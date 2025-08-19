Este domingo UN CLÁSICO POR LA PUNTA

Sergio Palazzo arremetió contra la CGT: "Cuando la gente habla mal de ellos, tienen razón"
“El sindicalismo tiene que asumir un rol más visible en la calle. La gente tiene razón cuando pide un sindicalismo más activo.
Estudiantes y Ferrocarril son punteros e invictos en la Zona 3 de la Liga de Mayores de Básquetbol, tras disputarse el fin de semana la tercera fecha.deportes19/08/2025 Edgardo Perafan
Estudiantes venció en el Gigante Verde a Santa Rosa de Chajarí por 82 a 71, mientras que los del riel ganaron de visitante ante Vélez de Chajarí por 87 a 71. De esta forma reúnen seis puntos, producto de haber ganado los tres partidos hasta aquí.
En la cuarta fecha ambos equipos de Concordia van a enfrentarse, constituyendo ello el gran clásico del básquetbol local. El partido se jugará este domingo a las 20 horas en el gimnasio “Juan de Dios Obregón” de Ferrocarril y seguramente ante una muy buena cantidad de público, dado que es un clásico y nada más y nada menos que por la punta, ya que el ganador quedará liderando en soledad la Zona 3 de la Liga. Ambos equipos están mostrando ser competitivos, a pesar de que sus planteles están en pleno desarrollo y seguramente cada entrenador podrá sacar algo más de sus jugadores a medida que pasen las fechas de la Liga. Por lo expuesto, el partido aparece como incierto en cuanto al resultado al ser, a priori, dos equipos muy parejos pero está claro que por ello todos esperan un gran espectáculo este domingo.
El que no levanta cabeza todavía es Capuchinos, que lleva tres jugados y tres perdidos en la Liga. Este fin de semana pasado, su vencedor fue Social y Deportivo San José que le ganó por un doble nada más, 90 a 88 en un partido que bien pudo ser para los concordienses. Ahora, este domingo, “Capu” deberá viajar a Chajarí para jugar con Santa Rosa, equipo que ha ganado uno de los tres jugados hasta aquí y reúne 4 unidades.
RESULTADOS FECHA 3
San José 90 – Capuchinos 88.
Estudiantes 82 – Santa Rosa 71.
Vélez 71 – Ferrocarril 87.
La Armonía 79 – Social Federación 72.
Posiciones: Estudiantes y Ferrocarril 6 puntos, Vélez de Chajarí 5, Santa Rosa, Social Federación, San José y La Armonía de Colón 4, Capuchinos 3.
FECHA 4
Domingo 24 de agosto
La Armonía vs. San José.
Social Federación vs. Vélez.
Ferrocarril vs. Estudiantes.
Santa Rosa vs. Capuchinos.
Todos los partidos están programados para las 20 horas.
Foto ilustrativa de la Federación de Básquet de Entre Ríos.
Imaginemos una historia distópica. En un departamento no demasiado sofisticado de la Ciudad, en un barrio de clase media venida a menos, un hombre roto enfrenta una profunda depresión. Tan hondo es el pozo de oscuridad en el que cayó que empieza a tener lo que algún especialista llamaría una alucinación: cree recibir visitas del mismísimo Dios, que le asegura que su “misión” es ser Presidente en tan sólo tres años.
Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, una vez más, como hace 30 años, honrando aquel No A La Privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato a Senador Joaquín Benegas Lynch.
Del viernes 22 al domingo 24 de agosto se disputará en Concordia el Nacional de Handball Fase 1 para Cadetes, organizado por la Federación Entrerriana de este deporte. El mismo se jugará en Masculino y Femenino.
Este viernes el Gigante Verde del Club Estudiantes se viste con las mejores galas, con la vuelta del Boxeo Profesional a Concordia. Una velada que tendrá diferentes atractivos y boxeadores de los denominados “Taquilleros” para el deleite de los amantes de este deporte.
En medio de la crisis institucional, el Ciclón recibió un golpe letal por una deuda millonaria.
En la Primera División B, Torneo Ramón Isla, la Liga Concordiense de Fútbol decidió jugar sólo los partidos pendientes de la fecha 17 que no pudieron disputarse por el mal clima en su momento, habiéndose jugado sólo tres partidos de esa jornada.
San Lorenzo de Villa Adela se transformó en el único puntero del Torneo Clausura de la Liga Concordiense de Fútbol, al jugarse este fin de semana la cuarta fecha.
La Asociación Concordiense Amigos del MTB y su Comisión Directiva, informa a todos sus competidores que el domingo 24 de agosto, y tal como se lo viene anunciando desde hace varias semanas,
A diferencia de Chicho Serna, Cascini se fue de Boca sin pedir disculpas, sin autocrítica y amenazando al periodismo. Y mirá que, cuando estabas de este lado, eras picante...
En la noche del pasado jueves, River igualó 0-0 ante Libertad de Paraguay y dejó pasar la oportunidad de irse con ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
En un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias está bajo la lupa, la comunidad de Concordia reconoce públicamente a la doctora María Florencia Prieto, infectóloga y ex subsecretaria de Salud municipal, por su trayectoria, compromiso y valentía en la defensa de la salud pública.
El Partido Justicialista de la ciudad de Federación, este fin de semana, celebró el Día de la Niñez en su sede, compartiendo una hermosa jornada con los más pequeños. Hubo inflables, juegos, música, merienda y regalitos para que cada niño y niña disfrute de su día con alegría.
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la 81° Exposición Rural de Federal, organizada por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), donde reafirmó el rol clave del sector productivo.
Las Defensorías del Pueblo de Córdoba, Santa Fe y Paraná, en representación de Entre Ríos, conformaron la mesa de trabajo de Defensorías del Pueblo de la Región Centro, un espacio destinado a fortalecer la cooperación institucional y la defensa de los derechos humanos.