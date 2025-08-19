Axel Kicillof anunció un proyecto de ley para declarar la emergencia en la obra pública: "Lo de Milei es una salvajada"

El anuncio lo realizó en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y su ministro de Economía, Pablo López.



El mandatario provincial apuntó directamente a la gestión del presidente Javier Milei, a quien responsabilizó por “la apropiación de recursos que son de asignación específica”, y reclamó respuestas inmediatas.

Obra pública, infraestructura vial y productividad nacional

Kicillof advirtió que la paralización de las obras impacta en la seguridad de las rutas, provoca accidentes viales, genera pérdidas de fondos estatales y afecta la calidad de vida en la provincia. “Lo de Milei no es eficiencia económica, es una salvajada”, expresó.

El proyecto de ley contempla otorgar facultades excepcionales al Poder Ejecutivo provincial para intervenir en obras detenidas, rescindir contratos, retomar proyectos en riesgo y reforzar los reclamos judiciales por los perjuicios y los fondos que, según la Provincia, retiene el Estado nacional.



Axel Kicillof pidió declarar la emergencia de la obra pública nacional

Kicillof y la paralización de la obra pública en provincia de Buenos Aires

“Se va a solicitar a la Legislatura poder garantizar la seguridad en los casos en los que haya riesgos para la vida de las personas: vamos a pedir herramientas para continuar las obras, rescindirlas o recuperarlas desde la provincia”, explicó Kicillof. En paralelo, pidió autorización legislativa para profundizar las acciones judiciales vinculadas a deudas del Ejecutivo nacional.

Kicillof subrayó que el reclamo por la detención de la obra pública atraviesa distintos sectores y que las demandas se multiplican desde diferentes ámbitos. “Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei hemos recibido los reclamos de todos los sectores damnificados: el estado actual de la obra pública detenida es crítico”, indicó.

El gobernador también describió situaciones relevadas en distintos municipios, donde aseguró que vecinos y organizaciones locales reclaman por la falta de mantenimiento, especialmente en rutas nacionales.

"El privado no puede cubrir todo": críticas veladas de empresarios y sindicalistas ante la falta de obra pública

Agregó además que la provincia presentó cinco reclamos formales ante la Corte Suprema de Justicia por los fondos que considera adeudados por la Nación. “Ya hemos hecho cinco reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para la devolución de las deudas que el Gobierno de Milei tiene con la Provincia: ascienden a más de $12 billones, lo que representa casi 10 meses de recaudación”, enfatizó.



Por su parte, el ministro Gabriel Katopodis calificó la situación como inédita en el país. “Estamos frente al primer Gobierno de la historia del país que decidió frenar absolutamente toda la obra pública, con las consecuencias sociales y humanas que eso implica: llevamos más de 600 días y Javier Milei no hizo un sólo kilómetro de ruta”, sostuvo.



Gabriel Katopodis aseguró que en 600 días "Javier Milei no hizo un sólo kilómetro de ruta"

El titular de Infraestructura señaló que la Nación tampoco transfirió la jurisdicción de los proyectos para que la provincia pudiera continuar las obras por su cuenta.

En plena confrontación, la UIA le planteará a Javier Milei un decálogo de reclamos para frenar la crisis industrial



Axel Kicillof pidió una audiencia con Javier Milei

Entre los proyectos paralizados mencionados figuran la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado y trabajos de mejora en la infraestructura de la ciudad de Bahía Blanca.

En el cierre de la conferencia, Kicillof reiteró el pedido de una audiencia con el presidente Milei, con el propósito de tratar el estado de las obras y los inconvenientes que la falta de avance ocasiona a los habitantes de la provincia.

Milei suspendió el acto en Junín por el mal clima y reprogramará la presentación de candidatos en Provincia de Buenos Aires

“Vuelvo a reclamar formalmente una reunión con el presidente Javier Milei para hablar del estado en el que están las obras en la provincia y los percances que esta situación les está generando a los bonaerenses”, expresó.

“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires va a hacer todos los esfuerzos para que Milei cumpla con sus obligaciones y, en caso de que insista en no hacerlo, no impida que nosotros podamos hacernos cargo de las obras”, concluyó Kicillof.

LT