera de 5 kilómetros, que es aparte del Duatlón, ya se anotaron varios referentes en la distancia que son oriundos de nuestra ciudad y que seguramente pelearán por la punta de la carrera. Es una competencia corta por lo que será rápida y el ganador rondará los 14 o 15 minutos para completar el recorrido. Será, claro, para Damas y Caballeros, por lo que la cantidad de inscriptos será importante también. A ello hay que agregarle que por ser un lugar tranquilo y donde todo se reduce a esos 4.300 metros que tiene el trazado, será mucha la gente que concurra a presenciar el espectáculo aprovechando la tarde, ya que el pronóstico indica buen clima para el sábado. En definitiva, la ACPC apuesta por una linda fiesta deportiva en el circuito de nuestra ciudad.
Organismos de derechos humanos y organizaciones de izquierda se movilizarán este jueves por la tarde a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para protestar por la presencia de José D’Angelo, excarapintada, que dice que los desaparecidos son un “mito” y que sus familiares montaron una estafa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este martes la movilización de cuatro millones de efectivos pertenecientes a la Milicia Nacional —el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana— en el territorio, además de la activación de “todos los mecanismos necesarios” para garantizar la soberanía del país.
Estudiantes y Ferrocarril son punteros e invictos en la Zona 3 de la Liga de Mayores de Básquetbol, tras disputarse el fin de semana la tercera fecha.
Del viernes 22 al domingo 24 de agosto se disputará en Concordia el Nacional de Handball Fase 1 para Cadetes, organizado por la Federación Entrerriana de este deporte. El mismo se jugará en Masculino y Femenino.
Este viernes el Gigante Verde del Club Estudiantes se viste con las mejores galas, con la vuelta del Boxeo Profesional a Concordia. Una velada que tendrá diferentes atractivos y boxeadores de los denominados “Taquilleros” para el deleite de los amantes de este deporte.
En medio de la crisis institucional, el Ciclón recibió un golpe letal por una deuda millonaria.
En la Primera División B, Torneo Ramón Isla, la Liga Concordiense de Fútbol decidió jugar sólo los partidos pendientes de la fecha 17 que no pudieron disputarse por el mal clima en su momento, habiéndose jugado sólo tres partidos de esa jornada.
San Lorenzo de Villa Adela se transformó en el único puntero del Torneo Clausura de la Liga Concordiense de Fútbol, al jugarse este fin de semana la cuarta fecha.
La Asociación Concordiense Amigos del MTB y su Comisión Directiva, informa a todos sus competidores que el domingo 24 de agosto, y tal como se lo viene anunciando desde hace varias semanas,
A diferencia de Chicho Serna, Cascini se fue de Boca sin pedir disculpas, sin autocrítica y amenazando al periodismo. Y mirá que, cuando estabas de este lado, eras picante...
En un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias está bajo la lupa, la comunidad de Concordia reconoce públicamente a la doctora María Florencia Prieto, infectóloga y ex subsecretaria de Salud municipal, por su trayectoria, compromiso y valentía en la defensa de la salud pública.
La conformación de las listas de candidatos para cualquier elección es tarea compleja y, a pesar de la amplitud (generosidad) que se pueda tener, siempre queda algún sector sin representación.
Imaginemos una historia distópica. En un departamento no demasiado sofisticado de la Ciudad, en un barrio de clase media venida a menos, un hombre roto enfrenta una profunda depresión. Tan hondo es el pozo de oscuridad en el que cayó que empieza a tener lo que algún especialista llamaría una alucinación: cree recibir visitas del mismísimo Dios, que le asegura que su “misión” es ser Presidente en tan sólo tres años.
“El sindicalismo tiene que asumir un rol más visible en la calle. La gente tiene razón cuando pide un sindicalismo más activo.