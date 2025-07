dueño de la compañía. Todo ocurre en medio de una tensión cada vez más grande entre Nación y las provincias. A raíz de esto, los gobernadores impulsaron en el Senado dos proyectos de ley para aumentar los montos de los fondos que giran desde el Gobierno Nacional.

“Le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre, no habrá privilegios para la especulación”, fue una de las frases más duras que tuvo Pullaro en medio de la pelea con el presidente ejecutivo. Ocurrió luego de que la empresa indicara que para quienes operen en Córdoba, Santa Fe y Jujuy, donde el impuesto es más alto en comparación con el promedio del país, aumentaran los cargos.

El periodista Claudio Mardones aseveró que entre los gobernadores sospechan de las decisiones de Galperín y la cercanía que tiene con el presidente, Javier Milei. "Creen que utiliza Mercado Pago para favorecer a Milei en discusiones muy duras con los gobernadores", sostuvo este jueves en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

"Hay que viajar en el tiempo para pensar en los pactos fiscales que firmó por entonces Mauricio Macri donde el acuerdo con las provincias era que bajen los ingresos brutos, que es uno de los más importantes porque se trata de un impuesto provincial.Desde Macri a Milei han buscado convencer a las provincias de que bajen ese impuesto. Esa discusión quedó congelada y se da en el marco de una negociación muy tirante entre Nación y las provincias, en un momento donde los gobernadores, que se habían reunido en el Consejo Federal de Inversiones, habían acordado poner el gancho a dos proyectos que finalmente ingresaron por el Senado. Y tiene la firma de los 24 gobernadores provinciales", contextualizó.

La referencia es a los dos proyectos de ley que ingresaron esta semana por la Cámara alta. Uno de ellos propone suprimir diversos fideicomisos y fondos considerados de escasa transparencia, similares a los que ya fueron eliminados por el Gobierno. Estos mecanismos se nutren de los ingresos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La iniciativa plantea que dichos recursos sean redistribuidos entre las provincias, permitiéndoles afrontar competencias y obligaciones que han debido asumir recientemente, como consecuencia del proceso de ajuste impulsado por la actual gestión libertaria.

El segundo proyecto, de carácter complementario, busca modificar la Ley 11.672 (Complementaria Permanente de Presupuesto) mediante la incorporación de un nuevo artículo. La propuesta establece que los fondos del Tesoro Nacional destinados a las provincias se distribuyan conforme a los criterios fijados en los artículos 3°, 4° y 8° de la ley de coparticipación. Además, se subraya que dicha distribución se realizará de forma automática y diaria, siguiendo las mismas pautas previstas en esa normativa...

"Tiene la firma de macristas, peronistas, cristinistas, radicales, radicales con peluca y sin peluca. Todas las fuerzas políticas. En ese contexto, es que Mercado Libre sale a meterse con algo sensible, especialmente lo que tiene que ver con el cobro de ingresos brutos. Esto le cayó como una piedra a los distintos gobernadores", apuntó Mardones.

La discusión por la Seguridad y las críticas del gobierno de Santa Fe a Mercado Libre

Mardones describió otro frente de disputa entre la administración santafesina y MeLi: los points de Mercado Pago. Pablo Olivares, ministro de Economía provincial, había vinculado directamente a la empresa con el narcotráfico, calificando como “represalia” el comunicado de la empresa sobre el aumento del costo de operación en las provincias en las que tiene un mayor impacto el impuesto a los Ingresos Brutos.



Con la presencia de Milei, Mercado Libre anunció inversiones por US$ 75 millones

“Estamos ante una maniobra donde la empresa busca falsas excusas para hacer discriminación de precios a sus usuarios. Este comunicado parece una represalia, dado que en muchos sitios o búnkeres donde se comercializa droga se secuestran dispositivos Point (lectores de tarjeta y QR) de Mercado Pago”, indicó el funcionario. Olivares cuestionó la medida de la plataforma de comercio electrónico y la definió como “paradójica”, porque mientras “facilita indirectamente las transacciones de los narcos, el Estado de Santa Fe debe destinar recursos de Ingresos Brutos para financiar las políticas de seguridad y el accionar policial para combatir estas mismas actividades ilícitas”.

“Las declaraciones del ministro de Economía de Santa Fe buscan desviar la discusión con acusaciones infundadas y no resuelven el problema de fondo: la suba de Ingresos Brutos de la Ley Fiscal 2025 de su provincia”, fue la respuesta de la empresa.



Al respecto, Mardones detalló: "Pullaro siguió de cerca este tema porque hay negociaciones desde hace un tiempo entre el Ministerio de Economía de Santa Fe y Mercado Pago en donde la discusión pasa por lograr que la empresa de Galperin ayude a la provincia a reducir la presencia de los points, de los aparatos que permiten a través de un QR pagar operaciones. Estos points proliferan mucho en las cárceles santafesinas".

El comunicado de Mercado Libre

El impuesto a los Ingresos Brutos sube el costo de las soluciones que ofrecen las plataformas digitales y esto afecta a millones de consumidores y comercios que compran, venden y cobran con estas herramientas”, había expresado Mercado Libre sobre la decisión que fue cuestionada por Pullaro.

También explicó que “hasta ahora, los cargos por vender en Mercado Libre y Mercado Pago eran iguales en todo el país, pero las diferencias cada vez mayores en las alícuotas de Ingresos Brutos entre provincias terminan perjudicando a quienes trabajan y compran en aquellas con menor carga impositiva”.



“Para transparentar el impacto de los impuestos locales, por primera vez Mercado Libre y Mercado Pago diferenciarán los cargos por vender en cada provincia”, afirmó la empresa.

La compañía enfatizó que “Ingresos Brutos es un impuesto distorsivo que afecta a vendedores y consumidores, encarece los productos y servicios, va en contra de la formalización, reduce la competitividad y genera mayores costos”. La notificación cerró con el hashtag #BastadeIngresosBrutos.

.