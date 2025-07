Javier Milei se reunirá con la Mesa de Enlace tras la suba de las retenciones

La reunión, con agenda abierta, se realizará en un contexto marcado por la caída de los precios internacionales y la presión de las entidades rurales para que el Gobierno cumpla con sus promesas de campaña.

El encuentro fue confirmado por Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), quien adelantó que la conversación con el mandatario incluirá "todos los temas que preocupan al sector". El más urgente: la vigencia de los derechos de exportación, que el Gobierno mantuvo para los granos más importantes, a pesar de haber prorrogado la baja para trigo y cebada.

"Es todo un gesto que nos reciba", dijo Pino, reconocido por su cercanía con el oficialismo. No obstante, advirtió que el malestar es creciente entre los productores. Desde otras entidades del agro aseguran que el Ejecutivo no está cumpliendo lo prometido y que "el bolsillo del productor no aguanta más".

La ventana de reducción temporal de retenciones venció el pasado 30 de junio. Solo trigo y cebada conservaron una baja tributaria. La soja y el maíz, en cambio, continúan pagando el arancel pleno, una medida que, según el campo, dificulta la rentabilidad en un contexto de precios deprimidos y dólar atrasado.



Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), su presidente Ignacio Kovarsky lanzó duras críticas días atrás:

“Este Gobierno todavía no cumplió nada. Exportar es cada vez más difícil y las retenciones son un robo, con cualquier gobierno”.

Agenda abierta: INTA, sanidad y Ganadera de Palermo

Aunque no hay un temario cerrado, se espera que las entidades también planteen inquietudes sobre el futuro del INTA, los cambios proyectados en el sistema de barreras sanitarias en la Patagonia y la necesidad de reducir la presión fiscal sobre el agro.

La reunión presidencial se dará además en la antesala de la Exposición Rural de Palermo, que comenzará el jueves 17 de julio y se extenderá hasta el domingo 27. Ese día, se espera que Milei recorra la muestra ganadera, un clásico de la política argentina.

Según fuentes del sector, el Ejecutivo estaría evaluando asistir al acto central de la Rural para reforzar lazos con un electorado históricamente afín y visibilizar gestos de apoyo en medio de un frente económico y político desafiante.