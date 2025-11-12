Triatlón SOARES Y RIVERO GANADORES

El uruguayo de Tacuarembó Nahuel Soares de Lima y la victoriense María Victoria Rivero fueron los triunfadores de esta primera fecha, con una actuación soberbia de cada uno, sacando dos minutos de diferencia sobre sus escoltas.

Detrás de Soares en la clasificación general arribó el juvenil Joaquín Valverde, de Lomas de Zamora, y en tercero lugar, y en una gran carrera, y en tercer lugar, y en no menos gran carrera, llegó el concordiense Federico Alvarez, mientras que en

Damas fue segunda Emma Scliar, de Lomas de Zamora, y tercera Avril Pérez, de Buenos Aires.

Entre los juveniles triunfaron Joaquín Valverde y Emma Scliar, ambos de Lomas de Zamora, mientras que en Mountain Bike ganaron Javier Mingo, de La Paz, y Laura Benedetti, de Concepción del Uruguay.

En las Postas los más rápidos fueron José Carlos Loza, Luis Izaguirre y Leandro Farías, de Concepción del Uruguay.

Una organización impecable por parte del Municipio de Colón con el trabajo de todas sus áreas y la inmejorable puesta en escena de la ACPC, hicieron de este inicio el augurio de un gran campeonato que tendrá su continuidad el domingo 30 de noviembre en Concordia, con una distancia estándar y sprint, y cuyo escenario será el Lago de Salto Grande, restando por definir si el epicentro será Península Soler o Puerto Luis. Esto significará el retorno del Triatlón al Lago de Concordia, hecho que no sucede desde que se cortó la realización del Half en nuestra ciudad, mudándose a Santa Ana. ¿Será un anticipo del regreso de aquella gran competencia?.