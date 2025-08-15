PREGONANDO PREGONANDO

Desde que asumió Javier Milei cerraron más de 15 mil empresas

Argentina15/08/2025  BR / FPT
cierre de empresas
cierre de empresas

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 bajaron la persiana 15.564 empresas en la Argentina. El 99,7% son PyMEs de menos de 50 trabajadores. En el estudio de "QR!", el periodista económico Guido Bambini analizó el dato —publicado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo— en un contexto económico caracterizado por el encarecimiento del crédito y la caída del consumo, factores que dificultan proyectar una recuperación de la actividad.

 
Bambini se explayó sobre las razones detrás de la suba de las tasas de interés nominales anuales, que ya superan el 60%. Su correlato en términos de fondeo para pequeñas empresas representa un motor de la economía que no solo se apagó sino que comenzó a enfriarse. En la misma línea, Bambini mencionó que existe malestar en el sector bancario debido a una nueva normativa sobre encajes, comúnmente conocido como efectivo mínimo.

Bambini explicó las relaciones que existen entre mayores encajes bancarios y la política monetaria contractiva que aplica el Gobierno con el fin de secar la plaza de pesos para que no recalienten la inflación ni se vayan al dólar. "Al existir tan pocos pesos y no haber bancos que puedan prestar, todos piden dinero y las tasas suben”, resumió el periodista del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22. Luego completó diciendo que las altas tasas impactan directamente en adelantos de cuentas corrientes y financiamiento a corto plazo, recursos importantes para las pequeñas y medianas empresas que necesitan liquidez inmediata.

 
La crisis de las pymes ya golpea a las grandes empresas, que ven en el enfriamiento de la economía un “efecto buscado”

“Con estas condiciones se rompen cadenas de pago”, señaló Bambini, quien alertó que los préstamos ya cayeron un 4% en términos reales, y que todo indica que en agosto se repetirá la tendencia. “¿Cómo hacer para recuperar las empresas que han cerrado?”, fue el interrogante que quedó flotando en el aire, dejando abierta una incógnita de peso para el futuro de la economía argentina, donde las PyMEs constituyen la principal fuente de empleo privado.

Últimos artículos
milei lemoine

Imputaron a Javier Milei, Lilia Lemoine, el Gordo Dan y otros referentes libertarios por amenazas de muerte contra Julia Mengolini

 HM/DCQ
Argentina15/08/2025

Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, imputó al presidente Javier Milei y a un conjunto de funcionarios libertarios este jueves 14 de agosto por amenazar a la conductora y periodista Julia Mengolini, en la causa que la expanelista de C5N le inició al Presidente por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.

Te puede interesar
milei lemoine

Imputaron a Javier Milei, Lilia Lemoine, el Gordo Dan y otros referentes libertarios por amenazas de muerte contra Julia Mengolini

 HM/DCQ
Argentina15/08/2025

Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, imputó al presidente Javier Milei y a un conjunto de funcionarios libertarios este jueves 14 de agosto por amenazar a la conductora y periodista Julia Mengolini, en la causa que la expanelista de C5N le inició al Presidente por “amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”.

gondolas super

Las grandes empresas siguen remarcando precios.

pregonando
Argentina13/08/2025

Las grandes empresas de alimentos están entregando listas con subas de precios, por los aumentos del dólar, las tarifas y los combustibles; lo que llevaría -a partir de agosto- que el piso de la inflación sea del 2%.

inti

La Justicia Federal frenó el cierre del INTI.

José Couceiro,
Argentina04/08/2025

En una sentencia judicial, que tuvo repercusión en distintos Medios de Prensa, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2, de San Martín, hizo lugar ésta semana a una medida cautelar, presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y frenó el cierre del INTI.

Lo más visto
ganaderaia valor

Nuevos en la ganadería, crecen exportando

Ing. Arg. Liliana Rosenstein, Edit de Valor Carne
campo14/08/2025

Proyectaron de cero la actividad para aprovechar los bajos del campo agrícola y se enfocaron en cortes de calidad con alto nivel de marmoleo, mediante acuerdos con productores de terneros. “Aprendimos a exportar hace tres años y hoy no damos abasto con los pedidos”, afirman desde Barlovento.

chamame sin letra

EL CHAMAMÉ SIN LETRA...

Yamil Sebastián Canelo
Curiosidades14/08/2025

Una cosa que me llamaba la atención desde muy niño, eran los títulos de aquellas obras musicales; folclóricas en su mayoría, sobre todo del chamamé en sus distintos estilos.

terminal omnibus cdia

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

pregonando
Concordia14/08/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Martínez Ballesteros Jorge Ignacio, propietario del inmueble ubicado en calle Pública sin N°, Cuenta Municipal N°3786/9 y/o responsable, por trámites de su interés.

codesal s salvador convenio

CODESAL y San Salvador afianzan lazos a través de la firma de un convenio

pregonando
Entre Rios14/08/2025

La Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y la Municipalidad de San Salvador rubricaron un convenio de colaboración mutua que tiene como objetivo desarrollar acciones conjuntas para promover el turismo, la recreación, el esparcimiento y la cultura.