Las grandes empresas siguen remarcando precios.

Los datos que aporta Patricio Ballesteros Ledesma, publicados por Tiempo Argentino, señalan que quienes tienen ingresos medios, y pagan alimentos, artículos de higiene, impuestos, transporte y cuotas varias, difícilmente coincidan con los números del INDEC.

Peor si son jubilados o pensionados y pagan alquiler, un costo que no está incluido en el relevamiento; no es que el INDEC mienta, es que presenta los datos como lo hacía para la economía de 2004.

El Gobierno insiste con la inflación domada, mientras tanto, los consumidores si pueden pagan los nuevos precios, o se ajustan, o compran menos y se alimentan como pueden.

En el último reporte sobre Argentina, el FMI expresó que “…se debe publicar un IPC actualizado lo antes posible, para reflejar con mayor precisión los cambios estructurales en los patrones de costos y mejorar la calidad de los datos…”.

En abril la estimación anual de inflación del FMI oscilaba entre un 18 a 23% pero, ahora, proyecta que el IPC rondará entre un 20 a 25% para todo el 2025.

En síntesis, Patricio Ballesteros Ledesma advierte que “…lo que viene hacia adelante no es mejor, porque en un año electoral los precios tienden a subir pero, además, el factor dólar ya está mostrando un reacomodamiento hacia arriba en los precios (apenas el tipo de cambio oficial llegó a $1.375)…” , “…mientras tanto, las grandes empresas arrancaron con listas de precios -en agosto- con subas entre el 3% y el 9% en la mayoría de sus artículos…”.

En conclusión, a ésa realidad de subas de precios se le sumaron: la energía eléctrica, el gas, y el flete, tres variables muy importantes en la formación del precio final, y en los casos en que hay uno o dos grandes abastecedores de un producto, la impunidad en la remarcación, para mantener un margen de ganancia, es muy notable. –