Este viernes es de Box OTRA GRAN VELADA PROFESIONAL

Sergio Palazzo arremetió contra la CGT: "Cuando la gente habla mal de ellos, tienen razón"
“El sindicalismo tiene que asumir un rol más visible en la calle. La gente tiene razón cuando pide un sindicalismo más activo.
Este viernes el Gigante Verde del Club Estudiantes se viste con las mejores galas, con la vuelta del Boxeo Profesional a Concordia. Una velada que tendrá diferentes atractivos y boxeadores de los denominados “Taquilleros” para el deleite de los amantes de este deporte.deportes19/08/2025 Edgardo Perafan
La cita es desde las 21 horas y tendrá una totalidad de diez combates donde en la pelea estelar estarán frente a frente Walter Casco ante Lucas Madolé y en otro choque atrapante será el de Pablo Basualdo con Ismael López.
La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia trabaja junto a Sergio Krunfli para proporcionar la logística que se necesita para la velada, que sin duda será un éxito por lo convocante que son los boxeadores de la noche.
También hay que destacar que habrá Boxeo Femenino teniendo a la púgil local Jennifer Peralta sobre el cuadrilátero ante María Rojas.
Para completar la grilla de peleas, solo resta conocer los rivales de Fabio Rodríguez y Emanuel Vasallo, hecho que ocurrirá en estas horas seguramente.
La Entrada General tendrá un costo de 5 mil pesos, mientras que la mesa en Ring Side con cuatro sillas costará 40 mil, obviamente por la ubicación especial para ver los combates. Dichas entradas ya se encuentran a disposición en Minikiosco La Mona, en Balcarce 11 de nuestra ciudad y hasta el día de la velada.
GRILLA DE PELEAS
Pablo Basualdo vs. Ismael López.
Walter Casco vs. Lucas Madole (Santa Fe).
Ubaldo Rabaschino vs. Leonardo Romero.
Jennifer Peralta vs. María Rojas.
Jonatan López vs. Santiago Passadores.
Javier Aguirre vs. Emiliano García.
Franco Cabral vs. Guillermo Schwartz (General Campos).
Y se esperan rivales para Fabio Rodríguez y Emanuel Vasallo.
Imaginemos una historia distópica. En un departamento no demasiado sofisticado de la Ciudad, en un barrio de clase media venida a menos, un hombre roto enfrenta una profunda depresión. Tan hondo es el pozo de oscuridad en el que cayó que empieza a tener lo que algún especialista llamaría una alucinación: cree recibir visitas del mismísimo Dios, que le asegura que su “misión” es ser Presidente en tan sólo tres años.
Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, una vez más, como hace 30 años, honrando aquel No A La Privatización de Salto Grande, nos pronunciamos ante las afirmaciones proferidas por el candidato a Senador Joaquín Benegas Lynch.
Estudiantes y Ferrocarril son punteros e invictos en la Zona 3 de la Liga de Mayores de Básquetbol, tras disputarse el fin de semana la tercera fecha.
Del viernes 22 al domingo 24 de agosto se disputará en Concordia el Nacional de Handball Fase 1 para Cadetes, organizado por la Federación Entrerriana de este deporte. El mismo se jugará en Masculino y Femenino.
En medio de la crisis institucional, el Ciclón recibió un golpe letal por una deuda millonaria.
En la Primera División B, Torneo Ramón Isla, la Liga Concordiense de Fútbol decidió jugar sólo los partidos pendientes de la fecha 17 que no pudieron disputarse por el mal clima en su momento, habiéndose jugado sólo tres partidos de esa jornada.
San Lorenzo de Villa Adela se transformó en el único puntero del Torneo Clausura de la Liga Concordiense de Fútbol, al jugarse este fin de semana la cuarta fecha.
La Asociación Concordiense Amigos del MTB y su Comisión Directiva, informa a todos sus competidores que el domingo 24 de agosto, y tal como se lo viene anunciando desde hace varias semanas,
A diferencia de Chicho Serna, Cascini se fue de Boca sin pedir disculpas, sin autocrítica y amenazando al periodismo. Y mirá que, cuando estabas de este lado, eras picante...
En la noche del pasado jueves, River igualó 0-0 ante Libertad de Paraguay y dejó pasar la oportunidad de irse con ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
En un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias está bajo la lupa, la comunidad de Concordia reconoce públicamente a la doctora María Florencia Prieto, infectóloga y ex subsecretaria de Salud municipal, por su trayectoria, compromiso y valentía en la defensa de la salud pública.
El Partido Justicialista de la ciudad de Federación, este fin de semana, celebró el Día de la Niñez en su sede, compartiendo una hermosa jornada con los más pequeños. Hubo inflables, juegos, música, merienda y regalitos para que cada niño y niña disfrute de su día con alegría.
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la 81° Exposición Rural de Federal, organizada por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), donde reafirmó el rol clave del sector productivo.
Las Defensorías del Pueblo de Córdoba, Santa Fe y Paraná, en representación de Entre Ríos, conformaron la mesa de trabajo de Defensorías del Pueblo de la Región Centro, un espacio destinado a fortalecer la cooperación institucional y la defensa de los derechos humanos.