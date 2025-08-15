PREGONANDO PREGONANDO

ANSES septiembre 2025: cuánto aumentan jubilados, AUH y SUAF

En septiembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,9% en jubilaciones y asignaciones, calculado en base a la inflación de julio publicada por el INDEC. Este ajuste mensual, establecido por el Decreto 274/2024, alcanzará a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y a quienes perciben asignaciones familiares bajo el sistema SUAF.

El haber mínimo pasará de $314.243 a $320.213, y con el bono de $70.000 que seguirá vigente, el monto total para quienes lo reciban será de $390.213. En tanto, el haber máximo ascenderá a $2.154.737.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025

 
Con el incremento del 1,9%, el haber mínimo jubilatorio pasa de $314.243 a $320.213. Si se mantiene el bono de $70.000 —algo que todavía no está oficialmente confirmado para septiembre— el ingreso total sería de $390.213 para quienes cobran la mínima.

En el caso del haber máximo, el monto pasará de $2.114.561 a $2.154.737, sin bonos adicionales.

 
Esta suba, aunque menor en términos porcentuales, tiene un impacto significativo en millones de beneficiarios, ya que el haber mínimo es la referencia para otras prestaciones y asignaciones sociales.

¿Cuánto cobrarán la AUH y la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

En septiembre, la AUH quedará en $92.051,78 netos por hijo, mientras que la AUH por discapacidad alcanzará los $395.320,03 brutos. A esto se suma la Tarjeta Alimentar, que mantiene los valores de agosto:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Al combinar ambos beneficios, una familia con un hijo percibirá $144.301,78 mensuales, mientras que con tres hijos o más superará los $380.000.

Fechas de cobro confirmadas por ANSES para septiembre 2025

calendario

El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario. Las fechas para jubilaciones, AUH, AUE y Tarjeta Alimentar comienzan el 2 de septiembre y se extienden hasta el 23 de septiembre. El detalle completo se publica en la web oficial del organismo y en sus redes sociales.

 
Cómo verificar online los montos a cobrar en septiembre

Los beneficiarios pueden consultar el monto exacto que recibirán en septiembre ingresando con Clave de la Seguridad Social a Mi ANSES desde la web oficial o la app móvil. En la sección "Mis Asignaciones" o "Jubilaciones y Pensiones", según el caso, se muestra el detalle de cada prestación, los descuentos aplicados y las fechas de cobro.

Impacto del aumento en AUH y otras asignaciones

Además de jubilados y pensionados, el incremento del 1,9% se aplicará de forma automática a la AUH, AUE y SUAF. Los montos se verán reflejados en la liquidación de septiembre sin necesidad de trámite adicional.

