Desde que asumió Javier Milei cerraron más de 15 mil empresas

Desde que asumió Javier Milei cerraron más de 15 mil empresasArgentina15/08/2025 BR / FPT
Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 bajaron la persiana 15.564 empresas en la Argentina. El 99,7% son PyMEs de menos de 50 trabajadores. En el estudio de "QR!", el periodista económico Guido Bambini analizó el dato —publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo— en un contexto económico caracterizado por el encarecimiento del crédito y la caída del consumo, factores que dificultan proyectar una recuperación de la actividad.
Bambini se explayó sobre las razones detrás de la suba de las tasas de interés nominales anuales, que ya superan el 60%. Su correlato en términos de fondeo para pequeñas empresas representa un motor de la economía que no solo se apagó sino que comenzó a enfriarse. En la misma línea, Bambini mencionó que existe malestar en el sector bancario debido a una nueva normativa sobre encajes, comúnmente conocido como efectivo mínimo.
Bambini explicó las relaciones que existen entre mayores encajes bancarios y la política monetaria contractiva que aplica el Gobierno con el fin de secar la plaza de pesos para que no recalienten la inflación ni se vayan al dólar. "Al existir tan pocos pesos y no haber bancos que puedan prestar, todos piden dinero y las tasas suben”, resumió el periodista del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22. Luego completó diciendo que las altas tasas impactan directamente en adelantos de cuentas corrientes y financiamiento a corto plazo, recursos importantes para las pequeñas y medianas empresas que necesitan liquidez inmediata.
La crisis de las pymes ya golpea a las grandes empresas, que ven en el enfriamiento de la economía un “efecto buscado”
“Con estas condiciones se rompen cadenas de pago”, señaló Bambini, quien alertó que los préstamos ya cayeron un 4% en términos reales, y que todo indica que en agosto se repetirá la tendencia. “¿Cómo hacer para recuperar las empresas que han cerrado?”, fue el interrogante que quedó flotando en el aire, dejando abierta una incógnita de peso para el futuro de la economía argentina, donde las PyMEs constituyen la principal fuente de empleo privado.
ANSES septiembre 2025: cuánto aumentan jubilados, AUH y SUAF
Vialidad: rechazan nulidades y conceden recurso de Casación por decomiso millonario a Cristina Fernández de Kirchner
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 rechazó este jueves las nulidades solicitadas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y concedió un recurso de Casación para impugnar la resolución que actualizó el monto del decomiso impuesto en la condena por la causa “Vialidad”
Imputaron a Javier Milei, Lilia Lemoine, el Gordo Dan y otros referentes libertarios por amenazas de muerte contra Julia Mengolini
Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, imputó al presidente Javier Milei y a un conjunto de funcionarios libertarios este jueves 14 de agosto por amenazar a la conductora y periodista Julia Mengolini, en la causa que la expanelista de C5N le inició al Presidente por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.
ANSES septiembre 2025: cuánto aumentan jubilados, AUH y SUAF
Imputaron a Javier Milei, Lilia Lemoine, el Gordo Dan y otros referentes libertarios por amenazas de muerte contra Julia Mengolini
Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, imputó al presidente Javier Milei y a un conjunto de funcionarios libertarios este jueves 14 de agosto por amenazar a la conductora y periodista Julia Mengolini, en la causa que la expanelista de C5N le inició al Presidente por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.
Las grandes empresas siguen remarcando precios.
Las grandes empresas de alimentos están entregando listas con subas de precios, por los aumentos del dólar, las tarifas y los combustibles; lo que llevaría -a partir de agosto- que el piso de la inflación sea del 2%.
Tensión en la alianza LLA-PRO: Karina Milei veta a una candidata de Mauricio Macri en CABA
Cuando todo parecía haber llegado a una relativa paz entre el PRO y La Liberta Avanza (LLA) de cara a las elecciones en CABA, sale a la luz una nueva polémica: Karina Milei vetó a una candidata de Mauricio Macri.
Roberto Rojas: “Si el gobierno pierde en septiembre, habrá una convalidación de que la gente no cree en su modelo”
La presión cambiaria no cede “Lamentablemente las expectativas son delicadas”, comenzó Rojas, al ser consultado sobre el vencimiento de $15 billones en letras del Tesoro.
"No conoce la Constitución": un diputado le respondió a Milei y lo mandó a estudiar
El diputado nacional de Unión por la Patria, Carlos Castagnetto, cuestionó el proyecto de Javier Milei para sancionar a los legisladores que aprueben leyes que impliquen un crecimiento del déficit fiscal y aseguró que el Presidente desconoce cómo funciona la Constitución Nacional.
La Justicia Federal frenó el cierre del INTI.
En una sentencia judicial, que tuvo repercusión en distintos Medios de Prensa, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2, de San Martín, hizo lugar ésta semana a una medida cautelar, presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y frenó el cierre del INTI.
Nuevos en la ganadería, crecen exportando
Proyectaron de cero la actividad para aprovechar los bajos del campo agrícola y se enfocaron en cortes de calidad con alto nivel de marmoleo, mediante acuerdos con productores de terneros. “Aprendimos a exportar hace tres años y hoy no damos abasto con los pedidos”, afirman desde Barlovento.
EL CHAMAMÉ SIN LETRA...
Una cosa que me llamaba la atención desde muy niño, eran los títulos de aquellas obras musicales; folclóricas en su mayoría, sobre todo del chamamé en sus distintos estilos.
CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Martínez Ballesteros Jorge Ignacio, propietario del inmueble ubicado en calle Pública sin N°, Cuenta Municipal N°3786/9 y/o responsable, por trámites de su interés.
El Concejo Deliberante aprueba el nuevo EMCONTUR y una intensa agenda de interés cultural y educativo
En la 19ª Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de Concordia, presidido por la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza y la presencia de los trece concejales, aprobó una serie de proyectos.
CODESAL y San Salvador afianzan lazos a través de la firma de un convenio
La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y la Municipalidad de San Salvador rubricaron un convenio de colaboración mutua que tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas para promover el turismo, la recreación, el esparcimiento y la cultura.