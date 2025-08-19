Este viernes es de Box OTRA GRAN VELADA PROFESIONAL

La cita es desde las 21 horas y tendrá una totalidad de diez combates donde en la pelea estelar estarán frente a frente Walter Casco ante Lucas Madolé y en otro choque atrapante será el de Pablo Basualdo con Ismael López.

La Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia trabaja junto a Sergio Krunfli para proporcionar la logística que se necesita para la velada, que sin duda será un éxito por lo convocante que son los boxeadores de la noche.

También hay que destacar que habrá Boxeo Femenino teniendo a la púgil local Jennifer Peralta sobre el cuadrilátero ante María Rojas.

Para completar la grilla de peleas, solo resta conocer los rivales de Fabio Rodríguez y Emanuel Vasallo, hecho que ocurrirá en estas horas seguramente.

La Entrada General tendrá un costo de 5 mil pesos, mientras que la mesa en Ring Side con cuatro sillas costará 40 mil, obviamente por la ubicación especial para ver los combates. Dichas entradas ya se encuentran a disposición en Minikiosco La Mona, en Balcarce 11 de nuestra ciudad y hasta el día de la velada.

GRILLA DE PELEAS

Pablo Basualdo vs. Ismael López.

Walter Casco vs. Lucas Madole (Santa Fe).

Ubaldo Rabaschino vs. Leonardo Romero.

Jennifer Peralta vs. María Rojas.

Jonatan López vs. Santiago Passadores.

Javier Aguirre vs. Emiliano García.

Franco Cabral vs. Guillermo Schwartz (General Campos).

Y se esperan rivales para Fabio Rodríguez y Emanuel Vasallo.