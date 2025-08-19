Este domingo UN CLÁSICO POR LA PUNTA

Estudiantes venció en el Gigante Verde a Santa Rosa de Chajarí por 82 a 71, mientras que los del riel ganaron de visitante ante Vélez de Chajarí por 87 a 71. De esta forma reúnen seis puntos, producto de haber ganado los tres partidos hasta aquí.

En la cuarta fecha ambos equipos de Concordia van a enfrentarse, constituyendo ello el gran clásico del básquetbol local. El partido se jugará este domingo a las 20 horas en el gimnasio “Juan de Dios Obregón” de Ferrocarril y seguramente ante una muy buena cantidad de público, dado que es un clásico y nada más y nada menos que por la punta, ya que el ganador quedará liderando en soledad la Zona 3 de la Liga. Ambos equipos están mostrando ser competitivos, a pesar de que sus planteles están en pleno desarrollo y seguramente cada entrenador podrá sacar algo más de sus jugadores a medida que pasen las fechas de la Liga. Por lo expuesto, el partido aparece como incierto en cuanto al resultado al ser, a priori, dos equipos muy parejos pero está claro que por ello todos esperan un gran espectáculo este domingo.

El que no levanta cabeza todavía es Capuchinos, que lleva tres jugados y tres perdidos en la Liga. Este fin de semana pasado, su vencedor fue Social y Deportivo San José que le ganó por un doble nada más, 90 a 88 en un partido que bien pudo ser para los concordienses. Ahora, este domingo, “Capu” deberá viajar a Chajarí para jugar con Santa Rosa, equipo que ha ganado uno de los tres jugados hasta aquí y reúne 4 unidades.

RESULTADOS FECHA 3

San José 90 – Capuchinos 88.

Estudiantes 82 – Santa Rosa 71.

Vélez 71 – Ferrocarril 87.

La Armonía 79 – Social Federación 72.

Posiciones: Estudiantes y Ferrocarril 6 puntos, Vélez de Chajarí 5, Santa Rosa, Social Federación, San José y La Armonía de Colón 4, Capuchinos 3.

FECHA 4

Domingo 24 de agosto

La Armonía vs. San José.

Social Federación vs. Vélez.

Ferrocarril vs. Estudiantes.

Santa Rosa vs. Capuchinos.

Todos los partidos están programados para las 20 horas.

Foto ilustrativa de la Federación de Básquet de Entre Ríos.