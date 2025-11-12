Triatlón SOARES Y RIVERO GANADORES

CAÍDOS EN UN POZO o tropezando las veredas, porque Concordia es Turismo Todo el Año
De un tiempo a esta parte estamos caídos en un pozo. Literalmente.
Colón marcó el inicio con una masiva convocatoria para el “Circuto Binacional de Triatlón Jeep”, con 180 participantes que disfrutaron a pleno de un excelente inicio de temporada y con un clima ideal que hizo que todo sea una verdadera fiesta.deportes12/11/2025 Edgardo Perafan
El uruguayo de Tacuarembó Nahuel Soares de Lima y la victoriense María Victoria Rivero fueron los triunfadores de esta primera fecha, con una actuación soberbia de cada uno, sacando dos minutos de diferencia sobre sus escoltas.
Detrás de Soares en la clasificación general arribó el juvenil Joaquín Valverde, de Lomas de Zamora, y en tercero lugar, y en una gran carrera, y en tercer lugar, y en no menos gran carrera, llegó el concordiense Federico Alvarez, mientras que en
Damas fue segunda Emma Scliar, de Lomas de Zamora, y tercera Avril Pérez, de Buenos Aires.
Entre los juveniles triunfaron Joaquín Valverde y Emma Scliar, ambos de Lomas de Zamora, mientras que en Mountain Bike ganaron Javier Mingo, de La Paz, y Laura Benedetti, de Concepción del Uruguay.
En las Postas los más rápidos fueron José Carlos Loza, Luis Izaguirre y Leandro Farías, de Concepción del Uruguay.
Una organización impecable por parte del Municipio de Colón con el trabajo de todas sus áreas y la inmejorable puesta en escena de la ACPC, hicieron de este inicio el augurio de un gran campeonato que tendrá su continuidad el domingo 30 de noviembre en Concordia, con una distancia estándar y sprint, y cuyo escenario será el Lago de Salto Grande, restando por definir si el epicentro será Península Soler o Puerto Luis. Esto significará el retorno del Triatlón al Lago de Concordia, hecho que no sucede desde que se cortó la realización del Half en nuestra ciudad, mudándose a Santa Ana. ¿Será un anticipo del regreso de aquella gran competencia?.
La Asociación Concordiense de Ayuda al Diabético (ACAD) y el área de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias de la Alimentación a través de su programa UNER Saludable, invitan a la comunidad en general, a participar de la actividad presencial Conversatorio Sobre Diabetes.
Ordenó elevar indemnización a padres de niña con parálisis cerebral por mala praxis.
Cristian Jerónimo, uno de los tres secretarios generales de la central sindical, dijo que “si quieren discutir discutamos el reparto de ganancias”
En un Gigante Verde repleto, el Club Estudiantes Concordia derrotó 68 a 55 a Ferrocarril y se clasificó a los octavos de final de la Liga Provincial de básquet masculina cerrando la serie 2 a 1. Martín Fagalde con 19 puntos fue el goleador del encuentro.
El Millonario se marchó de La Bombonera con las manos vacías y su entrenador sorprendió con sus decisiones.
Desde hoy, 10, al 14 de noviembre la ciudad de San Carlos de Bariloche será sede del Torneo Nacional de Selecciones Menores organizado por la Confederación Argentina de Handball, donde nuevamente la delegación entrerriana dice presente en ambas ramas.
Libertad y el Depro, de Colón, igualaron cero a cero este sábado pasado en el marco de la tercera y última fecha de la primera rueda de la zona, en el Torneo Regional Federal Amateur.
El Club 9 de Julio de Colonia Ayuí consiguió el objetivo de quedarse en Primera División A, al batir en la Promoción el sábado a Ferrocarril por 1 a 0.
El entrenador seguirá al mando del primer equipo hasta diciembre de 2026.
El ISEEF, Instituto Superior Especialidades de la Educación Física organiza la Actualización Académica de Formación de Entrenadores de Fútbol Infantil y Juvenil. La misma abarca de noviembre a febrero con Resolución Ministerial N°2152/25.
Por favor utilicen el carnet de socio, de la entidad, que sigue incorporando nuevos servicios, para los asociados con descuentos directos, a convenir según modalidad a utilizar en el momento del uso y el establecimiento adherido.
España, Italia, Grecia y Chipre son considerados como países "bajo presión migratoria" por la Comisión Europea, lo que allana el camino a la reubicación de solicitantes de asilo en otros Estados miembros de la UE. Pero Polonia, Hungría y Eslovaquia se niegan a contribuir.
