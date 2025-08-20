Duatlon y 5K LA ACPC COPA EL AUTÓDROMO

La cita es desde las 15 horas de este sábado donde los que disputen el Duatlón harán 5 kilómetros de Pedestrismo, 20 de Ciclismo y cierran con otros 2,5 kilómetros de Pedestrismo para completar la prueba. Para el Ciclismo, obviamente, se utilizará el trazado del autódromo que está en excelentes condiciones. Además de que se corre seguro dentro de la pista, la gente puede apreciar la carrera en gran parte tal como ocurre generalmente en una competencia automovilística.

Además, la gente de la ACPC tendrá otro encuentro con los más chiquitos que volverán a estar presentes para recrearse haciendo deporte y serán agasajados como es costumbre.

Respecto a la carrera de 5 kilómetros, que es aparte del Duatlón, ya se anotaron varios referentes en la distancia que son oriundos de nuestra ciudad y que seguramente pelearán por la punta de la carrera. Es una competencia corta por lo que será rápida y el ganador rondará los 14 o 15 minutos para completar el recorrido. Será, claro, para Damas y Caballeros, por lo que la cantidad de inscriptos será importante también. A ello hay que agregarle que por ser un lugar tranquilo y donde todo se reduce a esos 4.300 metros que tiene el trazado, será mucha la gente que concurra a presenciar el espectáculo aprovechando la tarde, ya que el pronóstico indica buen clima para el sábado. En definitiva, la ACPC apuesta por una linda fiesta deportiva en el circuito de nuestra ciudad.